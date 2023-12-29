içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SeyahatlerHaberlerseyahat

Çocuğu yanlış uçuşa götüren Spirit kapı görevlisi artık havayolu şirketinde çalışmıyor

Spirit Havayolları, geçen hafta bir çocuğu yanlış uçağa bindiren kişinin artık şirkette çalışmadığını açıkladı. 6 yaşındaki çocuğun Philadelphia'dan Fort Myers, Florida'daki büyükannesini ziyaret etmek üzere uçması gerekiyordu, ancak onun yerine Orlando'ya giden bir uçağa bindi.

 and  Grigoriy Williams
1 dakikada okunur
Spirit Havayolları ile seyahat eden 6 yaşındaki bir çocuğun Philadelphia'dan Fort Myers, Florida'ya....aussiedlerbote.de
Spirit Havayolları ile seyahat eden 6 yaşındaki bir çocuğun Philadelphia'dan Fort Myers, Florida'ya uçması gerekiyordu, ancak yanlış uçağa bindi..aussiedlerbote.de

Çocuğu yanlış uçuşa götüren Spirit kapı görevlisi artık havayolu şirketinde çalışmıyor

Spirit Airlines'tan yapılan açıklamada, "Ne olduğunu daha iyi anlamak için derhal kapsamlı bir iç soruşturma başlattık ve Philadelphia'daki (PHL) bir kapı görevlisinin çocuğa yanlış uçağa kadar eşlik ettiğini keşfettik" denildi. "Bu temsilci artık Spirit ile çalışmıyor ve eylemleri yanlış uçağa binişle sonuçlanan herhangi bir kişi prosedürlerimize uymadığı için sorumlu tutulacaktır."

Havayolu daha önce hata için özür dilemişti. Spirit son açıklamasında, "Ayrıca ekibe prosedürlerimizi yineliyoruz ve bu konuda çocuğun ailesiyle iletişim halindeyiz" dedi.

Spirit, çocuğun tüm bu süre boyunca bir Spirit çalışanının gözetimi altında olduğunu söyledi.

CNN'e bağlı WINK-TV'ye konuşan ve çocuğun büyükannesi olduğu belirtilen Maria Ramos, torununun binmesi gereken uçağın iniş yapmasının ardından paniğe kapıldığını söyledi.

Çocuğu almak için 21 Aralık'ta Fort Myers'tan Orlando'ya yaklaşık 160 mil araba kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

CNN'den Sarah Dewberry bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Antonov-24 tipi bir yolcu uçağının Kolyma nehrine iniş yaptığı olayda kimse yaralanmadı..aussiedlerbote.de
Seyahatler

Rus yolcu uçağı yanlışlıkla donmuş nehre indi

Ulaştırma savcıları, 30 yolcu taşıyan Sovyet döneminden kalma bir Antonov-24 uçağının Perşembe günü pilot hatası nedeniyle Rusya'nın uzak doğusundaki bir havaalanı yakınlarında donmuş bir nehre iniş yaptığını söyledi.

 and  James Williams
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu