'Çok karanlıktı': Tenis yıldızı Nick Kyrgios ruh sağlığı mücadelelerini anlatıyor

Korttaki patlamaları onu sık sık tenis hayranları arasında bölücü bir figür haline getiren esrarengiz Avustralyalı, sporla olan karmaşık ilişkisi konusunda her zaman samimi olmuştur.

Hayatından "nefret ettiğini" itiraf eden Kyrgios, 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle küresel karantinaya alınmasının "kontrolden çıktıktan" sonra bu savaşların bazılarının üstesinden gelmeye başlamasına yardımcı olduğunu söylüyor.

27 yaşındaki sporcu Wide World of Sports'a verdiği demeçte, "Kendime zarar verecek kadar ciddiydim ve bu iyi bir şey değil" dedi. "Sanırım beni önemseyen herkesi kendimden uzaklaştırdım ve iletişim kurmuyordum, gerçek hayata kapandım ve sorunlarımla başa çıkmaya çalışıyordum.

"Çok fazla alkol ve uyuşturucu kullanıyordum ve bu durum kontrolden çıktı. Şimdi neredeyse hiç içmiyorum, akşam yemeğinde bir kadeh şarap içiyorum. Bu, biraz temizlemem gereken ilk şeydi ve sonra ailemle ilişkimi yeniden kurmam ve daha sağlıklı alışkanlıklar edinmem gerekiyordu; diyet yapmak, iyi uyumak, biraz daha fazla antrenman yapmaya çalışmak gibi temel alışkanlıklar gibi.

"Covid'in bu konuda bana çok yardımcı olduğunu düşünüyorum."

Kyrgios, en karanlık anlarında "insanları her zaman hayal kırıklığına uğrattığını" hissettiğini söylüyor.

Zaman zaman tanıştığı insanların "bir insan olarak kim olduğumu gerçekten umursamadığını, sadece bir tenisçi olduğumu ... çılgın bir tenisçi olduğumu" düşündüğünü söylüyor.

"Dürüst olmak gerekirse kendimi değersiz hissediyordum, kendimi rahat hissetmiyordum, bir aşamada hayatımdan nefret ediyordum.

"Kesiyordum, yakıyordum, her şey berbattı. O kadar karanlıktı ki bir bakıma hoşuma da gidiyordu, insanlardan bunu yapmalarını istemek gibi şeyler. Sizi öldürmeyen şey sizi daha garip (ve daha güçlü) yapar. Hâlâ biraz pişmiş durumdayım."

Kyrgios, yıllar boyunca sosyal medyada maruz kaldığı tacizlerden derinden etkilendiğini söylüyor.

Yunan bir baba ve Malay bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Avustralya Açık çift erkekler şampiyonu, sosyal medyada ırkçı tacizlerle ne kadar sık karşılaştığını birçok kez açıkladı.

"Bununla her zaman uğraşıyorum," diye açıklıyor. "İnsanlar parmak kaldırmanın, birini taciz etmenin ya da ırkçı yorumlarda bulunmanın bu çağda kabul edilebilir olduğunu düşünüyor ve ben bunun kabul edilebilir olduğunu hiç düşünmüyorum. Şimdi, bunu motivasyon olarak kullanmanız gerekiyor ama bunu söylemek yapmaktan daha kolay.

"İnsanlar sizin hakkınızda kötü konuşuyor ve kötü şeyler yapıyor. Sizin başardıklarınızın yanında onlar hiçbir şey başaramıyor. Bunları unutmaya çalışmalı, motivasyon olarak kullanmalı ve etrafınızda size her zaman pozitif enerji gönderen insanlara tutunmalısınız."

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Kaynak: edition.cnn.com