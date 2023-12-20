Colorado'nun Trump'ın 14. Değişikliğin 'isyancı yasağı' temelinde göreve uygun olmadığına dair tarihi kararından çıkarımlar

4-3'lük karar Trump'ı Colorado'da Mart başındaki Süper Salı günü yapılması planlanan Cumhuriyetçi önseçim oy pusulasından çıkarıyor. Ancak Colorado yargıçları, Trump 'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyize gidebilmesi için kararlarını askıya aldılar ki bu da temyizin hızlı bir şekilde sonuçlanmaması halinde Trump'ın eyaletteki önseçim oy pusulasındaki yerini koruyabilir.

Bu dönüm noktası niteliğindeki karar, birçok açıdan Trump'ı 2020 seçimlerini altüst etmeye çalışmaktan sorumlu tutuyor ve anti-demokratik davranışları için siyasi bir ceza sağlıyor. Bu karar aynı zamanda, 14. Madde ile ilgili bu tür davaları uzun süren zorluklara rağmen savunan liberal gruplar ve her görüşten anayasa akademisyenleri için de büyük bir haklılık göstergesi.

Ancak Trump hukuki gerilemeleri anketlerde sıçramaya dönüştürme sanatında ustalaştı. Bugün Başkan Joe Biden'ı yenmek için bir yıl öncesine göre, yani dört yargı bölgesinde hakkında suç duyurusunda bulunulmadan önce olduğundan daha güçlü bir konumda. Kendisi ve GOP müttefikleri Salı gecesi kurban kartını oynayarak ve karara karşı çıkarak yüksek vitese geçtiler.

İşte karardan çıkarılacak önemli sonuçlar ve bundan sonra olacaklar:

Mahkeme Trump'ın isyana karıştığını söyledi

Colorado'daki en üst düzey mahkeme, yargıcın 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'na yapılan saldırının bir ayaklanma olduğu ve Trump'ın bu ayaklanmaya "karıştığı" yönündeki kararlarını onadı.

Bunlar, Trump'ın herhangi bir oy pusulasından çıkarılabilmesi için itirazcıların aşması gereken kilit yasal engellerdi, çünkü 14. Değişiklik metni aslında bir "ayaklanma" tanımlamıyor veya ayaklanmaya "katılmanın" ne anlama geldiğini açıklamıyor.

Yargıçlar ayrıca Trump'ın 6 Ocak'ta Ellipse'de yaptığı konuşmanın Birinci Değişiklik tarafından korunmadığı yönündeki kararı da onayladı. Trump, destekçilerine "Kongre Binası'na yürümelerini" ve "ülkemizi geri almak" için "cehennem gibi savaşmalarını" söylediğinde şiddeti teşvik ettiğine karar veren eyalet ve federal mahkemelerde bu argümanı başarısızlıkla zorladı.

Yargıçlar 134 sayfalık çoğunluk görüşünde "Başkan Trump, iktidarın barışçıl bir şekilde devrini bozmak için şiddet kullanımını ve kanunsuz eylemleri kışkırttı ve teşvik etti" diye yazdı.

'İsyancı yasağı' Trump için geçerli

Yargıçlar, "isyancı yasağının" başkanlık hariç her makam için geçerli olduğuna dair tartışmalı kararını tersine çevirerek önemli bir konuda mahkeme yargıcından ayrıldılar.

14. Anayasa Değişikliği'nin 3. Bölümü, yemin eden isyancıların senatör, temsilci, başkan seçmeni olarak görev yapamayacağını ve "Birleşik Devletler veya herhangi bir Eyalet altında sivil veya askeri herhangi bir görevde bulunamayacağını" söylüyor. Ama başkanlıktan bahsetmiyor.

Mahkeme yargıcının Trump'ı 2024 oy pusulasında tutmasının nedeni bu metinsel belirsizliktir. Ancak yüksek mahkeme aynı fikirde değildi. Trump'ı diskalifiye etme kararlarının temel dayanağı da buydu.

"Başkanlık makamının açıkça bir 'makam' olduğu için özellikle dahil edilmemiş olması muhtemel görünüyor" diyen mahkeme, "Başkanlığın Birleşik Devletler 'altında' bir makamdan başka bir şey olduğu sonucuna varmak, Başkan da dahil olmak üzere tüm hükümet yetkililerinin 'biz halka' hizmet ettiği fikriyle temelden çelişir" diye ekledi.

ABD Yüksek Mahkemesi son sözü söyleyecek

Herkes bunun son söz olmadığını biliyor. Dava ABD Yüksek Mahkemesi'ne gidiyor.

Yargıçların davayı nasıl ele alacaklarını kimse tahmin edemez. Temyize gitmeye ne kadar hızlı karar verecekler? Sözlü tartışmalar yapacaklar mı? Nihai kararı ne kadar çabuk verecekler? Bu soruların yanıtları, bir aydan kısa bir süre içinde GOP önseçim sezonunu başlatacak olan Iowa parti seçimlerinin de dahil olduğu siyasi takvimi etkileyecek.

Colorado'dan gelen sersemletici sonuçla birlikte dinamik değişti. Trump artık davanın kaybeden tarafında ve oy pusulasındaki yerini geri alması için ülkenin en üst mahkemesine ihtiyacı var. Bu da muhafazakar çoğunluğa sahip ve kendi atadığı üç yargıçla birlikte ABD Yüksek Mahkemesi'nden kampanyasını canlı tutmasını isteyeceği anlamına geliyor.

Notre Dame Hukuk Fakültesi'nden seçim hukuku uzmanı Derek Muller, "Bu olağanüstü ve eşi benzeri görülmemiş bir karar" diyerek, davadaki kilit soruların hukuki analizini yapan ancak Trump'ın seçilme yeterliliği konusunda tarafsız kalan bir özet sundu.

"Bu durum Trump'ın tüm seçim kampanyasını ciddi bir yasal tehlikeye sokuyor" diye ekledi. "Ve Yüksek Mahkeme'den seçimleri değiştirecek bu davayı görmesi istenecek ki eminim bu davayı görmeye pek hevesi yoktur."

Durdurulan karar Trump için iyi haber

Kararda, Trump'ın 4 Ocak'a kadar Yüksek Mahkeme'ye temyize gitmesi halinde, ki bu neredeyse kesin, ülkenin en yüksek mahkemesi davayı alıp almayacağını açıklayana kadar ve eğer alırsa nihai kararını verene kadar kararın durdurulacağı belirtildi.

4 Ocak, eyalet yasalarına göre Colorado Eyalet Sekreteri Jena Griswold'un 5 Mart'ta yapılacak Cumhuriyetçi başkanlık önseçimi için aday listesini onaylamasından bir gün önce.

Bir Demokrat olan Griswold, Trump'ın ayaklanmayı kışkırttığına inandığını söyledi ancak Trump'ın 14. Değişiklik kapsamında uygunluğu konusunda bir pozisyon almadı. Salı günü CNN'in "Anderson Cooper 360" programında yaptığı açıklamada "mahkeme kararı neyse ona uyacağını" söyledi.

Colorado yargıçları, Griswold'un "Yüksek Mahkeme'den herhangi bir emir ya da talimat gelene kadar Başkan Trump'ın ismini 2024 başkanlık önseçim oy pusulasına dahil etmek zorunda kalmaya devam edeceğini" söyledi. Yani önseçim oy pusulasında kalsa ve GOP adaylığını kazansa bile, bu genel seçimler için hala diskalifiye edilebileceği anlamına geliyor - ve diğer tüm eyaletler bu durumu izliyor olacak.

Muhalifler Trump'ın zaferine giden yolu gösteriyor

Keskin bir şekilde 4'e 3 bölünmüş mahkemeninmuhalefet şerhleri, Trump'ın kaçınılmaz olarak ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurduğunda tarihi kararı bozması için bazı yasal temeller sunuyor.

Yargıçlardan biri, bir adayın federal bir suç olan ayaklanmadan hüküm giymemiş olması halinde 14. Madde uyarınca diskalifiye edilmemesi gerektiği sonucuna varmıştır. (Trump, federal seçimlere müdahale davasında ayaklanma dışında başka ağır suçlamalarla da karşı karşıya). Bir başka yargıç ise hukuki süreçle ilgili endişelerini dile getirerek yasağı uygulama yetkisinin sadece Kongre'de olduğunu söyledi. Trump daha önce de davada bu argümanlardan bazılarını dile getir mişti.

Trump yedi üyeli mahkemeyi sadece Demokratların atamalarını yaptığı için eleştirse de, ekibi muhalifleri de kucaklıyor. Salı günü Trump kampanyası tarafından dağıtılan konuşma notlarında Yargıç Carlos Samour'un sert bir yorumuna yer verildi.

Samour muhalefet şerhinde "Otuz üç yıldır adalet sisteminin içindeyim ve burada yaşananlar bir mahkeme salonunda gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor" diye yazdı.

Colorado yargıçları tarihin izlediğini biliyordu

Çoğunluk görüşü, davanın kendilerini "keşfedilmemiş topraklarda seyahat etmeye" zorladığını ve davanın "ilk izlenim olarak birkaç konu sunduğunu" hemen kabul etti.

Gerçekten de, yargıçlar bu sorular üzerinde hiç durmadılar çünkü buna hiç ihtiyaç duymadılar. Ayaklanmacı bir başkanın yeniden aday olması gibi uzak bir ihtimal bile daha önce hiç olmamıştı. Bu dava, Trump'ın kaybettikten sonra iktidarda kalmaya çalışan ilk başkan olarak tarihe nasıl geçtiğini bir kez daha ciddi bir şekilde hatırlatıyor.

Çoğunluk, "Bu sonuçlara kolaylıkla ulaşmıyoruz," diye yazdı. "Şu anda önümüzde duran soruların büyüklüğünün ve ağırlığının farkındayız. Aynı şekilde, yasaları korkmadan ya da kayırmadan ve yasaların bize emrettiği kararlara yönelik kamuoyu tepkisinden etkilenmeden uygulama konusundaki ciddi görevimizin de bilincindeyiz."

CNN'den Devan Cole, Holmes Lybrand ve Alayna Treene bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com