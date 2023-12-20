Cristiano Ronaldo 'insanların ismimle oynamasına izin veremeyeceğini' söyledi

Juve yeni Serie A sezonunun başlangıcına hazırlanırken, İspanyol TV programı El Chiringuito Real Madrid'e dönüşün gerçekleşebileceğini öne sürdü. Portekizli yıldızın ilk profesyonel kulübü Sporting CP'ye dönebileceği de konuşulurken, İtalyan Corriere dello Sport gazetesi Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in 36 yaşındaki forveti Manchester City'ye önerdiğini yazdı.

Ronaldo Salı günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir insan ve bir oyuncu olarak bana yapılan saygısızlığın ötesinde, geleceğimin medyada anlamsız bir şekilde yer alması, bu söylentilere karışan tüm kulüplere, oyuncularına ve çalışanlarına saygısızlıktır" dedi.

Ronaldo, "Real Madrid'deki hikâyem yazıldı," diye ekledi. "Kaydedildi. Kelimelerle ve sayılarla, kupalarla ve unvanlarla, rekorlarla ve manşetlerle. Bernabéu Stadyumundaki müzede ve kulübün her taraftarının zihninde.

"Ve başardıklarımın ötesinde, o dokuz yıl boyunca 'merengue afición' ile derin bir sevgi ve saygı ilişkisi kurduğumu hatırlıyorum; bu sevgi ve saygıyı bugüne kadar korudum ve her zaman besleyeceğim.

"Gerçek Real Madrid taraftarlarının beni kalplerinde taşımaya devam edeceklerini biliyorum, ben de onları kalbimde taşıyacağım."

'Kariyerime odaklanmaya devam ediyorum'

Salı günü Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Ronaldo'nun "bir Real Madrid efsanesi olmasına ve tüm sevgi ve saygıma sahip olmasına" rağmen, forvetle sözleşme imzalamayı hiç düşünmediğini tweetledi.

Euro 2020 sırasında Ronaldo, İranlı Ali Daei'ye ait 109 uluslararası golle tüm zamanların uluslararası gol rekorunu egale etti.

Bununla birlikte, 2018 yılında 117 milyon dolar transfer ücreti karşılığında dört yıllık bir anlaşma ile Juventus'a katıldığından beri, 36 yaşındaki oyuncu İtalyan takımını Real Madrid ile dört kez kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyamadı.

Ronaldo, Old Lady'deki ilk iki sezonunda Serie A şampiyonluğunu kazandı ancak geçen sezon Inter Milan'ın Scudetto'yu almasıyla kulüp dördüncü oldu ve bu da belki de spekülasyonları açıklıyor.

Ronaldo Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya'da yaşanan bu son olayın yanı sıra, beni birçok farklı ligdeki kulüplerle ilişkilendiren haberler ve hikayeler sık sık gündeme geldi ve hiç kimse gerçekleri öğrenmeye çalışmadı," dedi.

"İnsanların ismimle oynamaya devam etmesine izin veremeyeceğimi söylemek için sessizliğimi bozuyorum. Kariyerime ve işime odaklanmış durumdayım, kararlıyım ve karşılaşacağım tüm zorluklara hazırım. Geri kalan her şey mi? Diğer her şey sadece lafta," diye ekledi Juventus'la sözleşmesinin bitmesine 12 ay kalan Ronaldo.

Juve'nin geçen sezonki form düşüklüğüne rağmen Ronaldo 29 golle Serie A'nın en golcü oyuncusu oldu.

Juve'nin eski teknik direktörü Fabio Paratici Mart ayında Ronaldo için "O dünyanın en iyisi ve biz onu elimizde tutuyoruz" demişti.

"Bazı sezonlar diğerlerinden daha iyi geçer ama geçiş kelimesi yoktur. Sezonlar, sonraki yıllarda sonuç veren büyümeyle ilgili olsalar bile önemlidir," diye ekledi şu anda Premier Lig kulübü Tottenham Hotspur'un futbol genel direktörü olan Paratici.

Serie A'da yeni sezon 21 Ağustos Cumartesi günü Juventus'un Pazar günü Udinese deplasmanında oynayacağı maçla başlayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com