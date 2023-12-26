Collin Morikawa, 'hayatını değiştiren' büyük zaferin ardından şöhretin onu değiştirmeyeceğini söylüyor

Bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, Ağustos 2020'de, golfün en yüksek dereceli beşinci oyuncusu oldu.

O ay San Francisco'daki TPC Harding Park'ta düzenlenen PGA Şampiyonası'ndaki şok zaferi - sadece ikinci büyük turnuvasında Dustin Johnson ve Paul Casey'nin iki atış önünde bitirerek - onu oyunun zirvesine ve ana akım tanınırlığa fırlattı.

PGA'daki zaferin "hayatını çok değiştirdiğini" kabul eden Morikawa, bununla birlikte gelen şöhretin "kim olduğumu değiştirmeyeceği" konusunda kararlı.

CNN'de yayınlanan Living Golf'ten Shane O'Donoghue'ya verdiği demeçte, "Size birçok fırsat sunuluyor, daha fazla sponsorluk, insanlar kim olduğunuzun farkında oluyor" dedi.

"Kendimi hala sizin beni çağırdığınız 23 yaşındaki çocuk gibi hissediyorum. Yüzümde bir gülümseme var ve yemeği seviyorum ve umarım hayatımın geri kalanında da böyle olurum."

Birçok oyuncu bu zaferle tatmin olmuş olsa da Morikawa için durum böyle değil.

"Büyük bir şampiyonluk kazanmış ve kariyerimin geri kalanından memnunmuşum gibi hissetmedim. Sadece daha fazlasını istememi sağladı" dedi.

"Şimdi, ister büyük bir şampiyonada, ister normal bir etkinlikte, Avrupa Turu etkinliğinde, her ne olursa olsun, o kazanma hissini istiyorum çünkü kazandığınızda, özellikle golfte, kazandığımızdan daha fazla kaybettiğimiz için tarif edemeyeceğiniz bir duygu."

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Küresel bir oyuncu

İlk olarak ABD'de PGA Tour'da kazandığı zaferlerle sahneye çıkan Morikawa, şimdi oyununu dünyanın dört bir yanına taşımak istiyor.

"Golf tarihine bakarsanız, çok sayıda küresel oyuncu olduğunu ve bunların iyi bilinen oyuncular olduğunu görürsünüz," diye açıklıyor.

"Bu onların kişilikleri hakkında çok şey söylüyor ama aynı zamanda oyunları hakkında da çok şey söylüyor. Uyum sağlayabiliyorlar. Golf de böyle bir şey, önümüze konulanlara uyum sağlamak."

Morikawa, Avrupa Turu'nda 2020 Race to Dubai'yi beşinci sırada tamamladı ve 28 Ocak'ta başlayacak olan OMEGA Dubai Desert Classic'in başrol oyuncularından biri olarak bu ay Emirlik'e geri dönecek.

Sahaya 2017 galibi Sergio Garcia ve Avrupa Ryder Kupası kahramanları Tommy Fleetwood, Justin Rose ve Tyrrell Hatton ile birlikte çıkacak olan Kaliforniyalı oyuncunun yetenekleri Emirates Golf Kulübü'nde test edilecek.

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"Hayatım boyunca her şey tutarlılıkla ilgili oldu. İlk günden beri bunu söyledim, kendime bunu yapabileceğime inandım ama kendimi sadece ABD'de PGA Tour'da test ettim" dedi.

"Ve buraya, Avrupa Turu'na, Race to Dubai'ye gelmek ve oyunumun seyahat ettiğini göstermek için kendime gerçekten bir açıklama yapmak için daha iyi bir yol var mı? Kariyerimin sonunda geriye dönüp baktığımda bunun böyle olduğunu söyleyebilmek istiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com