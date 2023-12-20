Colorado'nun eşi benzeri görülmemiş kararı, mahkemeleri Trump'ın gelecek yılki kaderinin merkezine yerleştiriyor

Mahkemenin Salı günü aldığı 4-3'lük karar, eski başkanın Colorado'da ya da başka bir eyalette oy pusulasından çıkarılmasına yol açmasa da - beklenen temyizler nedeniyle - karar ülkeyi keşfedilmemiş bir bölgeye sokarak büyük bir partinin adayının görevden men edilebileceği şok edici ihtimalini gündeme getirdi.

Belki de Trump'ı çevreleyen benzeri görülmemiş olaylarla dolu bir yılı tamamlayan son ünlem işareti olan bu karar, siyasi kaosu benimseyen eski bir başkanın çalkantılı bir seçim yılına girerken Amerikan demokrasisi için yeni ve potansiyel olarak ciddi zorluklar ortaya çıkarıyor.

Mahkeme salonunun dışında, Trump giderek artan bir şekilde kışkırtıcı söylemleri benimsedi, gelecek yıl iktidarı yeniden ele geçirmesi halinde bir diktatör olmaktan bahsetti ve rakiplerine karşı Nazi propagandasını anımsatan saldırılar başlattı. Salı akşamı Iowa'daki bir etkinlikte göçmenlerle ilgili kışkırtıcı yorumlarını tekrarlayan Trump, Biden kampanyasından ve diğerlerinden gelen Adolf Hitler'i yankıladığı yönündeki eleştirilere karşı çıktı.

"Olup bitenler çılgınca. Ülkemizi mahvediyorlar. Ve bu doğru, ülkemizin kanını yok ediyorlar. Yaptıkları şey bu. Ülkemizi yok ediyorlar. Bunu söylediğimde hoşlarına gitmiyor," dedi Trump. "Ve ben asla 'Kavgam'ı okumadım."

Trump'ın aleyhtarları için Colorado kararı, hukuk sisteminin nihayet eski başkanı 2020'deki seçim kaybını tersine çevirme çabalarından ve 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan saldırıdan sorumlu tutmaya başladığına işaret ediyor.

"Ayaklanmayı kışkırtmaktan hesap verme. Zamanı gelmişti," diye yazdı Temsilciler Meclisi'nin Trump'a karşı ilk azil kararına öncülük eden California Demokratı Temsilci Adam Schiff.

Ancak Salı günkü karar aynı zamanda Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesine yardımcı olabilir ve eski başkanın kendisine karşı açılan ceza davalarının haksız olduğu ve iktidara geri dönmesi için önemli bir neden olduğu mesajını benimseyen destekçilerini cesaretlendirebilir. Trump'ın müttefikleri Colorado'daki karara ateş püskürerek, tıpkı bu yılki dört suç iddianamesinin her birinin ardından olduğu gibi Trump'ı savunmaya geçtiler.

Temsilciler Meclisi'nin 3 numaralı Cumhuriyetçi üyesi New York Temsilcisi Elise Stefanik yaptığı açıklamada "Demokratlar Başkan Trump'ın 5 Kasım 2024'te kazanacağından o kadar korkuyorlar ki onu yasadışı bir şekilde oy pusulasından çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

Başkanlık için yarışan en önde gelen Trump karşıtı Cumhuriyetçi olan eski New Jersey Valisi Chris Christie bile Colorado'nun kararını eleştirdi. New Hampshire'daki seçmenlere "Bir mahkeme tarafından oy pusulasından çıkarılmasının ülkemiz için iyi olduğuna inanmıyorum" dedi.

Gelecek yıl Amerikan hukuk tarihinin en kaotik yıllarından biri olabilir.

ABD Yüksek Mahkemesi hem Trump'ın Beyaz Saray için uygun olup olmadığına hem de 2020 başkanlık seçimlerini bozma çabaları nedeniyle yargılanmaktan muaf olup olmadığına karar vermekle karşı karşıya kalacak.

"Bu akşamın sonuçlarını ne kadar abartsam azdır ve ayrıca şu anda mahkemeye doğru ilerleyen iki büyük, çok kritik Trump seçim meselesi olduğunu vurgulamak istiyorum. Her ikisine de öyle ya da böyle karar vermek zorunda kalacaklar," diyor CNN'in Kıdemli Yüksek Mahkeme analisti Joan Biskupic.

Eski başkan hakkında dört kez suç duyurusunda bulunuldu ve ceza davaları, Başkan Joe Biden'a karşı kampanya yürüttüğü ve potansiyel olarak aynı anda oy pusulasına geri dönmek için mahkemede mücadele ettiği sırada görülebilir.

The New York Times ve Siena College tarafından Salı günü yayınlanan bir ankette, kayıtlı seçmenler arasında Trump'ın %46'ya Biden'ın %44 oy almasıyla ikisi arasında net bir lider yoktu. Bu erken aşamada oy verme ihtimali olduğu düşünülenler arasında ise Biden %47'ye karşılık Trump %45 oy alıyor. CNN'den Ariel Edwards-Levy, Times/Siena anketinin Trump için önemli bir bulgu olarak, eski başkanın 2020 seçimlerine katılmamış kayıtlı seçmenler arasında Biden'ın önünde yer aldığını ve bu bulgunun son zamanlarda yapılan diğer anketleri yansıttığını yazdı.

Benzeri görülmemiş kararın etkisi

Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararına kadar, Trump'ın oy pusulasından diskalifiye edilmesi için mahkemelerce yürütülen sayısız girişim, eyalet mahkemelerinin birbiri ardına davaları reddetmesi nedeniyle, Trump'ın görevden alınmasını engellemekte başarılı olamadı. Colorado'da bile mahkeme hakimi geçen ay Trump'ın bir ayaklanmaya karıştığı ancak 14. Değişikliğin 3. Bölümündeki "ayaklanma yasağının" başkanlık için geçerli olmadığı sonucuna vardı.

Colorado Yüksek Mahkemesi Salı günü bu kararı bozdu. Mahkemenin daha önce benzeri görülmemiş bu kararıyla birlikte, mahkemelerin Trump'ı 2024'te oy pusulasından çıkarması fikri artık teorik değil, gerçek bir olasılık.

Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin çoğunluğu kararında, 6 Ocak'ın bir ayaklanma olduğunu tespit etmekte "çok az zorluk" yaşadığını yazdı. Mahkeme, Trump'ın ayaklanmaya "katıldığını" ve Trump'ın Kongre Binası'na yapılan saldırı öncesinde destekçilerine gönderdiği mesajların "destekçilerine savaşma çağrısı olduğunu ve destekçilerinin de bu çağrıya yanıt verdiğini" tespit etti.

Dört yargıç "bu sonuçlara kolaylıkla ulaşmadıklarını" vurguladı.

Mahkemenin çoğunluğu "Şu anda önümüzde duran soruların büyüklüğünün ve ağırlığının farkındayız" diye yazdı. "Aynı şekilde, yasaları korkmadan ya da kayırmadan ve yasaların ulaşmamızı zorunlu kıldığı kararlara yönelik kamuoyu tepkisinden etkilenmeden uygulama konusundaki ciddi görevimizin de bilincindeyiz."

Karara muhalif kalan üç yargıç, Trump'ın ayaklanmayla ilgili herhangi bir suçtan mahkum edilmemiş olması da dahil olmak üzere, çoğunluğa katılmamalarının çeşitli nedenlerini sıraladı. Baş Yargıç Brian Boatright muhalefet şerhinde Colorado seçim yasasının "bir adayın ayaklanmaya karışıp karışmadığına karar vermek için çıkarılmadığına" inandığını ve Trump'ın seçilme yeterliliğine yönelik itirazı reddedeceğini yazdı.

Trump, bu yılın başlarında özel danışman Jack Smith tarafından kendisine karşı açılan seçimlere hile karıştırma federal davasında ayaklanmaya karışmakla suçlanmıyor. Ancak 6 Ocak tarihli suçlamalar, Colorado mahkemesinin Salı gecesi çoğunluğu tarafından belirtilen aynı eylemlerin çoğunu içeriyor.

Trump'ın federal seçimlere hile karıştırma davasına bakan yargıç 4 Mart 2024 için bir duruşma tarihi belirlemişti, ancak DC ABD Temyiz Mahkemesi Trump'ın dokunulmazlığı olup olmadığını ve yargılanıp yargılanamayacağını değerlendirdiği için bu tarih şu anda beklemede. Bu temyiz sürecini hızlandırmak amacıyla özel danışman ABD Yüksek Mahkemesi'nden devreye girmesini istedi.

Bu davanın ya da Trump'a yönelik diğer suçlamaların önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerden önce görülüp görülmeyeceği henüz belli değil.

Ancak özel danışmanın geçen hafta ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurması - ve Trump'ın Colorado kararını ülkenin en yüksek mahkemesine temyize götürme planı - federal yargıçların gelecek yıl Trump'ın hem yasal hem de seçim kaderinde kilit bir rol oynayacağı anlamına geliyor.

Biskupic, "Donald Trump görevdeyken, yönetim politikasından kendi iş davalarına kadar mahkemeye gelen her davası sıkıntılıydı" dedi ve ekledi: "Bunlar özellikle sıkıntılı çünkü Trump'ın seçim sürecini etkileyecekler."

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Kaynak: edition.cnn.com