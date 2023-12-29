Cristiano Ronaldo'nun 'Siu' kutlaması Avustralya Açık'ta kafa karışıklığına neden oldu

Bu yılki Avustralya Açık 'ta tribünlerdeki kalabalığın her fırsatta bu kutlamayı taklit etmesi bazı karışıklıklara yol açtı.

Çok sayıda haber kaynağı, yorumcu ve hatta bazı oyuncular başlangıçta 'Siu' tezahüratlarını yuhalama sanırken, daha sonra taraftarların aslında ne bağırdığını fark etti.

Tezahüratlar oyunculardan karışık yorumlar alırken, ev sahibi takımın favorisi Nick Kyrgios'un bu coşkulu destekten hoşlanması şaşırtıcı değildi. Liam Broady karşısında aldığı açılış turu galibiyetinin ardından 26 yaşındaki oyuncu, taraftarların büyük beğenisini kazanan 'Siu' kutlamasını kortta gerçekleştirdi.

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Ancak, Andy Murray'nin bu durumdan pek hoşlanmadığını söylemek yanlış olmaz.

Üç kez grand slam kazanan oyuncu, tribünlerde 'Siu' sesleri yankılanırken saha içi röportajında "Bu acı verici bir şey," dedi.

Maç sonrası basın toplantısında "Sanırım Ronaldo'nun gol attığında yaptığı 'Siu' ya da onun gibi bir şey," diye ekledi. "İnanılmaz derecede rahatsız ediciydi."

CNN yorum için Avustralya Açık'a ulaştı, ancak turnuva organizatörleri hemen yanıt veremedi.

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Kaynak: edition.cnn.com