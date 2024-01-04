CNN'in DeSantis ve Haley ile yapacağı açık oturumlarda izlenmesi gereken 5 şey

Florida Valisi Ron DeSantis ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, bir zamanlar yaklaşık 20 adayın resmi olmayan yarı finalistler olarak yer aldığı bir alandan, hem eyalet hem de ulusal anketlerde sağlıklı bir liderliğin tadını çıkarmaya devam eden Trump'a karşı yarışmak için ortaya çıktılar.

Iowa Des Moines'deki Grand View Üniversitesi'nde arka arkaya düzenlenecek CNN belediye binası etkinliklerinde Haley ve DeSantis, muhtemel GOP parti meclisi üyeleri ile sunucular Kaitlan Collins ve Erin Burnett'in geleceğe yönelik vizyonları ve sonbaharda Başkan Joe Biden 'ı yenmek için neden Trump'tan ya da başka birinden daha iyi konumda olduklarına dair sorularıyla karşılaşacaklar.

Trump Grand View'a katılmayacak, ancak üst üste üçüncü kez GOP başkan adaylığını kazanmasının hayaleti, DeSantis ve Haley'in son haftalarda Trump'a yönelik saldırılarını artırmalarıyla birlikte, kararsız muhafazakarlar arasında kendilerine puan kaybettirebilecek türden kesin bir kınamadan uzak dursalar bile, ilerlemeleri canlandıracak.

DeSantis ilk olarak Collins ile saat 21:00'de ET'de, Haley ise Burnett ile saat 22:00'de ET'de görüşecek.

İşte Iowa seçmenleriyle konuşmaları sırasında izlenecek beş şey:

DeSantis doğrudan Trump'a mı saldıracak?

2023'e Trump'a meydan okumanın ilk favorisi olarak giren DeSantis, 2024'e tökezleyerek giriyor ve Iowa'da saygın bir performans sergileyerek dağınık, nakit akıtan kampanyasını canlandırmayı umuyor.

Florida valisi son zamanlarda Trump'ın peşinden daha agresif bir şekilde gitti, eski başkanı GOP tartışmalarına katılmadığı için eleştirdi ve savaş alanındaki eyaletlerde küçük ama potansiyel olarak belirleyici bir grup kararsız seçmeni kazanmak için daha iyi bir konumda olduğunu savundu.

Ancak bu taktiksel değişiklik henüz pek çok seçmende tam anlamıyla yankı bulmadı.

Iowa'da DeSantis'i destekleyen bir seçmen Çarşamba günü bir etkinlikte adaya "Neden doğrudan onun peşinden gitmediniz?" diye sordu. "Benim görüşüme göre, ona karşı oldukça yumuşak davranıyorsunuz."

DeSantis, medyaya saldırmadan önce "kampanya yolunda tüm farklılıkları defalarca dile getirdiğini" savunarak karşılık verdi ve gazetecilerin "Cumhuriyetçi adayların (Trump'ı) kişisel olarak karalamalarını ve bunu yapmalarını istediklerini" öne sürdü. Ben böyle biri değilim."

Daha köklü bir değişiklik geliyor olabilir mi? Daha garip şeyler de oldu ama çok değil.

Haley Trump'ı karşısına alacak mı?

Haley GOP anketlerinde yükseldikçe, umutları Cumhuriyetçi önseçim takvimindeki bir sonraki eyalet olan New Hampshire'da güçlü bir finişe bağlı olan bir başka başkan adayı olan eski New Jersey Valisi Chris Christie'nin giderek daha sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

Christie, eski Birleşmiş Milletler büyükelçisinin Trump'a daha güçlü bir şekilde karşı çıkmamasının nedeninin, Trump'ın aday adayı olması ya da 2028'de yeniden başkanlığa adaylığını koyması gibi seçenekleri açık tutmak istemesi olduğunu ima etti.

"Eğer benim dışımda Donald Trump'ı karşısına almaya ve onun hakkındaki gerçekleri söylemeye istekli başka biri olsaydı, yarıştan çekilmeyi düşünebilirdim. Ama yok," dedi Christie Çarşamba günü MSNBC'de.

Christie'nin eleştirileri Haley'in karşı karşıya olduğu çapraz akımlara bir pencere açıyor. Haley, eski başkanla yollarını ayırmak isteyen Cumhuriyetçi seçmenler arasında hızla zemin kazandı ve parti üyeliğini değiştirmişlerse New Hampshire ve Haley'in memleketi Güney Carolina da dahil olmak üzere bazı ön seçimlere katılabilecek ılımlı ve bağımsız seçmenleri toplamaya devam edebilir.

Ancak Trump'ı gerçekten yenmek için, GOP'un eski başkana sadık kalan daha büyük bir kesimi arasındaki desteğini aşındırması gerekecek. Bu seçmenleri yabancılaştırmadan bunu yapmanın yollarını bulmak, Trump'ın parti içi rakiplerini üç başkanlık seçimi döngüsü boyunca atlattı.

Beklenti yönetimi

Haley ve DeSantis ayakta kalan son Trump alternatifi olmak için yarışırken, her ikisi de Iowa parti seçimlerindeki performanslarına ilişkin beklentileri yönetmeye çalışıyor - Trump'ın baskın öncü olmaya devam ettiği bir alanda neden güçlü yarışmacılar olarak görülmeleri gerektiğini önceden gerekçelendiriyorlar.

DeSantis Salı günü Fox News'te yaptığı açıklamada Iowa'da nasıl bir sonuç alacağının kampanyasının kaderi için belirleyici bir faktör olmadığını söyledi.

DeSantis, "Bu, delegelerin çoğunluğunu elde etmek için yapılan bir yarış," dedi. "Anket sonuçlarının nasıl çıkacağı asla tahmin edilemez, çünkü bu bir parti seçimi ve farklı bir canavar. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Haley, Çarşamba günü Kingston, New Hampshire'da kampanya yürütürken, ulusun ilk aday belirleme yarışmalarında "sürprizler" olacağını öngördü.

Haley seçmenlere "Iowa'daki ivmeyi ve New Hampshire'daki ivmeyi biliyorum - farklı bir şey istiyorlar" dedi.

Adayların müttefikleri de kendi adayları için olumlu beklentiler yaratmaya çalışıyor.

Haley yanlısı süper PAC SFA Fund, Inc., DeSantis'in Iowa parti seçimlerini kazanacağını iddia ettiği örneklerin altını çizen bir video yayınladı.

Süper PAC'ın baş stratejisti Mark Harris Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte DeSantis'in Iowa'yı kazanması gerektiğini, Haley'in ise yarışın, anketlerin Trump'ın arkasında güçlü bir ikinci sırada gösterdiği New Hampshire'a kayarken "ivmeyi devam ettirmek için" Iowa'da yeterince başarılı olması gerektiğini söyledi.

Harris, "Iowa'nın diğer tarafına geçtiğimizde, bunun Nikki ve Başkan Trump arasında gerçekten iki yönlü bir yarış olduğuna artık hiç şüphe yok" dedi.

İç Savaş yorumları

Haley, geçtiğimiz hafta New Hampshire'da kendisine İç Savaş'ın nedenleri sorulduğunda ve kölelikten bahsetmeden "hükümetin nasıl yönetileceği" hakkında bir cevap verdiğinde 2024 kampanyasının en kötü anı olabilecek bir durumla karşı karşıya kaldı.

New Hampshire Valisi Chris Sununu gibi müttefikleri sözlerinin bir hata olduğunu kabul etseler bile, bu sözlerini hızla geri almaya çalıştı.

Haley Çarşamba günü Fox News'te yaptığı açıklamada "Medya dışında herkes yoluna devam ediyor" dedi.

Yine de Haley, Trump müttefikleri ve Başkan Joe Biden da dahil olmak üzere siyasi yelpazenin dört bir yanından eleştirilerle karşılaştı ve bu an onun siyasi zekası hakkında şüpheler uyandırdı. Bu anın çabucak unutulması mümkün değil ve Haley'i televizyonda yayınlanan belediye toplantılarında ve yaklaşan tartışmalarda rahatsız etmeye devam edebilir.

Fox News röportajı sırasında gafının ardından gelen tepkiler sorulduğunda Haley, köleliğin İç Savaş'ın nedeni olduğunu "verili" olarak varsaydığını ve cevabında ilk söylemesi gereken şeyin bu olması gerektiğini fark ettiğini söyledi.

"Güneyde büyüdüğünüzde kölelik sürekli bir yorum ve sürekli bir tartışma konusudur. Bunu okulda öğrenirsiniz ve hakkında konuşursunuz. Güneyliler aslında tarihimizle çok barışıktır. İç Savaş'ın kölelikle ilgili olduğunu hemen söylemem gerekirdi ama ben bunu kabul ettim ve bunun aynı zamanda hükümetin rolü ve insanların ekonomik, sosyal ve diğer hakları ile ilgili olduğunu söyledim."

Kürtajla ilgili ayrıntılar

Dört ulusal münazara boyunca Cumhuriyetçi önseçim adayları, önümüzdeki genel seçimlerde en etkili olabilecek konu olan kürtaj hakları konusunu büyük ölçüde geçiştirdiler.

Yüksek Mahkeme'nin Roe v. Wade kararını iptal etmesinden bu yana geçen bir buçuk yıl içinde, ideolojik yelpazedeki seçmenler çoğunlukla kürtaj kısıtlamalarını sıkılaştırma çabalarına karşı çıktı ve rutin olarak bu hakkı koruma çabaları için oy kullandı.

Ne Haley ne de DeSantis konunun popüler tarafında yer almadı. DeSantis geçen bahar Florida'da altı haftalık bir yasağı imzaladı ve 15 haftalık sınırı çizen federal bir yasayı destekleyeceğini söyledi. Ancak her ikisi hakkında da fazla konuşmadı. (Geçen ay CNN'in bir başka belediye binasında, Trump'a saldırmak için dönmeden önce altı haftalık yasağı lanse etti).

Haley'i saptamak daha da zor, zira bir yandan "özürsüz bir şekilde yaşam yanlısı" olduğunu söylerken diğer yandan da Amerikan yaşamının en çetrefilli meselelerinden biri olan bu konuda ulusal bir uzlaşı bulmak istediğini söylüyor.

Oy verme işleminin başlamasına iki haftadan az bir süre kala, her ikisi de vizyonları hakkında daha fazla bilgi vermek ve belki de izleyicilere bu planları genel seçim kalabalığına nasıl satacaklarına dair bir ipucu vermek için baskı altında olacaklar.

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Kaynak: edition.cnn.com