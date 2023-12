Cristiano Ronaldo Dünya Kupası elemelerinde bir kez daha hat-trick yaptı

Ronaldo dün gece Dünya Kupası elemeleri A Grubu'nda Portekiz'in Lüksemburg'u 5-0 yendiği maçta hat-trick yaparak toplamda 115 uluslararası gole ulaştı ve İran'ın eski forveti Ali Daei'nin altı, bu hafta sonu Arjantin adına 80. golünü atan Lionel Messi'nin ise 35 gol önünde yer aldı.

Ronaldo bir rekoru daha geliştirirken, uluslararası futbolda 10 kez hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

"Her zaman daha fazlasını, daha fazlasını ve daha fazlasını arayacağıma söz verdim!" Ronaldo maçtan sonra Instagram'da şunları yazdı. "Bu benim ve bizim DNA'mızda var, asla yetinmeyeceğiz, asla pes etmeyeceğiz ve her zaman başarabileceğimiz her şey için savaşacağız! Bastır Portekiz!"

Attığı üç gol, 36 yaşındaki oyuncunun kulüp ve ülke kariyerindeki toplam hat-trick sayısını 58'e çıkarırken, birçoğunda olduğu gibi Ronaldo'ya bu yolda bir penaltı yardımcı oldu.

Ronaldo sadece yedi dakika sonra Bernardo Silva'ya yapılan faulün ardından penaltıyı doğrudan auta atarak skoru belirledi.

Manchester United forveti sadece birkaç dakika sonra maçtaki ikinci penaltısı için hazırlanırken, Lüksemburg kalecisi Anthony Moris tarafından yere düşürüldükten sonra tozunu aldı.

Hakem Ronaldo'nun ikinci başarılı penaltısını ihlal gerekçesiyle tekrar kullanmasını emretti ancak Ronaldo ikinci denemesinde Portekiz'in farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes 18. dakikadan hemen önce üçüncü golü atarak Portekiz'i kriket skoru için tehdit etti ancak Lüksemburg ikinci yarının ortalarında Joao Palhinha kornerden gelen topa kafayı vurana kadar farkı üçte tutmayı başardı.

Sporting'in orta saha oyuncusu kutlamasını Ronaldo'nun alametifarikası olan 'Siuuuu' zıplayışına bir övgüyle yaptı - Ronaldo'nun bu övgüsü şüphesiz Andros Townsend 'in iki hafta önce United'a karşı attığı beraberlik golünün ardından yaptığı saygı duruşundan daha çok hoşuna gidecekti.

Uzatmaların bitimine dört dakika kala, orijinal yaratıcı hareketi kendisi için geri aldı - hat-trick'ini yakın mesafeden bir kafa vuruşuyla tamamlamasının ardından alışılagelmiş tarzıyla kutlama yaptı.

Bu galibiyetle Portekiz, A Grubu lideri Sırbistan'ın bir puan gerisine düştü. İki taraf da grubun geri kalanında ulaşılamaz bir liderliğe sahip ve son eleme maçlarında karşı karşıya gelecekler.

Kaynak: edition.cnn.com