'Çok fazla endişe yaratıyor': Kış Olimpiyatları öncesinde sporcular Covid-19'a yakalanmamak için her şeyi yapıyor

Covid-19 testinin pozitif çıkması ve dolayısıyla yarışma şansını kaçırma ihtimali, 4 Şubat'ta başlayacak olan Pekin 2022 öncesinde her sporcunun üzerinde beliriyor.

Çok sayıda Covid-19 karşı önleminin ortasında, sporcular Oyunlara gitmeden önce iki negatif test kaydetmeli ve ardından vardıklarında günlük testlere tabi tutulmalıdır.

ABD'li mogul kayakçısı Hannah Soar CNN Sport'a verdiği demeçte, "Bu noktada tek bir pozitif test bizi mahvedecek," dedi.

"Çok stresli, dürüst olmak gerekirse son birkaç aya kadar anksiyete ile gerçekten mücadele ettiğimi bilmiyordum."

Covidsiz kalmak, bir sporcunun Kış Olimpiyatlarına hazırlanmasının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Soar son bir aydır Utah'ta antrenman yapıyor ve izole oluyor; takım arkadaşlarından ayrı bir evde yaşıyor, marketten sipariş veriyor ve kayak yaparken boyun ısıtıcısının altına KN95 maskesi takıyor.

"Bu kesinlikle Covid protokolleri ile gittiğimiz en sert şey ve yapmamız gereken de bu" dedi.

"Çılgınca ve çılgınca ve Olimpiyatlara giderken yapacağımı düşünmediğim bir şey, ama olan bu ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Şöyle ekledi: "Herkese Covid hastasıymış gibi davranıyorum. Hayatımda çok fazla endişe yaratıyor ama umarım beni Çin'e götürür."

'Israrla pozitif PCR'

Geçen yıl Tokyo'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda 41 sporcunun Covid-19 testi pozitif çıkmış ve bu sporcuların çoğu daha sonra yarışmalardan çekilmek zorunda kalmıştı.

Çarşamba günü itibariyle, 4 Ocak'tan bu yana Pekin'in Olimpiyatlar için oluşturduğu kapalı döngü balonunun içinde 42 kişi Covid-19 testinden pozitif çıktı ve balonun içinde 42.000'den fazla test yapıldı.

Organizatörler kapalı döngü sisteminin Oyunlar süresince Covid-19'un yayılmasını kısıtlayacağını umuyor. Bu sistem oyunların yapılacağı mekanları, resmi otelleri ve etkinliğin kendi ulaşım hizmetlerini kapsayacak ve oyunlara katılanları Çin nüfusunun geri kalanından etkili bir şekilde ayıracak.

Bu sıkı önlemler Çin'in sıfır Covid politikasının bir yansıması olmakla birlikte, Oyunlarla bağlantılı daha fazla olumlu vakanın ortaya çıkması kaçınılmaz görünüyor.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörü Dr. William Schaffner CNN'e verdiği demeçte, "[Çin] Covid'in yayılmasını kontrol altına alma konusunda dünyadaki herhangi bir ülke arasında en iyi işi yapmış olabilir" dedi.

Schaffner sözlerine şöyle devam etti: "Sonuçları olacak çok sıkı kısıtlamalar ve kontrollerden oluşan bu olağanüstü diziyi yarattılar. Yorumlama için çok az alan var.

"Bu olağanüstü bulaşıcı virüsün yine de bu kontrollerin bazılarından geçebileceğini ve birkaç bulaşma vakası olabileceğini tahmin ediyorum."

Tamamen aşılanmış bireyler karantinaya girmeden kapalı döngüye girebilecekken, aşılanmamış olanların varışta 21 gün karantinaya alınması gerekecek.

Test sonucu pozitif çıkan oyun katılımcıları yarışamayacak ya da oyunlardaki rollerine devam edemeyecek, bunun yerine semptomatik olmaları halinde tedavi için bir hastaneye ya da asemptomatik olmaları halinde bir izolasyon tesisine gönderileceklerdir.

Birbirinden 24 saat arayla iki negatif PCR testinin kaydedilmesi, kişinin izolasyonunun sona ermesini sağlayacaktır, ancak bunun ne kadar süreceğinin bir garantisi yoktur.

Dr. Schaffner, "Covid'den iyileşen bazı kişilerin haftalarca ve hatta birkaç aydan daha uzun süre devam edebilecek kalıcı bir pozitif PCR testine sahip olabileceğine şüphe yok" dedi.

"Bu, canlı virüs taşıdığınız anlamına gelmez. Bu test o kadar hassastır ki sadece virüs kalıntılarını tespit eder. Başka kimseye bulaşıcı değilsiniz."

Covid olmadan Pekin'e gitmek

Büyük Britanyalı iskelet yarışçısı Laura Deas, geçen yıl Pekin'in 75 kilometre (yaklaşık 46,6 mil) kuzeybatısındaki dağlık bir bölge olan Yanqing'deki bir test etkinliğine katılırken kapalı döngü sistemini deneyimlemiş olarak Çin'e varacak.

Oyunlar öncesinde İngiltere'deki evinde kendini izole ederken CNN'e verdiği demeçte "Yaptığımız her şey - antrenman, yemek ve uyku - hepsi bu balonun içindeydi ama inanılmaz derecede organize hissettirdi" dedi.

Şöyle ekledi: "Bu kesinlikle bir meydan okuma ve şu anda gerçekten normal bir hayat yaşayamayacağım anlamına geliyor ... Bu noktaya gelebilmek için geçtiğimiz birkaç yıl boyunca tüm bu engelleri aştım ve şimdi Covid olmadan Pekin'e güvenli bir şekilde gidebilmek için tüm doğru şeyleri yapmak için gerçekten çok çalışıyorum."

Pekin 2022'de 109 etkinlikte 15 disiplinde 3.000'e yakın sporcu yarışacak; Oyunlar hızla yaklaşırken hepsi pozitif bir testin şanslarını azaltmaması için dua ediyor olacak.

"Orada olma fırsatını yakalarsam madalya alabileceğimi çok iyi biliyorum" diyen Soar sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama oraya gidemezsem madalya da alamam.

"Bu yüzden kesinlikle benim için en büyük engel tepeye çıktığımızdan, önlüklerimizi giydiğimizden, başlangıç kapımıza girdiğimizden ve itebileceğimden emin olmak."

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Kaynak: edition.cnn.com