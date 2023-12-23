Coco Gauff Wimbledon'da ABD'li vatandaşı Amanda Anisimova karşısında yenilgiye uğradı

İki Amerikalı Merkez Kort'ta yüksek kaliteli bir mücadelede karşılaştı ancak en iyi performansı gösteren Anisimova oldu ve 6-7 (4-7) 6-2 6-1 kazandı.

Anisimova galibiyetinin ardından "Bugün kariyerimin en özel günü" dedi. "Bu kortta Coco ile oynamak büyük bir ayrıcalık.

"Kazanmak çok özel, özellikle de dolu bir kalabalığın önünde - sizler harikaydınız."

18 yaşındaki Gauff ikiliden daha iyi başladı ve Anisimova alışmaya başlamadan önce ilk sette öne geçti - Wimbledon'da ilk kez ana kortta bir maç oynuyordu.

Setin sonunda ikili, momentum hızla diğer tarafa geçmeden önce Gauff'un daha iyi olmayı başardığı bir tiebreak ile ayrılmak zorunda kaldı.

Gauff'un ilk servisi ikinci sette onu hayal kırıklığına uğratmaya başladı ve rakibine karar setini zorlamak için ihtiyaç duyduğu tüm fırsatı verdi.

Dünya 25.'si Anisimova ayağını gazdan çekmedi ve zorlanmadan yaptığı hataları azaltırken dip çizgiden üstünlük kurmaya devam etti.

Maç ilerledikçe daha da iyi olan 20 yaşındaki oyuncu, kolaylıkla servis atarak maçı tamamladı ve Pazartesi günü Harmony Tan ile karşılaşacağı bir sonraki tura yükseldi.

Anisimova, "İyi performans gösteren çok sayıda Amerikalı oyuncu var ve ben de ülkemle ve yaptıklarımızla gurur duyuyorum," dedi.

"Bu kortta tamamen Amerikalılardan oluşan bir karşılaşma olması gerçekten heyecan vericiydi, bu yüzden gerçekten çok özeldi."

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Kaynak: edition.cnn.com