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Craig Tiley AFP'ye yaptığı açıklamada, Avustralya Açık'ın Peng Shuai'nin protesto tişörtüne karşı kuralını gevşettiğini söyledi

Avustralya Açık, insanların "Peng Shuai nerede?" yazılı tişörtler giymesine izin verecek. Tennis Australia CEO'su Craig Tiley Salı günü Agence France-Presse'e (AFP) yaptığı açıklamada

 and  Alex Stellmacher
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Craig Tiley AFP'ye yaptığı açıklamada, Avustralya Açık'ın Peng Shuai'nin protesto tişörtüne karşı kuralını gevşettiğini söyledi

Bu yorumlar, güvenlik görevlilerinin Çinli tenisçiyi desteklemek amacıyla düzenlenen ve protestocuların "Peng Shuai nerede?" yazılı bir pankart açtığı ve aynı sloganı içeren tişörtler giydiği küçük bir protestoyu kapatmasından birkaç gün sonra geldi.

Cuma günü güvenlik görevlileri önce pankarta el koydular, ancak daha sonra geri verdiler ve protestoculara tişörtlerini örtmeleri halinde kalabileceklerini söylediler.

Tiley AFP'ye verdiği demeçte insanların tişörtlerini giymelerine "yıkıcı olmak için kalabalık olarak gelmedikleri ve barışçıl oldukları sürece" izin verileceğini söyledi.

Bazı kişilerin pankart ve iki büyük direkle geldiğini ve bunlara yine izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

AFP'ye verdiği demeçte, "Eğer tenis izlemeye geliyorsanız sorun yok, ancak günün sonunda kimsenin bir kargaşaya neden olmasına izin veremeyiz" dedi.

CNN yorum için Tennis Australia'ya ulaştı ancak henüz geri dönüş alamadı.

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'Tennis Australia'nın sözleri artık bir anlam ifade etmiyor'

Protestoya katılan üç kişiden biri olan Max Mok Salı günü CNN'e yaptığı açıklamada, kendisi ve başka bir protestocunun 1,000 adet "Peng Shuai nerede?" tişörtü sipariş ettiklerini söyledi. Cumartesi günü turnuvada ücretsiz olarak dağıtmayı planladıkları tişörtler.

Mox CNN'e yaptığı açıklamada "Tennis Australia'nın sözleri üç gün önce anlamını yitirdi ama biz onları dürüst tutacağız, verdikleri sözü tutmalarını sağlayacağız" dedi.

Cumartesi günü CNN'e bağlı Kanal 7, turnuva organizatöründen gelen bir yanıtı bildirdi: "Bilet giriş koşullarımıza göre ticari ya da siyasi kıyafetlere, pankartlara ya da işaretlere izin vermiyoruz."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Peng Shuai'nin güvenliği bizim için önceliklidir. Durumu hakkında daha fazla netlik elde etmek için WTA ve küresel tenis camiasıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz ve onun refahını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

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