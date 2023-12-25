Temel bilgiler

Covid-19 sırasında Japonya'ya seyahat edin: Gitmeden önce bilmeniz gerekenler

Artık resmileşti: Japonya 11 Ekim'de yeniden turizme açılacak.

Başbakan Fumio Kishida haberi Eylül ayında bir basın toplantısıyla duyurdu.

"Japonya'ya giriş yapanların sayısındaki tavanı kaldıracağız, bireysel seyahat yasağını kaldıracağız ve vizesiz seyahat yasağını kaldıracağız" dedi.

Daha fazlasını buradan öğrenin.

Neler sunuluyor

Son teknoloji ile gelenekselin baş döndürücü bir karışımı olan Japonya, dünyanın dört bir yanından gelen gezginler için önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. İster Kyoto'da geleneksel bir çay seremonisine katılın, ister Tokyo'nun Akihabara bölgesinde teknoloji pazarlığı yapın ya da Tohoku ormanlarında sıcak bir onsende ıslanın, burası ziyaret eden herkeste iz bırakan bir ülke.

Kimler gidebilir

Vatandaşlarının giriş yapabileceği ülkelerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

En son bilgiler için MOFA 'ya danışın.

Kısıtlamalar nelerdir?

Hiç kimsenin 11 Ekim'den itibaren Japonya'ya girmek için PCR veya hızlı test yaptırması gerekmeyecektir.

Halka açık yerlerde maske takmak zorunlu değildir, ancak hastanelerde ve diğer tıbbi tesislerde, yaşlıların yanında ve toplu taşıma araçlarında maske takılması önerilir.

Covid durumu nedir?

27 Eylül itibariyle Japonya'da 21 milyondan fazla doğrulanmış virüs vakası ve 44.401 ölüm bildirilmiştir.

Japonya Sağlık Bakanlığı, valiliklerin daha düşük riskli olduğu düşünülen genç hastaların antijen testlerini kendi kendilerine yapmalarına ve bir doktorun teşhisini beklemeden evde izolasyona başlamalarına izin verdi.

Daha önce hastaların, her yeni vakayı hükümete bildiren bir doktor tarafından Covid-19 hastası olarak kaydedilmesi gerekiyordu. Yeni politika kabul edilirse, hastalar yerel halk sağlığı merkezleriyle kendileri iletişime geçebilecek.

Bu önlemle hastaneleri ve sağlık merkezlerini ziyaret eden kişi sayısının azaltılması amaçlanıyor.

Japonya, İsrail'in izinden giderek yaşlı sakinlerini dördüncü bir aşı yaptırmaya teşvik etmeyi düşünüyor. Hükümet sağlık bakanlığı bu planı hayata geçirmek için Moderna ve Pfizer'den daha fazla aşı sipariş etti, ancak program için henüz bir tarih yok.

Ziyaretçiler ne bekleyebilir?

Japonya'nın büyük bir kısmı iş dünyasına açık kalırken, şehirler normalden çok daha sessizdir ve hükümetin yüksek bulaşma alanlarında işletmelerin kapatılmasını talep etme hakkı vardır. Toplum içinde maske takılması zorunludur.

Faydalı linkler

Dışişleri Bakanlığı

Japonya Turist Kurulu

En son haberlerimiz

Osaka, ziyaretçilerin sanal gerçeklik gözlüklerini takıp Mario Kart'ın gerçek hayattaki bir versiyonunu oynayabilecekleri dünyanın ilk ve şu ana kadar tek Süper Nintendo Dünyası'na ev sahipliği yapıyor.

Kyoto'nun Sagano Bambu Ormanı'nda shirin yoku ya da orman banyosu yapabileceğinizFukushima yeniden turistler için hazır.

Biraz daha az pastoral bir şey için Yokohama'da kakaya adanmış bir müze var. Ya da rekor kıran kar yengeci ve 185 dolarlık biftekli sandviçleriyle ünlü yemek sahnesine takılın.

Oyunlara katılamayan Olimpiyat hayranları, etkinliklerin gerçekleştiği pek çok mekânı ziyaret edebilirler.

Joe Minihane, Julia Buckley ve Lilit Marcus bu hikayeye katkıda bulundu

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com