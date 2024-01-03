Çölde kaybolan parıldayan aynalı bina

Maraya, dünyanın en büyük ayna kaplı binasıdır ve günün belirli saatlerinde yapı, çevresindeki çölün içinde buharlaşıyormuş gibi görünür.

Adı Arapça'da "ayna" ya da "yansıtan" anlamına gelen bina, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Enrique Iglesias ve John Legend gibi sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapmış 500 kişilik bir konser salonu, toplum merkezi ve etkinlik alanıdır.

Ama aynı zamanda başlı başına bir sanat eseri.

AlUla'daki dramatik çöl manzarasına karşı, Hegra'daki epik mimari alandan sadece 14 mil uzaklıkta yer alan Maraya, İtalyan tasarım firması Giò Forma Studio ve Black Engineering'in ortak çalışmasıyla ortaya çıktı.

Maraya'nın mimarı Florian Boje, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bir bina manzarayla rekabet edemiyorsa, onu güzelleştirmesi gerektiğine gerçekten inanıyoruz" diyor.

Şöyle devam ediyor: "Bölgeyi ziyaret etme şansına sahip olduk ve doğal ve kültürel peyzajdan derinden etkilendik, bu nedenle tasarımımızı sunduğumuzda ilk yazdığımız şey 'Burada görünür hiçbir şey inşa edilmemeli, bu yüzden gerçekten mecbur kalırsak, sessiz bir ayna küpü olmalı' oldu."

Konseptten teslimata kadar altı ay ve sadece 76 gün süren inşaatın sonucu 2019'da açıklandı.

Sahaya özgü zorluklar

Kavurucu bir çölün ortasına büyük miktarda cam koymak, kör edici bir görüş için reçete gibi görünebilir.

Boje ve ekibi, güneşli ve sıcak koşulları daha da kötüleştirmeden manzaranın görünümünü iyileştirecek malzemeler bulmak için yola çıktı.

İlk çözüm, bakırdan yapılmış yeni bir cam türüydü.

Giò Forma Studio, Suudi Arabistan'ın sıcak ve güneşli iklimini dikkate alarak üretilen özel bir kaplama ürünü olan Guardian UltraMirror'ı yaratmak için ABD merkezli Guardian Glass şirketiyle birlikte çalıştı.

Binayı kaplayan toplam 9.740 panel bulunmaktadır.

Şirketin Asya ve Orta Doğu pazarlama direktörü Jasmin Hodzic yaptığı açıklamada, "Maraya Konser Salonu'nun benzersiz ihtiyaçları için çözümler geliştirmek zorunda kaldığımızda, yaratıcılık ve azim Guardian Glass için iyi sonuç verdi" dedi.

"Arazinin ve zaman çerçevesinin getirdiği zorluklar önümüzde duruyordu, ancak devam ettik" diye ekledi.

Yoğun ısı camın oksitlenmesine neden olabilir, bu nedenle ekip Maraya camı için kum fırtınalarına, büyük sıcaklık dalgalanmalarına ve çölde meydana gelebilecek diğer günlük hava zorluklarına dayanabilecek özel bir kaplama geliştirdi.

"Cephedeki ince kavis, binanın uzaktan bakıldığında çevredeki panoramanın parıldayan bir serabı gibi görünmesi anlamına geliyor - ancak ziyaretçiler yaklaştıkça kendilerinin mükemmel bir yansımasını görüyorlar."

Çölde sanat

Maraya'nın her zaman AlUla'nın palmiyelerle kaplı Ashar Vadisi'nde olması planlanmış olsa da, kesin konum mimarın "analog" olarak adlandırdığı bir şekilde seçildi - sadece kumun genişliğine büyük aynalar götürerek ve hangi noktanın en iyi olacağına karar vererek.

En büyük zorluk, kültürel açıdan da gelişmekte ve keşfedilmekte olan ve bu nedenle kimliğini ve tasarım dilini hala geliştirmekte olan, hayal bile edilemeyen manzaraların saf ve el değmemiş bir bölgesinde yaratmak zorunda kalmaktı" diyor Boje.

Peki Boje'nin bahsettiği bu tasarım dili nedir?

Maraya'ya ek olarak, tarihi bölgenin içinde ve çevresinde kültür dünyasının en prestijli isimlerinin yer aldığı gerçek bir sanat noktaları seli oluşuyor.

Fransız sanat kitapları yayıncısı Assouline, Suudi arkeolojisi ve mimarisini sergileyen bir dizi kitap yayınladı. Görsel sanat sergisi DesertX, AlUla'da iki kez kuruldu ve dünyanın dört bir yanından sanatçıları mekâna özgü eserler yaratmaları için getirdi.

Hepsi bu kadar da değil. Bu yılın başlarında Le Monde, "yıldız mimarlar" Renzo Piano ve Richard Rogers'ın, Paris'in ünlü Centre Pompidou'sunun bir benzerini AlUla'da Perspective Galleries adı altında inşa etme konusunda danışmanlık yapmak üzere bir anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Ancak Boje'nin Maraya'yı tasarlama deneyimi bir binadan çok daha fazlasıydı. CNN'e verdiği demeçte AlUla'yı da çok sevdiğini ve firmasının artık orada kalıcı bir ofisi olduğunu söylüyor.

Daha derine inmek

Bazı ziyaretçiler sadece Maraya'nın ve tüm ışıltılı açılarının fotoğraflarını çekmekle yetinebilirken, binanın içine de girmezlerse ihmalkâr davranmış olurlar.

Müzik performanslarının yanı sıra sanat gösterilerine de ev sahipliği yapan Maraya, son olarak popüler kültür ve reklamcılıktan ilham alan efsanevi Amerikalı sanatçı Andy Warhol'un Suudi Arabistan'daki ilk sergisine ev sahipliği yaptı.

Bir diğer önemli cazibe merkezi ise Maraya'nın çatı katında yer alan ve kesintisiz çöl manzarasına sahip Maraya Social adlı restoranıdır.

Londra'daki restoranı Pollen Street Social ile Michelin yıldızı kazanan İngiliz şef Jason Atherton tarafından işletilen restoranın estetiği Avrupa ile Orta Doğu'nun buluşması şeklinde olup, tamamı paylaşım için meze tarzında tasarlanmıştır.

Mükemmel tatlıları, yani muzlu ve hurmalı pudingi kaçırmayın; AlUla'nın birçok hurma çiftliğine binadan neredeyse dokunabileceğiniz düşünüldüğünde, olabildiğince yerel bir yemek.

Suudi Arabistan'da alkol yasak olduğundan, aralarında Maraya Social'ın da bulunduğu pek çok restoran ve gece hayatı mekânı eğlenceli, yaratıcı el yapımı mocktail menüleri oluşturmaya özen göstermektedir.

Maraya'ya en yakın otel, geniş bir alana yayılan Banyan Tree tatil beldesidir.

Bedevi kültüründen esinlenen otelde, modern çadırların altında açık hava bölümleri olan süitlerin yanı sıra açık hava ateş çukurları, özel yüzme havuzları ve yıldızları izleme alanları bulunmaktadır.

Bazı konuklar vadi boyunca iki kilometre yürümeyi tercih ediyor, ancak otel iki nokta arasında ulaşım için araba da sağlıyor.

Yine de, ister yürüyerek ister arabayla gelin, Maraya'yı görmenin en iyi yolu birden fazla kez gelmektir. Çizgili pembe gün batımı ışığından pırıltılı şafaklara kadar günün her saati tamamen farklı bir deneyim yaratıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com