Çocuğunuzun hareket etmesine nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ergenler her gün en az 60 dakika orta veya şiddetli fiziksel aktivite yapmalıdır. Ancak The Lancet Child & Adolescent Health dergisinde yayınlanan 2019 tarihli bir çalışma , dünya genelinde okula giden ergenlerin %20'sinden azının bu kadar aktivite yaptığını ve kızların erkeklerden daha az aktif olduğunu göstermiştir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rakam sadece biraz daha yüksektir; 6-17 yaş arası çocukların %24'ü günde 60 dakika fiziksel olarak aktiftir.

Bu iç karartıcı rakamların arkasında ne var? Pek çok şey var. Organize sporların cazibesi, özellikle artan maliyetleri, zaman ayırma zorunluluğu ve genellikle aşırı rekabetçi doğası nedeniyle azalıyor. Aspen Enstitüsü'ne göre, 2008'de %45 olan 6-12 yaş arası çocukların sadece %38'i 2018'de organize bir spor yapıyordu. Aspen Enstitüsü, State of Play 2021 raporunda, Covid-19 pandemisinin düşüş eğilimini daha da hızlandırmış olabileceğini yazdı.

Bir de teknoloji var. Pew Araştırma Merkezi'nin bir çalışmasına göre, 2014-2015 yıllarında sadece %24 olan ABD'li gençlerin neredeyse yarısı "neredeyse sürekli" çevrimiçi olduklarını söylüyor. Houston'daki Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden kıdemli klinik egzersiz fizyoloğu Carol Harrison, teneffüs ve dışarıda oyun zamanının artık çoğu okulda zorunlu olmadığını söyledi. Buna ek olarak, geçmişte yürüdükleri ya da bisiklete bindikleri zamanlara kıyasla bugün daha fazla çocuk okula arabayla gidiyor.

Harrison, "Ayrıca pek çok çocuk, ebeveynlerinin her ikisinin de işten henüz gelmemiş olabileceği bir eve geliyor" dedi. "Sonuç, çoğu zaman, bilgisayarda oyun oynamak ve televizyon izlemek oluyor ve bunlara çoğu zaman sağlıksız atıştırmalıklar eşlik ediyor."

Uzmanlar, bu hareket eksikliğinin sadece kilo açısından değil, aynı zamanda endişe verici olduğunu söylüyor. Kalp, kas, kemik ve metabolik sağlığınızı iyileştirmenin yanı sıra, düzenli egzersiz koordinasyonunuzu ve çevikliğinizi geliştirmenize yardımcı olur ve bunun sonucunda artan kan akışı beyin için de faydalıdır.

"Araştırmalar, günlük fiziksel aktiviteye katılan çocukların genel olarak dikkat ve odaklanma konusunda daha iyi olduklarını ve bunun da daha iyi akademik performansa dönüştüğünü göstermiştir" dedi. "Ayrıca dürtü kontrolüne ve duyguların daha iyi yönetilmesine de yardımcı oluyor."

Fiziksel aktiviteyi artırmanın yolları

Çocuğunuzun ter atmasını nasıl sağlarsınız? Çoğu zaman zor olsa da, çocukların hayatına daha fazla fiziksel aktivite sokmanın birçok yolu vardır.

Hareketi eğlenceli ve sosyal bir deneyim haline getirin

Kimse dışarı çıkıp koşmaya başlamasının söylenmesini istemez. Bunun yerine, hep birlikte keyif alabileceğiniz aktiviteler arayın. Bu, ailece bisiklete binmek, bir tur fasulye torbası fırlatmak veya arkadaşlarla parka gitmek kadar basit olabilir. İzin günlerinde, günlük yüzme, yürüyüş veya kürek çekme seanslarının gündemde olduğu bir kamp gezisi planlayın.

Harrison, "Eğlenceye odaklanın" diyor. "Çoğu çocuk için eğlence gerekli bir unsurdur." Sosyal yön de öyle. "Araştırmalar, çoğu yetişkinin bir egzersiz programına başlamasının ve devam etmesinin 1 numaralı nedeninin sosyal bileşen olduğunu gösteriyor" dedi. "Çocuklar için de durum aynı."

Organize sporları düşünün

Organize sporlar, gençlerin sosyal ilişkiler kurmasına, azim ve takım çalışmasını öğrenmesine yardımcı olmakta iyidir. Ancak bazı programlar daha çok kazanmaya odaklanır ve becerileri geliştirmeye daha az odaklanır. Çocuğunuz belirli bir spor dalında ustalaşmaya hevesliyse, rekabetçi bir program çok uygun olabilir. Ancak eğlence ve sosyalleşme için organize spor yapan gençler daha az rekabetçi bir ortamı tercih edebilir.

University Park, Pennsylvania'daki Penn State'te rekreasyon, park ve turizm yönetimi bölümünde yardımcı doçent olan Jennifer Agans, antrenörlerin bir takımın aktivite seviyesinde büyük bir rol oynadığının farkında olun diyor. Bazıları, oyuncuların talimatları dinleyerek ya da bir basketbol atış taliminde sıralarını almak için sırada bekleyerek çok fazla zaman geçirebilecekleri daha az aktif antrenmanlar düzenler.

Kutunun dışında düşünün

Tüm çocuklar organize sporlardan hoşlanmayacaktır, özellikle de rekabetçi değillerse. Ama belki kaya tırmanışı, kaykay ya da sahne sanatlarından hoşlanabilirler. Agans, "Benim başlangıç noktam gençlik sirkiydi," diyor ve ekliyor: "Trapez günümüzde giderek büyüyen bir gençlik aktivitesi."

Ayrıca dans, yoga, dövüş sanatları, ultimate frisbee, badminton, pickleball ve daha fazlası da var. Şu anda trend olan sanal gerçeklik egzersizi, Agans'ın söylediğine göre gelecekte büyük olasılıkla öne çıkacak. Çalışmalar şimdiden bunun fiziksel aktivite üzerinde olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Araya sıkıştırın

Egzersiz kesinlikle sporla eşdeğer değildir. Örneğin ev işleri kalori yaktırır, bu nedenle çocuklarınızı yaşlarına uygun ve en çok hareket gerektiren işlerle görevlendirin. Çimleri biçmek ya da süpürmek yerine toz almak ya da bulaşıkları kurulamak gibi. Harrison, bir bahçe oluşturmanın da iyi bir seçenek olduğunu, çünkü bahçelerin ekim, sulama, yabani otları çekme ve daha fazlasını içerdiğini söyledi.

Yarışmalar da aktiviteyi teşvik edebilir. Her gün veya her hafta kimin en hızlı koşabileceğini, en çok mekik çekebileceğini veya en çok adım atabileceğini görmek için çocuğunuza meydan okuyun. Ödül olarak küçük hediyeler kullanın. Genellikle çok fazla hareket içeren gönüllü çalışmaları da göz ardı etmeyin. Belki bir patika oluşturma etkinliğine katılabilir ya da kutuların paketlenmesinde ve taşınmasında birine yardımcı olabilirler.

Çocuğunuza kulak verin

Gençler normalde hoşlandıkları bir aktiviteye aniden ilgi göstermezlerse, oturup konuşun. Agans, belki de yüzmeye ilgi duymamalarının nedeninin aniden mayoyla görünmekten utanmaları olduğunu söyledi. Ya da belki de futbolu bırakmak istiyorlar çünkü yeni bir takım arkadaşı onlarla dalga geçiyor ya da bu yıl takımda bir arkadaşları yok.

"Bu gibi kişiler arası kısıtlamalar insanları yapmaktan hoşlandıkları aktivitelerden alıkoyabilir," dedi, bu nedenle çocuğunuzun aniden hareket etme motivasyonunu kaybettiğini varsaymayın. Başka bir şeyler oluyor olabilir.

Aşırı egzersiz yapmayı içeren ve genellikle yeme bozukluklarıyla bağlantılı olan egzersiz bağımlılığı belirtilerine karşı da dikkatli olun. Kompulsif egzersiz belirtileri arasında çok fazla kilo vermek, çok yedikten veya bir antrenmanı kaçırdıktan sonra daha fazla egzersiz yapmak ve yorgun, hasta veya yaralı olsa bile bir antrenmanı atlamayı reddetmek yer alır.

Olumlu yönlere dikkat çekin

Gençler hoşlandıkları aktiviteleri bulurken, ister daha güçlü kaslar, ister daha iyi uyku veya daha yüksek enerji seviyeleri olsun, artan hareketlerinden kaynaklanan tüm olumlu şeyleri not ettiğinizden emin olun. Bu, motivasyonlarının azaldığı günlerde onlara yardımcı olabilir - bu hem çocukların hem de yetişkinlerin başına gelen bir şeydir.

Agans, "Çocuklar hareket etmekten heyecan duymayı öğrenebilirler" dedi. "Onları, genç yetişkinler olarak aktivite arayışına girmelerini sağlayacak hareketten keyif alma temeline sahip olacakları bir yola sokmalıyız."

Melanie Radzicki McManus, yürüyüş, seyahat ve fitness konularında uzmanlaşmış serbest bir yazardır.

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Kaynak: edition.cnn.com