Coco Gauff Fransa Açık finaline yükselirken silah şiddetine son verilmesi ve silah reformu yapılması çağrısında bulundu

Perşembe günü Fransa Açık 'taki yarı final zaferinin ardından ilk grand slam tekler finaline yükselen 18 yaşındaki sporcu, zafer sonrası gelenek olduğu üzere yakındaki bir kamera lensine yazı yazdı. Ancak Gauff sadece imzası yerine bir kalp resmiyle birlikte "Barış Silah Şiddetine Son" ifadesini ekledi.

Amerikalı sporcu, İtalyan Martina Trevisan'a karşı kazandığı 6-3 6-1'lik set zaferinin ardından, bu mesajı önceden yazmayı planlamadığını ancak "önemli" mesajı ifade etmek istediğini açıkladı.

"Tenis oyuncusu olsun ya da olmasın, dünyadaki bir insan olarak bu önemli. Bence Avrupa'da olmak ve dünyanın dört bir yanındaki insanların izlediğini bildiğim bir yerde olmak benim için özellikle önemliydi" dedi.

"Bunun dünyanın diğer bölgelerinde de bir sorun olduğunu düşünüyorum, ama özellikle Amerika'da, açıkçası birkaç yıldır yaşanan bir sorun, ama belli ki şimdi daha fazla dikkat çekiyor. Ama benim için bu yıllardır var olan bir sorun.

"Benim için evime çok yakın. Parkland'daki silahlı saldırının bir parçası olan bazı arkadaşlarım vardı. Tüm bu deneyimi neredeyse ilk elden izlediğimi, arkadaşlarımın tüm bu deneyimi yaşadığını gördüğümü hatırlıyorum. Neyse ki, bundan kurtulmayı başardılar. Bunun çılgınca olduğunu düşünüyorum, sanırım bu olay olduğunda 14 ya da 13 yaşındaydım ve hala hiçbir şey değişmedi.

"Bence bu hem evdekilerin izlemesi hem de dünyanın dört bir yanındaki insanların izlemesi için bir mesajdı. Umarım bir şeyleri değiştirmek üzere görevdeki insanların aklına girer."

Gauff'un mesajı ABD'de son dönemde yaşanan kitlesel silahlı saldırıların ardından geldi.

Mayıs ayında 18 yaşındaki bir silahlı saldırgan Teksas'ın Uvalde kentindeki bir ilkokulda 19 çocuk ve iki yetişkini öldürdükten sonra kolluk kuvvetleri tarafından öldürülmüştü. Ayın başlarında Buffalo'daki bir süpermarkette meydana gelen ırkçı motifli kitlesel silahlı saldırıda 10 kişi, saldırıyı canlı yayınlayan taktik teçhizatlı bir şüpheli tarafından öldürüldü.

Çarşamba günü Oklahoma eyaletinin Tulsa kent inde meydana gelen silahlı saldırıda ise saldırgan dahil beş kişi hayatını kaybetti.

Perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden, saldırı silahlarının yasaklanması, daha sıkı geçmiş kontrolü yasaları ve daha yüksek bir asgari satın alma yaşı da dahil olmak üzere daha sıkı silah yasaları için ateşli bir çağrıda bulundu.

Değişim için platformları kullanmak

Gauff, spor yıldızlarının platformlarını değişim yaratmak için kullanmaları gerektiğini ve diğer yüksek profilli sporculardan bir sese sahip olma konusunda çok şey öğrendiğini açıkladı.

"Kesinlikle LeBron James, Serena (Williams), Billie Jean (King), Colin (Kaepernick) diyebilirim, liste uzayıp gidiyor, Naomi (Osaka), gerçekten bu konularla ilgili devam ediyor" dedi.

"Bence artık sporcular bu gibi konularda konuşmak konusunda daha rahatlar. Çoğu zaman insanların 'Spor ve siyaset birbirinden ayrı kalmalı' dediği bir kutuya konulduğumuzu hissediyorum. Ben de diyorum ki, evet ama aynı zamanda ben bir tenis oyuncusundan önce bir insanım.

"Eğer bununla ilgileniyor olsaydım, silah şiddeti politikasını düşünmezdim bile; bence bu sadece genel olarak hayat. Bunun politik olduğunu hiç düşünmüyorum. Ama genel olarak, önce insan olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla elbette bu konuları önemseyeceğim ve bu konular hakkında konuşacağım.

"İnsanlar bu yorumları yaptığında, sonsuza kadar sporcu olarak kalmayacağım. Emekli olacağım bir zaman olacak ve ben hala bir insan olacağım. Bu yüzden elbette bu konuları önemsiyorum.

"Bence spor size bu mesajın daha fazla insana ulaşmasını sağlayacak bir platform sunuyor."

Gauff, Cumartesi günkü Fransa Açık finalinde kadınlar dünya 1 numarası Iga Swiatek ile karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com