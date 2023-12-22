'Creed III', 'Rocky' formülüne sıkışmış bir devam filminde bölünmüş bir karar kazandı

Keşke senaryo ve hikaye de başrol oyuncularıyla aynı dövüş formunda olsaydı. Anlatıyı Adonis Creed'in geçmişine dayandırmak daha ağır bir temel sağlıyor ama bunun karşılığında, etkileyici oyuncu kadrosuna rağmen hiçbir zaman ayakları yere basmayan bir filmde bir durgunluk unsuru ortaya çıkıyor.

20 yaşındaki bir geriye dönüş, genç Adonis'i gelecek vaat eden Altın Eldiven boksörü arkadaşı Damian'la (büyüdüğünde Majors) çok önemli bir anda tanıştırıyor. Adonis'i hapse gönderen bir olay olur ve 18 yıl sonra serbest kaldıktan sonra, normalde herhangi bir boksörün en iyi dönemi olarak kabul edilen zamanı geçmiş olsa da, kaybettiği zamanı telafi etmeye heveslidir.

Bu arada Adonis, ringlerden mutlu bir şekilde emekli olmuş, boksörlerin (son ağır siklet şampiyonu da dahil) gelişimine ve dövüşlerin düzenlenmesine yardımcı olurken, karısı Bianca (Tessa Thompson) ile küçük kızını (Mila Davis-Kent) mutlu bir şekilde büyütmektedir. Yine de Damian'la yaşadıkları yüzünden suçluluk duymakta, Bianca'nın geçmişleri ve içini kemiren şey hakkında açılma ricalarına direnmektedir.

Telafi etmeyi uman Adonis, Damian'ı şampiyon için antrenman partneri olarak çalıştırır, ancak eski dostu hâlâ reddedildiği unvan vuruşu için can atmaktadır. Koşullar planlanan bir şampiyonluk maçını raydan çıkardığında, tanınmayan birine şans verme ihtimali, merhum Apollo Creed'in Rocky denen adamla uzun zaman önce yaptığı numaraya benzetilerek bir fırsat ortaya çıkar.

Adonis, Wood Harris tarafından canlandırılan eski antrenörü ve şimdiki ortağının itirazlarını görmezden gelerek devam eder. (Sylvester Stallone, yapımcılar arasında adı geçmesine rağmen, ilk kez bu filmde yer almamayı tercih etti).

Damian, Adonis'in başlangıçtaki şüpheciliğine yanıt olarak "Depomda hala benzin var" diye ısrar ediyor ve Majors - son "Ant-Man" devam filminin en önemli özelliği - karaktere sessiz bir tehdit duygusu ve yanıcı hissettiren bir kararlılık katıyor.

Bu kurgu oldukça mantıklı olsa da ("Creed "in yönetmeni Ryan Coogler öykü kredisini kardeşi Keenan Coogler ve Zach Baylin'le paylaşıyor), işe koyulmadan önce Adonis'in evdeki mutluluğuna ayrılan zaman da dahil olmak üzere orta rauntlarda bir düzlük var.

Aynı şey boks sekansları için de geçerli; Jordan ağır çekimle şablonu genişletmeye çalıştığında biraz tökezliyor ve dünyanın eriyip gittiği, geriye sadece dövüşçülerin boş bir alanda mücadele ettiği bir an kalıyor - sonuçta pek işe yaramayan ilginç bir cihaz.

Bu çıkarımlar bir yana, Jordan-Majors dinamiği (tesadüfen iki üst düzey Marvel kötü adamının karşılaşması) filme birden fazla yönden ağır sıklet yetenekler katıyor. Sorun şu ki, "Creed "in önceki filmlerde zekice yararlandığı "Rocky" serisinin dayanıklılığı, en basit cazibesini bozmayı da geliştirmeyi ya da saptırmayı da zorlaştırıyor.

"Creed III" eski ve yeni yeterince çekici unsur sunuyor ve sonunda puan olarak öne çıkıyor. Yine de bu güçlü yönler, boks dünyasının bu her şeyi kazanan film dünyasında nadiren görülen bir şeye, yani bölünmüş bir karara neden olan eksikliklerle dengeleniyor.

"Creed III" 3 Mart'ta ABD sinemalarında gösterime giriyor. PG-13 olarak derecelendirilmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com