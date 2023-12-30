Collin Morikawa: Tiger Woods ile 'dostluk kurmak inanılmaz' - 'Bu oyunu başka hiç kimsenin büyütemediği kadar büyüttü'

Morikawa henüz 2019'da profesyonel oldu ancak turnuva çıkışlarında hem PGA Şampiyonasını hem de Open 'ı kazanan ilk erkek golfçü olarak şimdiden tarihe geçti.

Morikawa, nispeten erken yaşlardan itibaren golf oynamasına rağmen, büyürken bu sporu pek izlememiş. Sonuç olarak, birçok hevesli golfçünün yapacağı gibi, oyunun büyüklerini kahraman olarak ya da motivasyon için örnek almadı.

Ancak Woods bunun bir istisnası.

Morikawa CNN'den Becky Anderson'a "Bence golf hakkında hiçbir şey bilmeyen birine Tiger Woods'tan bahsettiğinizde, onun golfü ve golf sporunu temsil ettiğini bilir" diyor.

"Bu oyun için yaptıkları, sadece fiziksel açıdan değil, zihinsel açıdan da evrimi nasıl değiştirdiği ve oyunu dünya çapında nasıl büyüttüğü. Örnek aldığım biri.

"Onunla arkadaş olmak, onu tanımak, onunla konuşmak inanılmaz bir şey ve en güzeli de bu oyunu başka hiç kimsenin yapamadığı kadar büyütmüş olması.

"Dünyada benim aklıma gelen ve gerçekten de herkesin aklına gelebilecek, kendi sporunda bunu başarmış çok az sporcu var. Bu yüzden elbette örnek alacağım biri olacak."

Aralarındaki ilişkide Morikawa için özellikle öne çıkan bir etkileşim var.

Morikawa'nın PGA Tour'da Woods ile ilk kez eşleştiği 2020 Farmers Insurance Open sırasında Woods çim sahanın ortasına bir vuruş yaptı, ardından Morikawa'ya dönüp bir şaka yaptı.

"Şöyle dedim: 'Neler oluyor? Bu çok garip," diye hatırlıyor. "'O beni yenmeye çalışıyor, biliyorum ve ben de onu yenmeye çalışıyorum' dedim. Ama bu onu çok daha rahatlatıcı yapıyordu ve onun insani yönünü görebiliyordunuz.

"Sanırım fark ettiğim şey sadece golfçü olmadığımız ve bence herkesin böyle bir algısı var, tek yaptığımız 7/24 golf ama buradaki her bir insanın katmanlarının arkasında çok daha fazlası var ve bu insanları gerçek insanlar olarak tanımak çok güzeldi."

Bu turnuvadaki eşleşmeleri her iki oyuncu için de önemli bir andı - ve birçok izleyicinin kendisini oldukça yaşlı hissetmesine neden olacaktı - çünkü Morikawa, Woods 1996'da profesyonel olduktan sonra doğan ve bir PGA Tour etkinliğinde 14 kez büyük ödül kazanan oyuncuyla eşleşen ilk oyuncu oldu.

Morikawa o zamanlar oynuyor olsaydı, arkadaşlıklarının belki de gelişmemiş olabileceğini düşünüyor.

"Bu çok farklı çünkü onun profesyonelliğe adım attığı ilk zamanlarda, ben çok gençken, kimseyle konuşmadığına dair hikayeler duyuyorsunuz," diyor. "Gerçekten odaklanmıştı, gerçekten odaklanmıştı.

"Belli ki çok büyüdü. Hayatının farklı bir evresinde. Birkaç çocuğu var. Neyse ki artık çok daha rahat."

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Buna patlama deme

Morikawa, 2020'deki PGA Şampiyonası galibiyeti ve ertesi yılki Open zaferinin yanı sıra, European Tour'un sezon sonu DP World Tour Şampiyonası'nı kazanarak olağanüstü bir 2021'i tamamladı ve tarihte Race to Dubai'yi kazanan ilk Amerikalı oldu.

Morikawa'nın 2021'deki sürekli başarısı - ki buna ABD Takımı'nın Ryder Cup zaferi de dahildi - 2020'nin bir şans olmadığını kanıtladı, ancak 24 yaşındaki oyuncu 2021'i "çıkış" yılı olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

"Bunu bir çıkış yılı olarak ifade etmeniz hoşuma gitti çünkü ben bu şekilde bakmıyorum," diye açıklıyor. "Eminim pek çok kişi öyle düşünüyordur ve bakın, beni yanlış anlamayın, 2021'de geçirdiğim yıl harikaydı - bir WGC, bir majör, Race to Dubai, bir DP World Tour Şampiyonası - ama ben buna geliştirilecek çok yer, daha iyi olunacak çok yer var diye bakıyorum.

"Ve bu şekilde daha iyi olmaya devam ediyorum çünkü büyümek için çok fazla alanım olduğunu ve daha fazlasını yapmaya hazır olduğumu düşünüyorum. 'Geçen yılın üstüne nasıl çıkarım? Bunu nasıl yaparım? Bunu nasıl yaparım?" değil. Sadece: 'Daha fazla kazanmak istiyorum. Daha fazla mücadele etmek istiyorum. Kazanamadığım zaman da nedenini bulmalıyım."

Morikawa, daha uzun bir süre olmasına rağmen, Temmuz ayında Open unvanını korumayı düşünmeye başladı bile.

Los Angeles'lı oyuncu geçen yıl PGA Championship unvanını korumak için iyi bir performans sergiledi ve sonunda sekizinci sırada bitirdi, ancak gözünü 'Golfün Evi' olarak adlandırılan prestijli St Andrews sahasında bunu aşmaya dikti.

"Ne zaman bir turnuvayı savunuyor olsanız, bu özeldir çünkü belli ki o turnuvayı bir önceki yıl kazanmışsınızdır," diyor. "Ama bu Açık Şampiyona olduğunda, çok daha özel oluyor. Bu büyük bir turnuva... 150'ncisi olduğunda, bunun üstüne nasıl çıkabilirsiniz ki?

"Ve golfün evi St Andrews'da olmak, son şampiyon olarak oraya gitmek için pek çok şeyin aynı hizaya gelmesi gerekiyordu.

"Ama oraya sadece son şampiyon olarak gitmek ve bununla tanınmak istemiyorum. Bir yarışmacı olarak çıkmak istiyorum. Çıkıp kazanmak ve umarım tekrar savunmak istiyorum. Yani bir numaralı hedefim bu, tabii ki ortaya çıkmak ve tekrar kazanmak."

Eğer Morikawa'nın 2021'i bir şey ifade ediyorsa, yakın zamanda kazanmayı bırakması pek olası görünmüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com