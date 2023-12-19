Colorado Yüksek Mahkemesi 14. Değişikliğin 'isyancı yasağına' dayanarak Trump'ı 2024 oy pusulasından çıkardı

Karar 4-3 idi.

Karar 4 Ocak'a kadar temyiz için askıya alınacak.

Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin kararı sadece Colorado için geçerli ancak bu tarihi karar 2024 başkanlık kampanyasını da etkileyecek. Kararın ABD Yüksek Mahkemesi'nde temyize götürülmesi, meseleyi tüm ulus için çözüme kavuşturabilir. Colorado seçim yetkilileri, konunun GOP önseçim aday listesinin belirlenmesi için yasal son tarih olan 5 Ocak'a kadar çözülmesi gerektiğini söyledi.

İç Savaş'tan sonra onaylanan 14. Değişiklik, Anayasa'yı destekleyeceklerine dair yemin eden memurların "ayaklanmaya karışmaları" halinde gelecekteki görevlerinden men edileceklerini söylüyor. Ancak ifade muğlaktır, açıkça cumhurbaşkanlığından bahsetmemektedir ve 1919'dan bu yana sadece iki kez uygulanmıştır.

Önemli bulgular

Mahkeme, kapsamlı kararında birkaç önemli bulguya yer verdi:

- Colorado eyalet yasaları, seçmenlerin Trump'ın federal anayasanın "ayaklanma yasağı" kapsamındaki uygunluğuna itiraz etmelerine izin vermektedir.

- Colorado mahkemeleri, Kongre'nin herhangi bir eylemi olmaksızın yasağı uygulayabilir.

- İsyancı yasağı başkanlık için geçerlidir.

- 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan saldırı bir ayaklanmaydı.

- Trump ayaklanmaya "karışmıştır".

- Trump'ın 6 Ocak'ta "kalabalığı kışkırtan" konuşması "Birinci Değişiklik tarafından korunmuyordu."

Bu haber son dakika gelişmesidir ve güncellenecektir.

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Kaynak: edition.cnn.com