Cristiano Ronaldo Al Nassr'a transferinden 'gurur duyuyor' ve Avrupa'daki işinin 'bittiğini' söylüyor

Suudi devlet medyasına göreRonaldo Al Nassr'dan yılda 200 milyon dolar kazanacak.

"Hayatımda, futbolda bu büyük kararı verdiğim için çok gururluyum. Daha önce de belirttiğiniz gibi, Avrupa'da işim bitti. Her şeyi kazandım," dedi beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncu. "Avrupa'nın en önemli kulüplerinde oynadım ve şimdi benim için yeni bir meydan okuma var."

37 yaşındaki oyuncu ayrıca dünyanın dört bir yanından birçok kulübün kendisiyle sözleşme imzalamak için girişimde bulunduğunu açıkladı.

"Avrupa'da birçok fırsatım oldu, birçok kulüp, Brezilya'da, Avustralya'da, ABD'de, hatta Portekiz'de. Birçok kulüp benimle sözleşme imzalamaya çalıştı ama ben bu fırsat için bu kulübe söz verdim" dedi.

Portekiz ile hayal kırıklığı yaratan Katar 2022 'ye rağmen Ronaldo, beş Dünya Kupasında gol atan ilk oyuncu oldu. Portekiz'in 16. tur ve çeyrek final maçlarına yedek kulübesinde başladı ve teknik direktör Fernando Santos'un onun yerine Gonçalo Ramos 'u oynatmayı tercih etmesiyle ilk 11'deki yerini kaybetti.

Bu ayrılık, Ronaldo'nun TalkTV'den Piers Morgan'a verdiği ve Premier Lig kulübü tarafından "ihanete uğramış" hissettiğini söylediği röportajın neden olduğu Manchester United ile yüksek profilli ayrılığından kısa bir süre sonra geldi.

Röportajda ayrıca menajer Erik ten Hag'e saygı duymadığını belirtti ve takıma geri dönüp dönmeyeceği konusunda şüphe uyandırdı.

Kariyerinin alacakaranlığında sahada açıkça yavaşlamasına rağmen, Portekizli yıldız Al Nassr'da bir etki yaratabileceğine kararlıydı.

Ronaldo "Ben eşsiz bir oyuncuyum, bu yüzden buraya gelmek güzel" dedi. "Orada tüm rekorları kırdım, burada da birkaç rekor kırmak istiyorum.

"Yani benim için iyi bir şans, dediğiniz gibi bu sözleşme benzersiz, çünkü ben de benzersiz bir oyuncuyum, bu yüzden benim için normal."

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Kaynak: edition.cnn.com