Çocuğu yanlış uçuşa götüren Spirit kapı görevlisi artık havayolu şirketinde çalışmıyor

Spirit Airlines'tan yapılan açıklamada, "Ne olduğunu daha iyi anlamak için derhal kapsamlı bir iç soruşturma başlattık ve Philadelphia'daki (PHL) bir kapı görevlisinin çocuğa yanlış uçağa kadar eşlik ettiğini keşfettik" denildi. "Bu temsilci artık Spirit ile çalışmıyor ve eylemleri yanlış uçağa binişle sonuçlanan herhangi bir kişi prosedürlerimize uymadığı için sorumlu tutulacaktır."

Havayolu daha önce hata için özür dilemişti. Spirit son açıklamasında, "Ayrıca ekibe prosedürlerimizi yineliyoruz ve bu konuda çocuğun ailesiyle iletişim halindeyiz" dedi.

Spirit, çocuğun tüm bu süre boyunca bir Spirit çalışanının gözetimi altında olduğunu söyledi.

CNN'e bağlı WINK-TV'ye konuşan ve çocuğun büyükannesi olduğu belirtilen Maria Ramos, torununun binmesi gereken uçağın iniş yapmasının ardından paniğe kapıldığını söyledi.

Çocuğu almak için 21 Aralık'ta Fort Myers'tan Orlando'ya yaklaşık 160 mil araba kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

CNN'den Sarah Dewberry bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com