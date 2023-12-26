Covid'in vurduğu Manchester City, zor durumdaki Chelsea'yi yenmeyi başardı

Pep Guardiola'nın takımı, kendi yüksek standartlarına göre, kampanyaya bocalayan bir başlangıç yaptı; sakatlanan savunma oyuncusu Eric Garcia ile birlikte takım üyeleri arasında son zamanlarda pozitif koronavirüs testlerinin bozulması da buna yardımcı olmadı.

Ancak Stamford Bridge'de Frank Lampard'ın Chelsea'sini sersemleten müthiş bir ilk yarı performansıyla tüm bunlar geride kaldı.

İlkay Gündoğan, Phil Foden ve Kevin De Bruyne'ün golleri City'ye galibiyeti getiren goller olurken, ev sahibi ekip Callum Hudson-Odoi'nin geç gelen teselli golüne kadar pek bir varlık gösteremedi.

City sıralamada beşinci sıraya yükselirken, lider Liverpool ve şehir dışındaki rakibi Manchester United'ın dört puan gerisinde ve bir maç eksiği ile Chelsea sekizinci sırada kaldı.

De Bruyne, City'nin eksik kadrosu nedeniyle merkezi bir hücum rolü oynadı ve Gabriel Jesus pozitif bir testin ardından kenarda olanlardan biriydi.

İlk altı sıradaki takımlardan birine karşı alınan galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

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Belçikalı yıldız "Bence bu büyük maçları kazanmamız önemli ve bugün bu büyük maçları kazanabileceğimizi gösterdik" dedi.

Guardiola, şampiyonluk yarışında sıralamayı daha da yakınlaştıran takımının performansından çok memnun kaldı.

Sky Sports'a verdiği demeçte "Geçmişte şampiyonlukları nasıl kazandıysak bugün de öyle oynadık" dedi ve Foden'in performansından övgüyle bahsetti.

Guardiola "Önde dört pozisyonda da oynayabiliyor; ona güvenme şeklimiz inanılmaz" dedi.

Chelsea ise altı maçta sadece bir galibiyet alabildi ve beşinci lig yenilgisi, 2019 yazında Stamford Bridge'in başına geçen teknik direktör Frank Lampard'a dair soru işaretlerini artırdı.

Sezon başında büyük paralar harcayarak yaptığı transferler bir işe yaramadı ve Timo Werner gol sıkıntısı devam ederken ön tarafta hayal kırıklığına uğramış bir görüntü çizdi.

"Acı çektiğimiz dönemler olacak. İlk yarıda oyuncular için acı vericiydi," dedi Lampard Sky Sports'a.

Chelsea maça parlak bir başlangıç yaptı ancak iyi oyun konuk takımın arka arkaya bulduğu iki golle bozuldu.

Mükemmel Gündoğan ilk vuruşunu 18. dakikada yaptı ve Foden'in akıllıca asistinin ardından alanın kenarından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Üç dakika sonra Chelsea savunması dağılmışken De Bruyne'ün alçak ortasını eve süpüren Foden hedefe ulaştı.

Devre arasından hemen önce, bir Chelsea atağının bozulmasının ardından Raheem Sterling boşa çıktı.

Şutu kale direğini sarstı ve De Bruyne düzgün bir şekilde kontrol edip alçak bir vuruşla golü attı.

Lampard ikinci yarıda oyunda çok az etki yaratacak değişiklikler yaptı ancak Kai Havertz'in ileriye doğru hücum edip Hudson-Odoi'yi serbest bırakması ve onun da düzgün bir şekilde bitirmesiyle iki oyuncu değişikliği bir uzatma dakikası golü için birleşti.

Leicester Newcastle'ı batırdı

Daha önce Leicester City, Newcastle deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle sıralamada üçüncülüğe yaklaştı ve Tilkiler bir maç fazla oynayarak zirvenin bir puan gerisinde kaldı.

James Maddison, Harvey Barnes ve Jamie Vardy'nin iyi çalışmasının ardından 55. dakikada beraberliği yakaladı ve topu kendi ağlarına gönderdi.

Youri Tielemans harika bir ikinci gol attı ancak yedek oyuncu Andy Carroll'ın 10 yıl sonra Newcastle formasıyla attığı ilk gol Brendan Rodgers'ın takımı için St James' Park'ta gergin bir final hazırladı.

"İkinci yarıda defansif olarak güçlü kaldık. İlk golü bulduktan sonra maç biraz açıldı. Son 10 dakikada bir savaşa dönüştü," dedi Sky Sports'a.

"Takımımız Avrupa ve ligdeki çabalarımızla başa çıkma konusunda muazzam bir performans sergiledi. Önümüzde hala uzun bir yol var ama bu bizim için harika bir başlangıç."

Milan'ın rakipleri İtalya'da zirvede

Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de hareket bayram tatilinin ardından yeniden başladı ve AC Milan orta sıralarda yer alan Benevento karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Serie A'da zirvede kaldı.

City'nin rakiplerinden Inter, Lautaro Martinez'in Crotone'yi 6-2 yenerek hat-trick yapmasının ardından sadece bir puan geride kaldı. Romelu Lukaku bu maçta Inter adına 50. golünü attı.

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Almanya'da gol makinesi Robert Lewandowski iki gol atarken Bayern Münih iki gol geriden gelip Mainz'ı 5-2 yenerek Bundesliga'nın zirvesine çıktı.

Bavyera devi, Cumartesi günü Stuttgart karşısında 1-0 kazanan ikinci sıradaki RB Leipzig'in iki puan önünde yer alıyor.

La Liga'da Atletico Madrid, Luis Suarez'in 90. dakikada attığı golle 10 kişilik Alaves'i 2-1 mağlup ederek komşusu Real Madrid'i zirveye taşıdı.

Atletico, son şampiyon Real'in iki maç önünde iki puan farkla zirvede yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com