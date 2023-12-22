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SağlıkHaberler

Covid-19 varyantı JN.1 şu anda ABD'de enfeksiyonların önde gelen nedenidir. İşte bilmeniz gerekenler

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, Omicron koronavirüs alt değişkeni JN.1 şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Covid-19 vakalarının %44,2'sini oluşturmaktadır.

 and  Ann Bradley
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CDC veri tahminleri JN.1'in ülke genelinde hızla yayıldığını ve şu anda enfeksiyonların neredeyse....aussiedlerbote.de
CDC veri tahminleri JN.1'in ülke genelinde hızla yayıldığını ve şu anda enfeksiyonların neredeyse yarısına neden olan lider varyant olduğunu göstermektedir..aussiedlerbote.de

Covid-19 varyantı JN.1 şu anda ABD'de enfeksiyonların önde gelen nedenidir. İşte bilmeniz gerekenler

Cuma günü itibariyle, CDC veri tahminleri hızla yayılan varyantın şu anda ülke çapında enfeksiyonların neredeyse yarısına neden olduğunu göstermektedir; oysa birkaç gün önce JN.1'in enfeksiyonların yalnızca yaklaşık %20'sine neden olduğu tahmin ediliyordu.

Yeni CDC verilerine göre JN.1, Kuzeydoğu'daki yeni Covid-19 vakalarının yaklaşık %57'sini oluşturuyor. Bu haftanın başlarında, varyant bölgede zaten baskındı ve o sırada yeni enfeksiyonların yaklaşık üçte birine neden oluyordu.

Küresel olarak, JN.1 birçok ülkede rapor edilmeye devam ediyor ve yaygınlığı hızla artıyor. Bu haftanın başlarında Dünya Sağlık Örgütü JN.1'i "ilgi çekici bir varyant" olarak sınıflandırdı ve JN.1'in oluşturduğu halk sağlığı riskinin şu anda küresel düzeyde düşük olduğunu değerlendirdi.

DSÖ'ye göre aşı bağışıklığının BA.2.86 varyantının soyundan gelen JN.1'e karşı "çapraz reaktif" kalması beklenmektedir ve bu nedenle bu varyantın yayılmasının halk sağlığı sistemleri üzerinde büyük bir baskıya neden olması olası değildir.

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Kaynak: edition.cnn.com

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