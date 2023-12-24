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Covid-19 sırasında Birleşik Krallık'a seyahat edin: Gitmeden önce bilmeniz gerekenler

Birleşik Krallık, dünyada Covid-19'dan kaynaklanan en yüksek ölüm sayılarından birine tanık oldu ve bu da çok sayıda karantina ile sonuçlandı. 2022 yılının başlarında, Omicron koronavirüs varyantı Birleşik Krallık genelinde hızla yayıldı.

O zamandan beri vakalar azaldı ve Covid kısıtlamaları İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da kaldırıldı.

Şu anda Birleşik Krallık'a uluslararası seyahatlerde Covid ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Neler sunuluyor

Birleşik Krallık, Londra'da dünyanın en büyük şehirlerinden birine sahiptir. Ancak başkentin mimari harikaları ve gece hayatının ötesinde keşfedilecek çok şey var - İskoç Dağlık Bölgesi'nin engebeli zirveleri, uzak Galler gölleri ve Cornish sahillerinin geniş alanı, ayrıca Bath, Oxford ve Harrogate gibi tarihi kasaba ve şehirler.

Kimler gidebilir

Aşılanma durumuna bakılmaksızın, herhangi bir ek test veya karantina gerekliliği olmaksızın herkes Birleşik Krallık'a girebilir.

Kısıtlamalar nelerdir?

Şu anda Birleşik Krallık'a uluslararası seyahatlerde Covid ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Gelenlerin Birleşik Krallık'a varmadan önce Yolcu Yer Tespit Formu doldurmalarına artık gerek yoktur.

Kırmızı liste ülkeleri

Birleşik Krallık varış noktalarını "kırmızı" ve "yeşil" varış noktaları olarak ikiye ayırmaktadır. Şu anda "kırmızı" listede hiçbir ülke bulunmamaktadır.

Daha önce, kırmızı listedeki ülkelerden gelenlerin belirlenen otellerde karantinaya alınması gerekiyordu, ancak otel karantina altyapısı Mart 2022 sonunda "tamamen durduruldu".

Mart ayında Birleşik Krallık hükümeti, ilgili koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması halinde etkinleştirilebilecek "bir dizi acil durum önlemini yedekte tutacağını" söyledi.

Yeşil listedeki ülkeler

Kırmızı listede yer almayan tüm destinasyonlar yeşil olarak kabul edilmektedir - yani şu anda tüm destinasyonlar yeşildir - ancak bu otomatik olarak tüm yeşil destinasyonların Birleşik Krallık'tan gelen tüm yolculara izin vereceği anlamına gelmemektedir.

Yeşil listedeki ülkelerden gelen herkes - aşı durumuna bakılmaksızın - herhangi bir ek test veya karantina gerekliliği olmaksızın Birleşik Krallık'a girebilir.

Birleşik Krallık hükümetinin Birleşik Krallık'a seyahatle ilgili kılavuzunun tamamı için buraya bakınız.

Diğer gelişmeler:

Birleşik Krallık'ta uluslararası ve yurtiçi gemi seyahati faaliyete geçmiştir - hükümet kılavuzuna buradan bakabilir ve düzenlemeler için belirli gemi seyahati hattını kontrol edebilirsiniz.

Birleşik Krallık'tayken Covid-19 testiniz pozitif çıkarsa, artık yasal olarak kendi kendinizi izole etmeniz gerekmemektedir. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, testi pozitif çıkan kişilerin evde kalmasını ve diğer kişilerden uzak durmasını tavsiye etmektedir.

İngiltere'ye uçan bazı havayolları artık yolcuların veya mürettebatın maske takmasını zorunlu tutmuyor, ancak bu belirli rotaya bağlıdır, bu nedenle uçağa binmeden önce kontrol etmelisiniz.

Covid durumu nedir?

Birleşik Krallık Covid-19 sırasında önemli ölçüde zarar gördü ve vakalar bu yılın başlarında Omicron'un ortaya çıkmasının ardından zirveye ulaştı. O zamandan beri vakalar düşmüştür.

Birleşik Krallık'ta 7 Ekim itibariyle 23,9 milyondan fazla Covid vakası ve 208.200'den fazla ölüm gerçekleşmiştir. Nüfusun %79,2'sinden fazlası en az bir doz koronavirüs aşısı olmuştur.

Ziyaretçiler ne bekleyebilir?

Birleşik Krallık'ta artık Covid kısıtlaması bulunmamaktadır.

Faydalı linkler

İngiltere Covid kılavuzu

Galler Covid kılavuzu

İskoçya Covid kılavuzu

Kuzey İrlanda Covid kılavuzu

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CNN'den Julia Buckley ve Francesca Street bu habere katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com