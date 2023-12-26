Cristiano Ronaldo Juventus galibiyetinde iki gol attı

Juve'nin resmi internet sitesine göre Portekizli forvet attığı golle kariyerinde 758 gole ulaşarak Pele'nin toplam gol sayısını bir farkla geçti. Müteveffa Çek forvet Josef Bican'ın tüm zamanların resmi gol rekorunun sahibi olduğu bildiriliyor. Uluslararası futbolun yönetim organı FIFA'ya göre Bican 530 maçta 805 gol atarak bu alanda rekor kırdı.

Udinese karşısında alınan rahat galibiyete rağmen Juventus hala lig lideri AC Milan'ın 10 puan gerisinde yer alıyor ancak Bianconeri Çarşamba günü Milano'da ve kendi sahasında alacağı galibiyetlerle bu farkı sadece dört puana indirebilir.

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Ronaldo Udinese karşısında attığı iki golle bu sezon Serie A'da 14 gole ulaşarak gol krallığı listesinde zirveye yerleşti.

Portekiz ligindeki ilk maçına 2002 yılında 17 yaşındayken Sporting formasıyla çıkan 35 yaşındaki oyuncu daha sonra Manchester United, Real Madrid ve şimdi de Juventus forması giyiyor.

Ronaldo Portekiz milli takımı için ilk kez ertesi yıl sahaya çıktı ve o zamandan beri 170 kez milli oldu ve ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu haline geldi.

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Kaynak: edition.cnn.com