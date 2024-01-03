Cristiano Ronaldo'nun son golü Manchester United'a Şampiyonlar Ligi'nde dramatik bir puan kazandırdı

Josip Iličić 12. dakikada maçın açılış golünü attı. Duván Zapata'nın geri kestiği top ceza sahasının kenarındaki Sloven oyuncuya düştü ve o da topu ağlara gönderdi.

İtalyanlar farkı ikiye çıkaracak gibi görünse de, Cristiano Ronaldo devre arasında United'ın ilk yarıdaki en iyi hamlesini tamamlayarak eşitliği sağladı.

Ancak Zapata'nın ikinci yarıdaki vuruşu Atalanta'nın avantajını yeniden inşa etti ve sürekli United baskısının ardından Ronaldo 91. dakikada maçtaki ikinci golünü atarak bir puanı kurtardı.

Bu puan, grubun bitimine iki maç kala, United'ın grup birincisi olduğu ve büyük ölçüde Ronaldo sayesinde gruptan çıkma şansının yüksek olduğu anlamına geliyor.

Maçtan sonra Ronaldo takımının Atalanta karşısında beraberliği kurtardığı için "biraz şanslı" olduğunu söyledi.

BT Sport'a verdiği demeçte "Zor bir maçtı, Bergamo'da oynadığımızda her zaman zor olduğunu biliyorum ama sonuna kadar inandık ve çok mutluyum" dedi.

"Asla pes etmiyoruz, sonuna kadar inanıyoruz, bu bizim için iyi bir sonuç. Başlangıç zordu, Atalanta'nın çok baskı yapacağını biliyorduk, harika bir koçları var, Juventus'ta oynarken onlara karşı oynamak her zaman zordu. Sonunda biraz şanslıydık ama futbol böyle bir şey.

"Hala gelişmemiz gerekiyor, farklı oyuncularımız var, farklı bir sistemimiz var, birbirimize uyum sağlamamız gerekiyor ama bu zaman alacak. gelişmek ve daha iyi olmak için zamanımız var."

Geri ve ileri

Üç maçın ardından F Grubundan ayrılmanın zor olduğu bir dönemde United'ın Bergamo'ya yaptığı yolculuk önemli sonuçları da beraberinde getirdi.

Cumartesi günü Premier Lig'de Tottenham Hotspur'a karşı alınan 3-0'lık etkileyici galibiyet teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in üzerindeki baskıyı bir nebze azaltmıştı ancak görevde kalması için Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura yükselmesi hayati önem taşıyor.

Ve Norveçli için neredeyse mükemmel bir başlangıçtı, çünkü Scott McTominay'in erken dönen vuruşu, kalecinin mahsur kalmasıyla direğe çarpmadan önce Atalanta kalesine doğru alaycı bir şekilde süzüldü.

Birkaç dakika sonra ev sahibi ekip Iličić sayesinde öne geçince United bunun bedelini ödemek zorunda kaldı.

Alanın hemen içinden yaptığı vuruş neredeyse doğrudan kaledeki David De Gea'ya isabet ediyordu ve İspanyol oyuncu topun altından geçebilmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrayacaktı.

Bu çok önemli ilk golün ardından Atalanta ileride daha tehlikeli olan taraf olarak görünmeye devam etti.

Zapata'nın birkaç şutu vardı, ev sahibinin penaltı itirazları ise video yardımcı hakem kontrollerinden sonra bile sonuçsuz kaldı.

Ve ilk yarının bitiminden önceki uzatma dakikalarında United'ın maçtaki en iyi hücum hamlesini yapmasıyla bunun bedelini ödediler.

Mason Greenwood, Ronaldo ve Bruno Fernandes arasındaki düzgün kombinasyon oyunu Atalanta savunmasını açtı ve Fernandes'in zarif bir geri pası Ronaldo'nun eve girmesi için topu davetkar bir şekilde bıraktı.

Bu Portekizli oyuncunun 138. Şampiyonlar Ligi golüydü ve United'a döndüğünden beri Avrupa'da oynadığı dört maçta attığı dördüncü goldü.

Devre arasından sonra ve Solskjaer'in sözleri kulaklarında çınlarken, United oyuncuları çok daha enerjikti.

Fernandes'in daha karmaşık oyunu kaleye sadece 12 metre mesafede bir açıklık sağladı, ancak Jose Luis Palomino'nun mükemmel bloğu skoru eşitledi.

Palomino kısa bir süre sonra sahanın diğer ucunda Zapata'ya asist yaparak Atalanta'yı tekrar öne geçirdi.

Kolombiyalı forvet Palomino'nun uzun topuyla buluştu ve United kaptanı Harry Maguire ofsayt itirazında bulunurken, Zapata ofsayt bayrağının kalkması için topu ağlara gönderdi.

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Ancak, toplam iki dakika altı saniye süren uzun bir VAR kontrolünün ardından, gol sonunda verildi ve ev sahibi taraftarlar arasında sevinç gösterilerine yol açtı.

Oyuna geri dönmek için bir gole ihtiyaç duyan United, oyunu değiştirme umuduyla hücum oyuncularını sahaya sürerek bastırdıkça bastırdı.

Oyun bitiyor gibi görünse de Ronaldo bir kez daha United'ın imdadına yetişti ve bitime dakikalar kala ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımları beraberliğe taşıdı.

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Kaynak: edition.cnn.com