Cristiano Ronaldo Suudi takımı Al Nassr ile anlaştı

Kulüp, Ronaldo'nun 7 numaralı sarı Al Nassr formasını tuttuğu bir fotoğrafı tweetledi ve şunları söyledi: "Tarih yazılıyor. Bu imza sadece kulübümüze daha büyük başarılar elde etmesi için ilham vermekle kalmayacak, aynı zamanda ligimize, ulusumuza ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarına kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek. Cristiano'ya yeni yuvası @AlNassrFC'ye hoş geldin diyoruz."

Cuma günü sorulduğunda, Ronaldo'nun bir temsilcisi anlaşmanın şartlarını açıklamadı. CNN yorum için Al Nassr'a ulaştı.

Geçtiğimiz ay Manchester United'dan yüksek profilli bir şekilde ayrılması nedeniyle serbest oyuncu konumunda olan 37 yaşındaki Ronaldo'nun yeni bir sözleşme imzalamak için Ocak transfer döneminin açılmasını beklemesine gerek kalmadı.

Manchester'dan ayrılışından bu yana Suudi Arabistan'da bir kulüple anlaşmaya yakın olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu - daha önce bunu yalanlamıştı.

Dünya Kupası başlamadan hemen önce TalkTV için Piers Morgan'a verdiği röportajda Ronaldo, United'ın kendisine nasıl ihanet ettiğini hissettiğini ve menajer Erik ten Hag'e hiç saygı duymadığını açıkladı.

Ronaldo'nun United'dan ayrılması, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 10 maçta sadece bir gol atabilen 37 yaşındaki oyuncunun kulüpteki ikinci döneminin de hüsranla sonuçlanmasına neden oldu.

Ten Hag tarafından çoğunlukla yedek olarak kullanıldı ve Ekim ayında Tottenham Hotspur karşısında sahaya çıkmayı reddetti, bunun yerine maçın bitimine dakikalar kala tünelden aşağı yürüdü.

Ronaldo, 2003 yılında United'a ilk katıldığında kendini kurnaz, yetenekli bir kanat oyuncusundan dünyanın en iyi oyuncularından birine dönüştürdü.

Üç Premier Lig şampiyonluğu, FA Cup, iki Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi ve 2009'da Real Madrid'e geçmeden önce beş Ballon d'Or tacından ilkini kazandı.

Ronaldo'nun geçen yıl Juventus'tan United'a dönüşü kulübün taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı ancak Old Trafford'daki ikinci dönemi, United'ın geçen sezonu herhangi bir kupa kazanamadan tamamlamasıyla ilk dönemindeki başarısını yakalayamadı.

Portekiz ile hayal kırıklığı yaratan 2022 Katar Dünya Kupası'na rağmen Ronaldo, beş Dünya Kupası'nda gol atan ilk isim oldu.

CNN'den George Ramsay haberiyle katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com