Cristiano Ronaldo 600. lig maçında gol atma rekoruna ulaştı

Salı günü Spezia karşısında alınan 3-0'lık galibiyette Juventus'un üçüncü golünü atan Ronaldo, Avrupa'nın en iyi beş liginin birden fazlasında üst üste son 12 sezonun her birinde en az 20 gol atan ilk oyuncu oldu.

Ronaldo'nun rakibi Lionel Messi bu sezon şu ana kadar 19 lig golü attı ve Barcelona ile üst üste 13. sezonunda 20 gol barajını geçmenin eşiğinde.

Alvaro Morata ve Federico Chiesa Juventus'un ilk iki golünü atarken, ilk yarıda direğe takılan Ronaldo maçın son dakikalarında kontra atakla sonuca gitti.

Bu sonuçla Juventus İtalya Serie A'da lig lideri Inter Milan'ın yedi puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

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Juventus antrenörü Andrea Pirlo, skoru yakalamaları bir saat sürerken, "Çok iyi bir başlangıç yapamadık, üç günde bir oynuyorsanız bu normal," dedi.

"Oyunu yönetmeye çalıştık ve ilk yarıda bazı şanslar da yarattık. İkinci yarıda bazı yeni yüzler sayesinde daha tehditkâr olabildik ve kanat oyuncuları ve orta saha oyuncularının ceza sahasına iyi koşular yapmasıyla mücadeleyi değiştirebildik."

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Ronaldo bu sezon 21 lig maçında 20 gol attı ve Inter'li Romelu Lukaku'nun iki gol önünde Serie A'nın en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay, Ronaldo'nun tüm zamanların en golcü oyuncusu olduğu düşünülüyordu, ancak Avusturyalı-Çek forvet Josef Bican'ın tartışmalı gol sayısını geçip geçmediği konusunda tartışmalar devam ediyor.

Premier Lig, La Liga ve Serie A'da şampiyonluk kazanan ilk oyuncu olan 36 yaşındaki oyuncu, geçen yıl Portekiz adına 102. golünü atarak uluslararası gol krallığı rekoruna da yaklaşıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com