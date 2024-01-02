Coco Gauff, pozitif Covid testinin ardından organizatörlerin 'geliştirilmiş protokol planı' kullanmasıyla ABD Açık'tan çıktı

16 yaşındaki Gauff, normalde New York'un Louis Armstrong Stadyumu'nda, etkinliğin ikinci en büyük kortunda, tıklım tıklım olması gereken maçta 45. sıradaki Letonyalı'ya 6-3, 5-7, 6-4 yenildi.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle taraftarlara izin verilmedi. Bunun yerine, Pazartesi günkü boşluğu simüle edilmiş kalabalık sesleri doldurmaya çalıştı.

Gauff gazetecilere yaptığı açıklamada kalabalığın olmamasının sonucu etkilemediğini düşündüğünü söyledi.

Gauff, "Taraftar olsun ya da olmasın aynı derecede sıkı yarıştığımı düşünüyorum," dedi. "Bugün daha iyi oynayabilirdim. İşimin başına dönüp Fransa Açık için hazırlanacağım."

Normalde tenis takviminin ikinci büyük turnuvası olan Fransa Açık Eylül ayına kadar ertelendi. Wimbledon da bu yılın başlarında iptal edilmişti.

Gauff geçen yıl Wimbledon'da ilk kez elemelere katılmış ve Venus Williams'ı eledikten sonra son şampiyon Simona Halep'e yenilerek yıldızlaşmıştı.

Ayrıca Ocak ayında Avustralya Açık'ta son şampiyon Sofia Kenin'e yenildi ve bir yıl önce New York'ta iki kez grand slam kazanan Naomi Osaka'ya elendi.

Gerçekten de tenisin en iyilerinden bazılarının onu alt etmesi gerekti. Özellikle son dört ziyaretinin üçünde ABD Açık'ta çeyrek finale ya da daha iyisine ulaştığı ve pandemi öncesinde Serena Williams'ı üzdüğü için Sevastova bu tanıma uyuyor.

"Bence buraya gelmek herkes için zor," dedi Sevastova. "Ama evet, bu ilk engelde yine bir maç kazandım. Bunun bana biraz güven vereceğini düşünüyorum. Bu maçın sonuna kadar mücadele edeceğimi düşündüm, nasıl gideceğini göreceğiz. Coco, harika bir oyuncu. Yani, 16 yaşında ve böyle oynuyor. Keşke ben de 16 yaşındayken böyle oynayabilseydim."

Gauff'un çok yönlü oyunu ve zekası, Osaka gibi ABD'de polis tarafından öldürülen Siyahların ardından tavır almasıyla birlikte övgü topladı.

Eski genç yıldız, George Floyd'un ölümünün ardından Haziran ayında memleketi Florida'nın Delray Beach kentinde düzenlenen bir protesto mitinginde konuştu ve bu ay Wisconsin'de Jacob Blake'in vurulmasının ardından tenisi "sesimi yükseltmek ve daha fazla insana ulaşıp değişim yaratmak için" kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Gauff, "Bu yaz kendim hakkında çok şey öğrendim," dedi. "Kort içinde ve dışında pek çok şeyin üstesinden gelebileceğimi öğrendim. Hâlâ böyle olabilmeyi ve platformumu bu şekilde kullanabilmeyi umuyorum."

Naomi Osaka kazandı, Breonna Taylor maskesi taktı

Gauff ve Osaka üçüncü turda Flushing Meadows'da tekrar karşılaşabilirdi. Pazartesi günü, büyük vuruş yapan Japon baseliner gece seansında vatandaşı Misaki Doi ile karşılaştı.

Osaka maçı öncesinde Arthur Ashe Stadyumuna üzerinde "Breonna Taylor" yazan bir maske takarak girdi. Doi'yi 6-2, 5-7, 6-2 mağlup ettikten sonra Osaka'ya maske soruldu.

Osaka kortta ESPN'e "Yedi tane var" dedi. "Yedi maskenin isim sayısı için yeterli olmaması oldukça üzücü, umarım finale çıkarım ve hepsini görebilirsiniz."

Sol diz ardı kirişindeki sakatlık nedeniyle Cumartesi günkü Batı ve Güney Açık finalinden önce çekilen Osaka, ikinci turda İtalyan Camila Giorgi ile karşılaşacak.

Osaka, "Yarın ne olacağını ve nasıl hissettiğimi görmek zorundayım" dedi.

Batı ve Güney Açık genellikle Cincinnati, Ohio'nun hemen dışında düzenlenir, ancak NBA, NHL ve futbolun Şampiyonlar Ligi ve MLS'sinde benzer şekilde kullanılan bir kavram olan balonu güçlendirmek için ABD Açık alanına taşındı.

Ancak ABD Açık Pazar günü, adı açıklanmayan bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ABD Açık sözcüsü Chris Widmaier CNN'e gönderdiği e-postada sağlık yasaları nedeniyle oyuncunun adının açıklanamayacağını, ancak Fransız spor gazetesi L'Equipe'in oyuncunun Fransız Benoit Paire olduğunu tespit ettiğini söyledi. O zamandan beri diğer haber kaynaklarında ve sosyal medyada yaygın bir şekilde kimliği tespit edildi. CNN, Paire'nin bir temsilcisine ulaştı.

Paire'nin ismi daha sonra resmi kura çekiminden çıkarıldı ve yerine çiftler alanından Marcel Granollers alternatif olarak seçildi.

Fransız Adrian Mannarino ve Kristina Mladenovic ilk turda oynamaya hak kazandı

Paire, Fransız arkadaşı Adrian Mannarino tarafından pozitif test olarak adlandırıldı ve Paire Pazartesi akşamı New York saatiyle Instagram'da "şu an için iyi" olduğunu ve herhangi bir semptomu olmadığını söyledi.

"Sahte balonun içinde gerçekte neler olduğunu söylemekten çekiniyorum" diye ekledi.

Her ikisi de Paire ile temas halinde olan Mannarino ve Fransız Kristina Mladenovic Pazartesi günü ilk tur maçlarına çıktılar.

CDC ve New York Eyaleti Sağlık Bakanlığı'nın enfekte kişilerle temas edenlerin karantinaya alınması gerektiğini belirtmesine rağmen Fransız çiftin neden oynamasına izin verildiği sorulduğunda Widmaier, "gelişmiş protokollerin yürürlükte olduğunu" söyledi.

"USTA, New York Şehri Sağlık ve Zihinsel Hijyen Departmanı ile birlikte, enfekte oyuncuya potansiyel olarak maruz kalmış olabilecek oyuncular için gelişmiş bir protokol planı oluşturdu" dedi. "Bu gelişmiş protokollerin bir parçası olarak, potansiyel olarak maruz kalan oyuncular artık her dört günde bir yerine günlük olarak test edilecek."

Widmaier, Fransız çiftler uzmanı Edouard Roger-Vasselin'in de L'Equipe tarafından Paire ile temasa geçtiği ve ondan alıntı yaptığı belirtildikten sonra gelişmiş protokol planında yer alanlardan biri olduğunu doğruladı.

Mladenovic ve Mannarino da öyle olduklarını söyledi.

Hailey Baptiste'i 7-5, 6-2 yenen Mladenovic, Paire'in pozitif testinin ardından iki kez negatif test yaptığını söyledi.

Zoom görüşmesinde gazetecilerle konuşurken bitkin görünüyordu.

"Nasıl devam edeceğimizi bilmiyorum," dedi. "Herhangi bir fitness yapmama, halka açık balon gibi bir şey yapmama izin verilmiyor. Kardeşim/koçumla tamamen tek başımayım. Kelimenin tam anlamıyla balon içinde bir balon. Nasıl daha kesin konuşabilirim bilmiyorum. Kelimenin tam anlamıyla kimseyi görmüyorum. Oyuncular için kurulan tesislerin hiçbirine girmeme izin verilmiyor. Zihinsel olarak çok zor."

Lorenzo Sonego'yu 6-1, 6-4, 2-6, 6-3 mağlup ettikten sonra Mannarino zihinsel olarak bitkin düştüğünü söyledi.

Mannarino bir Zoom görüşmesinde "Çok fazla uyumuyordum," dedi. "Turnuvadan çekilip çekilmeyeceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Eğer hala turnuvada olacaksam, o zaman hangi koşullarda olacaktım? Bu yüzden çok düşündüm."

"Pazar günü ATP bize Benoit ile temas halinde olan tüm oyuncularla ilgili kararın ne olacağını sağlık departmanıyla görüştüklerini söyledi. Dolayısıyla bizi turnuvada bırakma kararını vermeleri biraz zaman aldı."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com