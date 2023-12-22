Coco Gauff, Iga Świątek'e yenilerek 16 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı

Dünya 3 numarası Gauff bu yaz kariyerinin en iyi dönemini yaşadı, Amerika Açık'ta ilk kez grand slam şampiyonu oldu ve WTA'ya göre 1999'da Serena Williams'tan bu yana bir Amerikalı gencin en uzun galibiyet serisine imza attı.

Ancak tüm bunlar, Świątek'in Pekin'de Amerikalı karşısında 6-2 6-3'lük bir galibiyet elde etmesiyle sona erdi.

China Open'a göre Gauff maçtan sonra "Kendimle gerçekten gurur duyuyorum," dedi. "Umarım gelecek yıl bu istikrarı sürdürebilirim, belki istikrarlı bir şekilde arka arkaya 16 değil ama birkaç galibiyet, 1000 şampiyonluk kazanabilirsem ve umarım bir grand slam benim için harika bir hedef olur."

Gauff ve Świątek birbirleriyle oynamaya alışıklar. Birbirleriyle diğer tüm rakiplerden daha fazla karşılaştılar ve maç neredeyse her zaman Świątek lehine sonuçlandı. Polonyalı oyuncu şu ana kadar Gauff'u sekiz kez mağlup etti ve sadece bir kez kaybetti.

Świątek ilk seti domine etti, sadece dört zorlanmadan hata yaptı ve sıfır break puanı vererek 6-2 öne geçti.

Ardından ikinci setin ilk oyununda Gauff'u kırdı ve Gauff sağ omzundaki sakatlık nedeniyle tıbbi mola aldığında maç 2-1'de durdu.

Reuters'a göre, Gauff oynamaya devam etti ancak akıntıyı durduramadı ve Ağustos ayından bu yana ilk yenilgisini alarak bu yıl WTA Tour'daki en uzun galibiyet serisini sonlandırdı.

Dünya 1 numarası statüsünü kaybettiği ve Amerika Açık'a 16. turda veda ettiği bir dönemin ardından WTA'ya konuşan Świątek, "Yeniden özgürce oynayabileceğimi hissediyorum, bu yüzden gerçekten mutluyum" dedi.

"Böyle hissetmeyeli uzun zaman olmuştu. Bu yüzden kariyerimin geri kalanında, daha zor zamanlar gelse bile, zihninizde her zaman bunun üstesinden gelebileceğinizi ve çok çalışarak bunu başarabileceğinizi hatırlayacağım."

Świątek şimdi Pazar günü Çin Açık şampiyonluğu için dünya 22 numarası Liudmila Samsonova ile karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com