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#CNNFood challenge: Tatlı olarak ne var?

Tatlılar tamamen hoşgörü ile ilgilidir ve her öğün için mükemmel bir sondur.

 and  Anne Legman
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Çırpılmış Mascarpone, Ahududu ve Fesleğen Şekerli Sıcak Parmesanlı Kek.aussiedlerbote.de
Çırpılmış Mascarpone, Ahududu ve Fesleğen Şekerli Sıcak Parmesanlı Kek.aussiedlerbote.de

#CNNFood challenge: Tatlı olarak ne var?

Tatlı, bazen yapışkan ama her zaman lezzetli - basit tutulabilir veya tamamen abartılı olabilirler.

Tatlıya düşkün olanlar için günün en önemli parçasıdır.

Türkiye'de baklava, Hindistan'da ras malai, İngiltere'de banoffee turtası, Belçika'da waffle, Kosta Rika'da hindistan cevizli kek.

Bu uluslararası tatlılar ağzınızı sulandıracak.

CNNFood meydan okumamız devam ediyor ve bu kez dünyanın dört bir yanından tatlı lezzetleri görmek istiyoruz.

Web sitemizde yer alma şansı için, ister yüzlerce yıllık klasik tarifler ister kendi yarattığınız yenilikçi tatlı fikirleri olsun, bize tatlılarınızı gösterin.

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı Facebook, Instagram ve Twitter'da #CNNFood etiketiyle paylaşın ve bize dünyanın neresinde şekerin tadını çıkardığınızı söylemeyi unutmayın.

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Kaynak: edition.cnn.com

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