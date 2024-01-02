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Coldstream Muhafızları Prens Charles'ın bahçesinde İngiltere futbol marşlarını çalıyor

Prens Charles, ülkenin Euro 2020 yarı finalinde yer almasından önce, Londra'daki konutunda İngiliz futbol taraftarlarının en sevdiği marşlar olan "Three Lions" ve "Sweet Caroline "ın enstrümantal versiyonlarını çalmaları için Coldstream Guards bandosunu davet etti.

 and  Wendy Allen
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Coldstream Muhafızları bandosu Prens Charles'ın isteği üzerine Clarence House'da "Three Lions" ve....aussiedlerbote.de
Coldstream Muhafızları bandosu Prens Charles'ın isteği üzerine Clarence House'da "Three Lions" ve "Sweet Caroline" çaldı..aussiedlerbote.de

Coldstream Muhafızları Prens Charles'ın bahçesinde İngiltere futbol marşlarını çalıyor

Grup, Çarşamba akşamı Danimarka ile karşılaşacak olan erkek takımını desteklemek üzere Clarence House'da İngiliz taraftarların en sevdiği marşları çaldı.

Eşi Cornwall Düşesi Camilla ile birlikte bir haftalık temaslarda bulunmak üzere Galler'de bulunan Charles ise törende yer almadı.

"Three Lions" şarkısı, her yerde söylenen "It's coming home" sözüyle, Neil Diamond'ın 1969 hiti "Sweet Caroline" ile birlikte büyük turnuvalar sırasında İngiltere taraftarları için popüler bir marştır.

İngiltere, Cumartesi günü Roma'da Ukrayna'ya karşı aldığı 4-0'lık etkileyici galibiyetin ardından 25 yıl sonra ilk kezAvrupa şampiyonasında yarı finale yükseldi.

Takım üç yıl önce Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmiş ancak öne geçmesine rağmen Hırvatistan'a 2-1 mağlup olmuş, 2019'da ise UEFA Uluslar Ligi turnuvasında Hollanda'ya 3-1 yenilmişti. İngiltere en son 1966 yılında büyük bir uluslararası turnuvada finale yükselmişti.

CNN'den Max Foster ve John Sinnott haberleriyle katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com

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