Coco Gauff Fransa Açık'ta çeyrek finalde zafer kazanarak ilk grand slam tekler yarı finaline ulaştı

18 yaşındaki sporcu, Fransa Açık'taki çeyrek finalde vatandaşı Sloane Stephens 'a karşı aldığı 7-5 6-2'lik galibiyetin ardından ilk grand slam tekler yarı finalinde yarışacak.

Gauff'un olağanüstü yeteneği, üç yıl önce Wimbledon'da Venus Williams'ı yenerek dördüncü tura ulaşan tarihteki en genç oyuncu olmasından bu yana açıkça görülüyor.

O zamandan bu yana geçen yıllarda, bu başarının getirdiği baskıyla mücadele etti.

Maç sonrası röportajında "Açıkçası kendime inanıyorum," dedi. "Geçen yıl bile, sanırım başkalarının benden beklentilerini karşılamaya çok fazla odaklanmıştım. Sadece hayatın tadını çıkarın.

"Kariyerim ne kadar iyi ya da kötü olursa olsun, harika bir insan olduğumu düşünüyorum ve bu tüm genç oyunculara bir mesaj. Aldığınız sonuçlar, işiniz ya da ne kadar para kazandığınız sizi bir insan olarak tanımlamaz. Kendinizi sevdiğiniz sürece, başkalarının ne düşündüğü kimin umurunda?"

Gauff'u böylesine bir tehdit haline getiren atletizmi ve gücü, bu yılki Fransa Açık'a mükemmel başlangıcını sürdürürken bir kez daha sergilendi ve bu süre zarfında henüz bir set bile kaybetmedi.

Şimdi finalde yer almak için Perşembe günü dünya 59 numarası Martina Trevisan ile karşılaşacak.

Salı günkü maçın başından itibaren Gauff sürekli olarak dip çizgiden saldırdı ve ilk fırsatta vatandaşını kırdı.

Stephens'ın skor tabelasına adını yazdırması dört oyun sürdü, ancak Gauff'u kortun sol tarafından manevra yaparak ve açık alandan backhand vole galibiyeti ile yararlanarak bunu şık bir şekilde yaptı.

Stephens kendini toparlamaya başladı ve Gauff erken mola sayesinde önde kalmaya devam etse de 29 yaşındaki oyuncuyu ABD Açık şampiyonluğuna ve dünya 3 numarasına taşıyan yeteneğin izleri belirdi. 3 numaraya yükselten yeteneğin izleri ortaya çıktı. Umursamaz bir pas atışı ve imkansız bir açıyla attığı çapraz kort forehand winner'ı servis oyunlarını mühürledi.

Bu momentumla Stephens genç Amerikalıyı kırdı ve bu kırılmayı 5-5'te eşitlemek için pekiştirdi.

Ancak setin son servis oyunundaki üç gevşek vuruş Stephens'ın geri dönüşünü baltaladı ve Gauff ilk seti 7-5 aldı.

İkinci setin başında iki servis kırma birbirini götürürken, Gauff tutundu ve Stephens'ı bir kez daha kırarak yarı finale yaklaştı.

Gerginlik arttıkça, Gauff'un oyununa hatalar girdi ve - çift hatalar nedeniyle engellendi - servis oyununu kazanmak için mücadele etti ve Stephens'ın yanlış bir voleybolunun baskıyı azaltmasının ardından 4-1 öne geçmek için üç kırılma puanı kurtardı.

Gauff bu oyunu kazandıktan sonra sonuç kaçınılmaz görünüyordu. Ancak, çift hata yapma eğilimi 18 yaşındaki oyuncuya zafer için servis atarken musallat oldu ve sonucun onaylanması için daha uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Yine de çift hata bulaşıcı olduğunu kanıtladı ve Stephens'ın maç boyunca tutarsızlığının bir göstergesi oldu, çünkü bir dizi zorlanmadan yapılan hata Gauff'un göreceli olarak kolay bir şekilde zaferi tamamlamasına izin verdi.

Son şampiyon Barbora Krejčíková'ya yenildiği geçen yılki Fransa Açık'ta çeyrek finale kadar yükseldikten sonra, bu yılki turnuva Gauff'un bugüne kadar bir grand slam'deki en iyi performansı oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com