CNN'in analizine göre İsrail Gazze'de sivilleri yönlendirdiği bazı bölgeleri vurdu

1 Aralık'ta İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ordunun yakın zamanda vuracağı ve sivillerin kaçması gereken bölgeleri gösteren 623 numaralı bloklara bölünmüş bir Gazze haritası yayınladı. Haritaya, şeridin üzerine bırakılan broşürlerin üzerine basılan bir QR kodu aracılığıylainternet üzerinden erişilebildi.

İsrail'in kıyı şeridini işgalinin ilk yıllarında Gazze'yi yeniden inşa etmek için 1970'lerden kalma kısa ömürlü planın bir kalıntısı olan harita, IDF tarafından "güvenliğinizi, hayatlarınızı ve ailelerinizin hayatlarını korumanın güvenli bir yolu" olarak tanımlandı.

Gazze sakinlerine "lütfen dikkat edin ve bu haritayı kontrol edin" denirken "IDF'nin çeşitli medya organları aracılığıyla verdiği talimatlar" takip edildi.

Ancak CNN'in analizi IDF talimatlarının zaman zaman kesin olmadığını ve kafa karıştırıcı olduğunu gösteriyor. IDF'nin düzenli olarak yaptığı güncellemelerde turuncu renkle numaralandırılmış bloklar vurgulanarak vatandaşların bu yerleri tahliye etmeleri ve haritada işaretlenmiş diğer bölgelere gitmeleri isteniyor. Ancak bazı mesajlar çelişkiliydi ve Filistinlilerin elektrik ve telekomünikasyon kesintileri nedeniyle bilgilere erişme kapasiteleri konusunda da endişeler dile getirildi.

CNN, internette paylaşılan video ve görüntüleri, uydu görüntülerini ve yerel haber raporlarını kullanarak, vatandaşlara kaçmaları söylenen bölgelere yönelik üç İsrail saldırısını doğruladı.

IDF, CNN'in haberine cevaben yaptığı açıklamada, "Çatışmaların başından bu yana IDF sivil halka, çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde kalmanın yarattığı riski en aza indirmek için bu bölgelerden geçici olarak daha güvenli bölgelere tahliye edilmeleri çağrısında bulunuyor" dedi.

IDF ayrıca bu raporda belirtilen bölgeleri "bu yerlerin Hamas terör örgütünün Refah Tugayı komutanlarının güvenli evleri olduğuna dair istihbarat göstergeleri" üzerine vurduklarını iddia etti.

Açıklama şöyle devam etti: "IDF, Gazze Şeridi'nin neresinde olursa olsun Hamas altyapısına ve teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor."

Sivillerin yönlendirildiği bölgelerdeki saldırılar

IDF'nin Arap medyası sözcüsü Avichay Adraee 2 Aralık'ta sosyal medyada, IDF'nin ateşkes öncesinde savaşın ilk bir buçuk ayında "güvenli bölge" olarak adlandırdığı Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerindeki vatandaşlar için tahliye emirleri yayınladı.

Aynı yere ait birden fazla görüntü paylaşıldı ve her birinde farklı yerler vurgulandı. Haritada Han Yunus şehrinin kuzey ve doğusundaki bölgeler turuncu renkle vurgulanmış ve oklar bölge sakinlerine bu bölgelerden IDF tarafından güvenli bölge olarak belirlenen 5,22 mil karelik bir kıyı şeridi olan Al-Mawasi'ye ya da Gazze'nin en güneydeki şehri olan Refah'a tahliye edilmeleri talimatını veriyor.

Yardım kuruluşları Al-Mawasi "insani yardım bölgesi" ile ilgili endişelerini dile getirirken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü sıkışık koşullar ve altyapı ya da hizmet eksikliği nedeniyle burayı "felakete davetiye çıkarmak" olarak nitelendirdi.

Bu arada yapılan analizler, saldırıların Refah'ı vurmaya devam ettiğini gösteriyor.

CNN, Adraee'nin paylaşımından sonraki üç gün içinde, IDF'nin Gazzelilerin "Refah'a" tahliye edilmesi yönündeki tavsiyesine rağmen üç İsrail saldırısının Refah'taki yerleri hedef aldığını tespit etti.

Refah'ın El-Geneina mahallesinde 3 Aralık günü öğleden sonra bir saldırı gerçekleşti. Saldırıdan dakikalar sonra çekilen görüntülerde Refah'taki Saddam Caddesi'ne yakın bir yerden büyük bir duman bulutunun yükseldiği görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve duman bulutuyla eşleşen bir konuma konumlandırılan fotoğraf ve videolarda büyük bir krater ve hasar görmüş ya da yıkılmış çok sayıda bina görülüyor.

Yerel medya, El Bawab ailesinin evini vuran saldırıda en az 17 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde bir başka hava saldırısı da Refah'ın Al-Tanour mahallesindeki Al-Jazzar ailesinin evini vurdu. Saldırı sonrasında çekilen görüntülerde enkazda çaresizce hayatta kalanları arayan kişiler görülüyor. Bir videoda bacakları enkaz altında kalan bir adamın Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldığı görülüyor.

CNN görüntülerin Refah'ın Al-Tanour mahallesindeki bir eve ait olduğunu tespit etti ve uydu görüntülerini kullanarak saldırıyı doğruladı.

Bölgedeki gazeteciler CNN'e bombalamada aralarında gazeteci Shaima Al-Jazzar ve ailesinin de bulunduğu 18 kişinin öldüğünü söyledi. CNN kayıpları bağımsız olarak doğrulayamamıştır.

CNN ayrıca ertesi akşam, 4 Aralık'ta, bir İsrail saldırısının Al-Jazzar ailesinin evine 400 metreden daha az mesafedeki bir su kulesini hedef aldığına dair haberleri doğrulayabildi. Uydu görüntülerinin analizi yoluyla, su kulesinin 3-9 Aralık tarihleri arasında yıkıldığını doğrulamak mümkündür.

Ayrıca 2, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde Refah'ta en az üç yere daha hava saldırısı düzenlendiği bildirildi ancak CNN bu saldırıları bağımsız olarak doğrulayamadı.

Güvenli bölgelere ilişkin kafa karıştırıcı mesajlar

CNN'in analizine göre IDF Gazze'nin kuzeyinde de çelişkili mesajlar yayınlayarak insanların güvenli bölgelerde olduklarına inanmalarına yol açmış olabilir.

Adraee, 2 Aralık'ta sosyal medyada Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki vatandaşlar için tahliye emirleri yayınladı ve Jabalia Mülteci Kampı'nın büyük bir kısmı da dahil olmak üzere Gazze Şehri'nin kuzeyindeki bir dizi bloğu vurguladı. Grafikte bu bölgelerdeki insanlara "evlerinizi Hayfa ve Halil el-Vezir eksenleri üzerinden derhal boşaltın ve Al-Daraj ve Tuffah mahalleleri ile Gazze Şehri'nin batısındaki bilinen sığınak merkezlerine ve okullara gidin" talimatı verildi.

Adraee talimatlara iki tutarsız resim eklemiştir. Her ikisi de aynı alanı gösteriyordu, ancak ikinci resimde güvenli olmadığı düşünülen daha fazla sayıda blok vardı.

Bu durum, belirli "blokların" aynı anda hem "güvenli" hem de "güvensiz" olarak sunulduğu kafa karıştırıcı mesajlara yol açmıştır. Örneğin, 720 numaralı blok ilk görüntüde vurgulanmamıştır, ancak ikinci görüntüde turuncu alanda görünmektedir. İlk görselde kısmen vurgulanan 717 numaralı blok, ikinci görselde tam olarak turuncu bölgede görünmektedir.

Adraee 3 Aralık'ta sadece daha geniş gölgeli alanı gösteren görüntünün dahil edildiği güncellenmiş tavsiyeyi yayınladı.

CNN, Adraee'nin çelişkili tahliye emirlerini paylaşmasının ardından, görüntünün ilk versiyonunda vurgulanmayan blokların içinde meydana gelen iki İsrail saldırısını doğruladı - bu nedenle kılavuzuna göre güvenli olmalıydı.

İnternette 3 Aralık akşamı bir benzin istasyonunun alevler içinde kaldığını gösteren bir video yayınlandı. Video, Gazze Şehri'nin Al-Tuffah mahallesindeki bir benzin istasyonunun İsrail hava saldırısıyla vurulduğuna dair haberlerle birlikte yayınlandı.

Video gece çekildiği için herhangi bir önemli noktayı tespit etmek zor. Bununla birlikte, raporlar benzin istasyonunun Filistin Sivil Savunma ofislerinin yanında bulunduğunu da iddia etti. Bu bilgiler ışığında CNN, Al-Tuffah mahallesinde bir Sivil Savunma ofisi ile bir benzin istasyonunu yan yana bulmayı başardı.

Planet Labs tarafından 4 Aralık'ta sağlanan bölgenin uydu görüntüleri, yayınlanan haritalardan birinde vurgulanmayan 720. blokta yer alan benzin istasyonunun bulunduğu yerde yıkım ve açık yangın belirtileri olduğunu ortaya koyuyor. Filistin Sivil Savunması daha sonra bir açıklama yaparak bombalama sonucunda sivil ekibinden üç kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

Planet Labs

Gazze Şehri'nin Al-Tuffah mahallesindeki benzin istasyonunda 3 Aralık öncesi ve sonrasında çekilen uydu görüntüleri yıkımı gözler önüne seriyor.

Aynı gün yerel haberlerde Al-Tuffah mahallesindeki Al-Salam Camii'nin İsrail saldırılarına hedef olduğu iddia edildi.

Bölgenin uydu görüntülerinde camide net bir hasar tespit edilemedi ancak çevrede bombalama izleri var.

Her ne kadar 717 numaralı bloğu vuran bu saldırının kesin tarihini teyit etmek mümkün olmasa da uydu görüntülerinin analizi saldırının 2-9 Aralık tarihleri arasında, Adraee'nin ilk haritayı düzelten paylaşımını takip eden günlerde gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

IDF haritaların "sivillerin hayatını kaybetmesini ya da yaralanmasını önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri alma ve mevcut tüm araçları kullanma" taahhüdünü yansıttığını söylüyor.

Ancak hak grupları ve uluslararası örgütler bu iddialara şüpheyle yaklaşıyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) elektrik kesintileri ve telekomünikasyon kesintileri nedeniyle haritanın Gazze sakinleri için erişilebilirliği konusunda endişelerini dile getirdi .

Küresel internet monitörü NetBlocks'unverileri, IDF'nin Gazze çevresindeki numaralı bloklar için tahliye emri verdiği zamanlarda, Refah vilayetindeki ağ bağlantısının en yüksek seviyelerin beşte birinden daha az olduğunu ortaya koymaktadır. Han Yunus vilayetinde ise bağlantının sıfır olarak kaydedildiği zamanlar oldu.

Bir OCHA brifinginde, "Gazze'de yaşayanların elektrik olmadan ve tekrarlayan telekomünikasyon kesintileri sırasında haritaya nasıl erişecekleri belirsiz" denildi.

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Kaynak: edition.cnn.com