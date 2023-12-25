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Colorado'da Noel arifesinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Polis, Pazar günü Colorado'daki bir alışveriş merkezinde ziyaretçilerin son dakika Noel alışverişlerini tamamladıkları sırada bir kişinin silahla vurularak öldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını söyledi.

 and  Grigoriy Williams
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Colorado Springs Polis Departmanı müfettişleri, 24 Aralık Pazar günü Colorado Springs'teki Citadel....aussiedlerbote.de
Colorado Springs Polis Departmanı müfettişleri, 24 Aralık Pazar günü Colorado Springs'teki Citadel Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen ölümcül silahlı saldırının ardından Noel arifesinde olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor..aussiedlerbote.de

Colorado'da Noel arifesinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Colorado Springs Polis Departmanına göre, iki grup arasında çıkan kavganın ardından ateş açıldı ve polis memurları saat 16:30 sularında olaya müdahale etti.

Polis, eskiden Twitter olarak bilinen X'te yaptığı paylaşımda, bir adamın Citadel Alışveriş Merkezi'nde ölü bulunduğunu ve "her biri en az bir kurşun yarasından muzdarip" diğer iki adamın ciddi durumda yerel hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Polise göre bir kadın da hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis departmanı X'te yaptığı açıklamada alışveriş merkezinin "temizlendiğini ve kapatıldığını" söyledi. "Şu anda topluma yönelik bilinen bir tehdit yok."

Polis, birkaç kişinin gözaltına alındığını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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