Copa America: Brezilyalı senatör Neymar'a 'Ölüm Şampiyonası'nda sahaya çıkmaması çağrısında bulundu

Brezilya 465.000'den fazla Covid-19 ölümüne maruz kaldı - dünyadaki en yüksek ikinci ölü sayısı - ve Başkan Jair Bolsonaro'nun pandemiyi ele alışına ilişkin devam eden bir soruşturma var.

Bu soruşturmanın raportörü Brezilyalı Senatör Renan Calheiros Salı günü Copa America'dan "Ölüm Şampiyonası" olarak bahsetti ve Brezilya milli takımının yıldızı Neymar'a turnuvaya katılmaması çağrısında bulundu.

Calheiros, Radio Eldorado'ya yaptığı açıklamada "Neymar, arkadaşların, akrabaların, tanıdıkların ölmeye devam ederken ve aşı ülkemize ulaşmazken bu Copa America'da sahaya çıkma" dedi.

"Rekabet etmemiz gereken şampiyona bu değil. Aşı şampiyonasında yarışmak zorundayız. Bu şampiyonada gol atmanız gerekiyor ki skorumuz değişsin.

"Bu skorda [aşı], son [birkaç] sıradayız. 'Ölüm şampiyonasında' ise dünyada en çok ölümün yaşandığı ikinci sıradayız" diye ekledi. "Brezilya ekibi bunu kabul edemez. Yoğun bakım üniteleri ve mezarlıklar dolu. Hangi koşullar altında Brezilya'nın golünü kutlayacağız?"

OKU: Brezilyalı Bolsonaro Covid-19 ölümlerinden üzüntü duyduğunu ancak Copa America'ya ev sahipliği yapmayı hedeflediğini söyledi

Dünya Sağlık Örgütü 'ne göre Brezilya'da 60 milyon doz aşı uygulandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Copa America'nın 2020 edisyonu 13 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Arjantin ve Kolombiya'da düzenlenecek ve turnuva tarihinde ilk kez iki ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecekti.

Ancak Kolombiya, Devlet Başkanı Iván Duque'nin tartışmalı mali reformunun ülke genelinde yol açtığı protestoların ardından 20 Mayıs'ta ev sahipliği sorumluluğundan alındı ve Arjantin de 31 Mayıs'ta aynı kararı aldı.

Güney Amerika'nın futbol konfederasyonu CONMEBOL, turnuvanın neden Arjantin'den alındığını belirtmedi ancak Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülke, yedi günlük ortalama 30.000'den fazla yeni vaka ile koronavirüs vakalarındaki artıştan muzdarip.

Bolsonaro, Copa America'ya Brezilya'nın Federal Bölgesi ile Rio de Janeiro, Mato Grosso ve Goiás eyaletlerinin ev sahipliği yapacağını duyurdu ve dört eyalet valisinin de turnuvaya ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini söyledi.

Dünya çapındaki oyuncular birliği FIFPro, Copa America'nın hazırlanmak için bu kadar az bir süre varken yerinin değiştirilmesi konusunda "ciddi endişeleri" olduğunu ve turnuvanın güvenli olmadığına karar veren oyuncuları destekleyeceğini söyledi.

FIFPro'dan yapılan açıklamada, "Yüzlerce futbolcunun böylesine karmaşık bir turnuvada mücadele etmesi için son derece kısa bir süre içinde yapılan son plan, her biri ve aileleri için açık bir belirsizlik yaratıyor" denildi.

"COVID-19 acil durum dönemindeki önceki milli takım müsabakalarında olduğu gibi, oyuncular yaptırım riski olmadan kendilerinin ve ailelerinin sağlığına öncelik verebilmelidir."

Takımı 2019'da ev sahibi Brezilya'ya kaybettiği finale kadar götüren Peru baş antrenörü Ricardo Gareca, bir ülkenin arka arkaya turnuvalara ev sahipliği yapmasının sportif açıdan adil olmadığını söyledi.

Peru'nun maç öncesi basın toplantısında gazetecilere "Tüm Güney Amerika'nın sorunlar yaşadığına inanıyorum" dedi. "Güney Amerika'da pandemi ile sorunu olmayan bir ülke olduğuna inanmıyorum.

"Copa América'nın daha önce oynandığı ülkede gerçekleştiğini sanmıyorum, pandemi yüzünden değil. Pandemi her yerde."

Şili, Ekvator ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, Arjantin'in ev sahipliği sorumluluğundan alınmasının ardından Copa America'ya ev sahipliği yapmak için öne çıkan ülkelerden biriydi.

Şili milli takımı 2015 ve 2016 yıllarında üst üste Copa America şampiyonlukları kazandı ancak turnuvaya devam etme kararı ülkenin pek çok bölgesinde destek görmedi.

Şili'nin beşinci bölge temsilcisi Matias Walker, Şili'nin hiç takım göndermemeyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

"Şili Futbol Federasyonu, ANFP, milli takımları, yetkilileri, çalışanları ve yöneticileri Brezilya gibi şu anda kıtadaki enfeksiyon ve ölümlerin merkez üssü olan bir ülkede uzun bir turnuvaya seyahat etmeye maruz bırakıp bırakmamayı ciddi bir şekilde değerlendirmelidir" dedi.

"Ve Bolsonaro hükümeti aracılığıyla her hafta yeni varyantların ortaya çıktığı bir hükümet sorumsuzluğu örneği olmuştur."

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Kaynak: edition.cnn.com