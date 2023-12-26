Crawley Town FC yöneticisi John Yems ayrımcı bir dil kullandığı iddialarının ardından görevden alındı

Kulübün eş başkanı Preston Johnson Cuma günü yaptığı açıklamada "Crawley Town Futbol Kulübü'nün bir sonraki dönemini dört gözle bekliyoruz" dedi.

"125 yılı aşkın zengin tarihin üzerine inşa etme ve bu kulübü bir sonraki seviyeye taşıma fırsatımız var. Kırmızı Şeytanlar taraftarlarının hem saha içinde hem de saha dışında gurur duymaya devam edebilecekleri bir takım ve topluluk oluştururken oyuncularımız ve taraftarlarımızla işbirliği yapmak için sabırsızlanıyoruz."

CNN, kulüp aracılığıyla Yems'e ulaşmaya çalıştı ancak hemen geri dönüş alamadı.

Daha önce İngiliz Futbol Federasyonu CNN'e yaptığı açıklamada Yems'e yöneltilen iddialarla ilgili bir soruşturma yürüttüğünü söylemişti. FA Cuma günü CNN'e yaptığı açıklamada pozisyonlarının hala geçerli olduğunu söyledi.

Nisan ayında kulüp, Yems'in soruşturma açılıncaya kadar görevden uzaklaştırıldığını duyurmuş ve ırkçılık ve ayrımcılığın hiçbir türüne müsamaha gösterilmeyeceğini belirtmişti.

Kulüp 23 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Crawley Town Futbol Kulübü, birinci takım menajeri John Yems'in oyuncularımıza karşı ayrımcı bir dil ve davranış kullandığına dair ciddi ve inandırıcı suçlamalardan haberdar edildi" dedi.

"Bu iddiaları ciddiye alıyoruz ve derhal geçerli olmak üzere, soruşturma ve daha fazla cezai işlem düşünürken kendisini süresiz olarak askıya aldık. Açık olalım: Crawley Town Futbol Kulübü olarak oyuncularımızın, çalışanlarımızın ve taraftarlarımızın arkasındayız ve ırkçılığa ya da ayrımcılığın herhangi bir türüne asla müsamaha göstermeyeceğiz."

Eşitlik ve kapsayıcılık örgütü Kick It Out'un CEO'su Tony Burnett ise şunları söyledi: "Açık olmak istiyorum, bunlar iddialar. Ancak yine de son derece endişe verici iddialar.

"Futbol bu tür olayların ötesine geçecekse, bu tür ayrımcılığa tanık olan herkesi bunu bildirmesi için güçlendirmemiz gerekiyor. İnsanların ihbarlarının ciddiye alınacağını ve daha geniş bir futbol alanındaki müttefiklerinin desteğine sahip olduklarını bilerek kendilerini güvende hissetmelerine ihtiyacımız var."

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Crawley Town FC şu anda League Two'da 12. sırada yer alıyor ve bir sonraki maçını 7 Mayıs'ta Oldham Athletic'e karşı oynayacak.

Kulüp, yeni menajer arayışının derhal başlayacağını ve yardımcı menajer Lewis Young'ın sezonun geri kalanında geçici menajer olarak görev yapmaya devam edeceğini açıkladı.

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Kaynak: edition.cnn.com