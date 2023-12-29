Cristiano Ronaldo ve Portekiz, Dünya Kupası çeyrek finallerinde yer almak için İsviçre ile karşılaşıyor

Lusail Stadyumu'ndaki 16. tur maçında İsviçre'ye karşı hafif favori olarak sahaya çıkacak olan Portekiz, Katar'da sürpriz bir yenilgi aldı.

Portekiz grup aşamalarında Gana ve Uruguay'ı yenerek eleme aşamalarına bir maç kala katılmayı garantilemiş gibi görünüyordu ancak grup aşamasının son maçında Hwang Hee-chan'ın 91. dakikada Son Heung-min'in pasında attığı golle Güney Kore karşısında şok bir yenilgi aldı.

Buna rağmen Portekiz, uyluk sakatlığı nedeniyle son iki maçı kaçıran orta saha oyuncusu Otávio'nun ve Taegeuk Warriors karşısında dinlendirilen yıldız savunma oyuncusu Rúben Dias'ın beklenen dönüşüyle moral bulacak.

İsviçre ise zorlu bir grupta Kamerun ve Sırbistan'a karşı aldığı galibiyetlerle Brezilya'ya yenilmesine rağmen eleme aşamalarına kalmayı başardı.

İki taraf en son Haziran ayında Uluslar Ligi'nde karşılaşmış ve Portekiz Lizbon'da İsviçre'yi 4-0 mağlup etmişti. Ancak İsviçre bir hafta sonra oynanan rövanş maçını 1-0 kazanarak toparlandı.

"Benim için tamamen farklı olacak çünkü burada bir dostluk maçı yok. Bu bir Uluslar Ligi değil - baskı yüksek ve şimdi oyuncuların bu baskıyla nasıl başa çıkacağı önemli," dedi İsviçre'nin orta saha oyuncusu Xherdan Shaqiri Pazar günü Reuters'a yaptığı açıklamada.

"Özel bir performansa ihtiyacımız var. Dürüst olmak gerekirse Portekiz iyi bir takım ve benim için de bu maçın favorisi ama biz de kalitemizi biliyoruz. İyi ve özel bir performans sergilemeye çalışacağız ve maçta onlara çok fazla sorun çıkarmaya çalışacağız.

Shaqiri "Önemli olan tüm takımın özel bir performans sergilemesi çünkü biliyorsunuz biz İsviçre'yiz ve takımımızda Cristiano'lar yok" dedi.

Bu turnuvada beş Dünya Kupası'nda gol atan ilk erkek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz'in büyük futbol adamı Eusebio'ya ait dokuz Dünya Kupası golü rekorunu egale etmeye çalışacak.

İspanya başka bir üzüntüyü önleyebilir mi?

Portekiz gibi İspanya da grup aşamalarında bir Asya ülkesine -Japonya'ya 2-1 yenilerek- şok bir yenilgi aldıktan hemen sonra Fas'a karşı 16. tur maçına çıkıyor.

İki taraf 1961'den bu yana üç kez karşı karşıya geldi ancak aralarındaki rekabet futbol sonuçlarının ötesine geçerek sık sık çatışmalara sahne olan ortak tarihlerine uzanıyor.

Futbol sahasında La Roja bu turnuvaya Kosta Rika'ya karşı 7-0'lık baskın ve kapsamlı bir galibiyetle başladı, ancak Almanya ile 1-1 berabere kaldı ve Japonya'ya yenildi, sonuçta E Grubunun olağanüstü finalinde eleme aşamalarına katılmaya hak kazandı.

"Hiç mutlu değilim. Evet, gruptan çıktık ama bu maçı kazanmış olmayı çok isterdim. Bu imkansızdı çünkü beş dakika içinde Japonya iki gol attı ... elendik, dağıldık," dedi baş antrenör Luis Enrique, Reuters'a göre Japonya'ya kaybettikten sonra.

Ancak kaderin garip bir cilvesi olarak bu mağlubiyet İspanya'nın grup ikincisi olarak yarı finale yükselmesi ve 16 turunda 2018 finalisti Hırvatistan'dan ve beş kez şampiyon olan Brezilya'ya karşı olası bir çeyrek finalden kaçınması anlamına geliyordu.

Ancak Fas, Hırvatistan'la golsüz berabere kalarak, Kanada'yı yenerek ve en önemlisi dünyanın 2 numaralı takımı Belçika'yı mağlup ederek bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar etkileyici bir performans sergiledi.

Bu sonuçlar 1986'dan bu yana ilk kez 16 turuna yükselmesini sağlarken, baş antrenörleri Walid Regragui de bir takımı eleme aşamalarına taşıyan ilk Arap antrenör oldu.

"Guardian'a göre Regragui, "Grup aşamalarından çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istediğimizi söylemiştik. "Artık o kutucuğu işaretleyebiliriz. Öyleyse neden gökyüzünü hedeflemeyelim?

"Değişmemiz ve zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyordu. Burada durmayacağız. Farklı rakiplerin hepsine büyük saygı duyuyoruz ama yenilmesi çok zor bir takım olacağız."

Ne zaman ve nerede

Fas - İspanya: Saat 10.00'da Eğitim Şehri Stadyumu'nda

Portekiz - İsviçre: 14:00 ET, Lusail Stadyumu

Nasıl izlenir

ABD: Fox Sports

BIRLEŞIK KRALLIK: BBC veya ITV

Avustralya: SBS

Brezilya: SportTV

Almanya: ARD, ZDF, Deutsche Telekom

Kanada: Bell Medya

Güney Afrika: SABC

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Kaynak: edition.cnn.com