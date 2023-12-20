CNN Özel: Zepbound ve Wegovy gibi eski zayıflama ilaçları birçok kişi için ulaşılmaz olmaya devam ederken geri dönüş yapıyor

56 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, "Yaklaşık iki yıl içinde 30 kilo almıştım ve bu yüzden kilo vermeye yardımcı olacak bir şey bulmak için çaresizdim" dedi. Kilo vermeyi ve yakın zamanda yüksek tansiyon ve kolesterol için reçete edilen ilaçlarını almayı bırakabilmeyi umarak WeightWatchers ve keto diyetini denedi. Ama hiçbir şey işe yaramamış gibi görünüyordu.

Nguyen bu şekilde kendini Ozempic ve Wegovy gibi yeni bir ilaç sınıfında 15 aylık bir yolculukta buldu. GLP-1 reseptör agonistleri olarak bilinen bu ilaçların popülaritesi giderek artıyor ancak sigorta engelleri ve kıtlıklar nedeniyle bu ilaçları almak bazen imkansız olabiliyor. Giderek artan sayıda hasta gibi Nguyen de kilo vermek için onlarca yıllık reçeteli bir ilaç kullanmaya başladı.

Nguyen'in doktoru Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nden Dr. Jody Dushay, "İnsanlar GLP-1 ile tedavi olmak için kapıdan içeri giriyor ve sonra herhangi bir nedenle bunu alamıyor ya da fikirlerini değiştiriyorlar" dedi.

Dushay, eski zayıflama ilaçlarının çeşitli faydaları olduğunu söyledi. Cepten bile ödense daha uygun fiyatlı olabilirler; kıtlık olasılığı daha düşüktür; Wegovy ve benzeri ilaçlardan farklı yan etkileri vardır; ve enjeksiyon yerine hap şeklindedirler.

Epic Research'ün CNN'e özel olarak sağladığı verilere göre, zayıflama ilaçlarının genel reçeteleri arttıkça, kategorideki eski ilaçların reçeteleri de arttı - ancak Wegovy gibi ilaçlardan daha mütevazı bir ölçekte.

Sigorta ve kıtlıklarla mücadele

Nguyen için her şey 2022 baharında, bir önceki doktorunun Wegovy reçete etmesiyle başladı. Ancak vücut kitle endeksine göre - yaklaşık 35 - uygun olmasına rağmen, ilacın ayda 1.000 dolardan fazla tuttuğunu ve Nguyen'in sigortasının bunu karşılamadığını söyledi. Bu yüzden doktoru, tip 2 diyabet için onaylanan ve aynı ana bileşen olan semaglutidi genellikle daha düşük dozlarda kullanan kardeş ilaç Ozempic'i reçete etti. Genellikle kilo kaybı için etiket dışı kullanılır.

Boston dışında yaşayan Nguyen, ilacı Kanada'dan sipariş etmesine olanak tanıyan bir web sitesi aracılığıyla 900 $ karşılığında üç aylık Ozempic tedariki bulabildiğini söyledi. Bu üç ay boyunca 10 kilo verdiğini söyledi.

Nguyen, "Çok hızlı değildi," dedi. "Kendimi 'oh, harika' gibi hissetmek için yeterliydi. İşe yarayan bir şey buldum."

Ancak üç ay sonra Nguyen, ilaç için cebinden bu kadar fazla para ödemeye devam etmesinin sürdürülebilir olmadığını söyledi. Bu noktada, yeni bir seçenek piyasaya çıkmıştı: Tip 2 diyabet için onaylanmış Ozempic'e benzer bir ilaç olan Mounjaro. Üretici Eli Lilly, bazı hastaların ek ödemelerini düşürmek için bir kupon sundu ve bu da Nguyen'in yaklaşık bir yıl boyunca bu ilacı almasına yardımcı oldu.

Ek olarak 10 kilo verdi ve daha da fazla verebileceğini düşünüyor, ancak ilaç daha yüksek dozlarda yetersiz kalmaya başlamıştı, bu yüzden normalde olabileceğinden daha uzun süre daha düşük bir dozda kaldı.

Yine de Nguyen, nihayet kendisi için işe yarayan bir şey bulduğunu, geçmişte kilo vermeyi zorlaştıran "yemek gürültüsünü" susturan bir şey bulduğunu söyledi.

Nguyen, "İlk kez kendimi bu konuda tarafsız hissettim," diyor. Bunun da ötesinde, bu gibi yeni ilaçlara sahip olmanın, tıp alanının kilo vermeye yaklaşımı açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

"Nguyen, "Obeziteden bir tür tembel yaşam tarzı olarak değil de bir hastalık olarak bahsedildiğinde, birdenbire ilk kez görüldüğünüzü ve duyulduğunuzu hissediyorsunuz" dedi.

Daha sonra Mounjaro kupon programı sona erdi ve Nguyen bir kez daha ilaçlara erişimden yoksun kaldı.

'Yeterince şişman değilim'

Nguyen'in doktoru daha sonra aynı GLP-1 sınıfından Saxenda adlı eski bir ilacı reçete etmeyi denedi. Nguyen'in hatırladığına göre sigortası bunu reddetti, çünkü "VKİ'm morbid obez kategorisinde değildi."

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri obeziteyi BMI 30 veya daha fazla olarak tanımlıyor ve Saxenda - ve diğer GLP-1 ilaçları - BMI en az 30 olan veya BMI 27 olan ve yüksek tansiyon gibi kilo ile ilgili en az bir rahatsızlığı olan kişiler için onaylanmıştır.

CDC, 35 ila 40 BMI'yi "sınıf 2 obezite" ve 40 ve üzerini "sınıf 3" veya bazılarının şiddetli veya daha önce "morbid" obezite olarak adlandırdığı obezite olarak sınıflandırmaktadır.

"Nguyen, "Ben de, 'Eğer morbid obez olmamı istiyorsanız, sanırım bir yıl sonra tekrar gelip sizinle konuşacağım, çünkü o zamana kadar muhtemelen o noktaya gelmiş olacağız,' dedim. "Yeterince şişman değilim ya da öyle bir şey."

Nguyen, Mounjaro'yu bıraktıktan sonraki üç ay içinde, Ağustos'tan Kasım'a kadar, önceki 15 ayda verdiği 20 kilonun yaklaşık %80'ini geri aldığını söyledi.

Nguyen, "Geri alma hızım endişe vericiydi," dedi. "Haftada en az bir kilo alıyordum."

İşte o zaman Beth Israel'de obezite ve tip 2 diyabete odaklanan bir endokrinolog ve Harvard Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent olan Dushay'a yönlendirildi. İkili, seçenekler hakkında beyin fırtınası yapmaya başladı.

Dushay, Ozempic gibi yeni ilaçların popülaritesinin insanları daha önce yapmadıkları kilo verme tedavisini aramaya yönelttiğini, ancak daha sonra ilaçları gerçekten almanın önünde engellerle karşılaştıklarını söylüyor.

Dushay, "Bence diğer birçok kronik hastalık için geçerli olmayan ve bence birçok nedenden dolayı yanlış bir algı olan 'Bunu kendi başıma yapabilmeliyim' duygusunun altında yatan bir şey var" dedi.

Yeni ilaçların popülaritesindeki patlama, "bence belki de insanların bir hastalığın tedavisi için diyabetiniz ya da yüksek tansiyonunuz olduğunda olduğu gibi tıbbi bakım aramasına izin verdi" dedi.

Mounjaro, Ozempic ve Wegovy'nin kronik kıtlığı , sigorta reddi ve sayısız diğer nedenlerden dolayı, Dushay ve diğer doktorlar bu ilaçlar piyasaya çıkmadan önce kullandıkları araçlara ulaşıyorlar: fentermin, metformin ve bupropion gibi kilo kaybı için hem etiket içi hem de etiket dışı kullanılan eski reçeteli ilaçlar.

Nguyen için Dushay, ilk olarak 1985 yılında ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan ve en çok Wellbutrin markalı antidepresan olarak bilinen bupropion reçete etti. Ayrıca sigarayı bırakmak için de onaylanmıştır ve 2014 yılında FDA tarafından Contrave olarak başka bir ilaç olan naltrekson ile birlikte kilo kaybı için onaylanmıştır .

Dushay, "Öğleden sonra veya akşam atıştırmanın büyük bir sorun olduğu veya tatlıya çok fazla aşerdiği kişiler için deneyebilirsiniz" dedi. "Sigarayı bırakmaya yardımcı olmasına benzer şekilde, istek yoluyla - yardımcı olabileceği birincil mekanizmanın bu olduğunu düşünüyorum."

Nguyen Kasım ayında, bupropion kullandıktan bir hafta sonra, Mounjaro'ya erişimini kaybettiğinden beri yaşadığı sürekli kilo alımını nihayet durdurmuş olabileceğini hissettiğini söyledi.

Eski kilo verdirici ilaç reçeteleri artıyor

Epic Research 'ün milyonlarca elektronik sağlık kaydının analizine dayanan verilerine göre, aşırı kilolu olarak nitelendirilen yetişkinler arasında kilo verme reçetesi oranları 2017'den bu yana iki kattan fazla arttı. Veriler, sadece 2022'den 2023'e kadar oranların %25 arttığını gösteriyor.

En büyük artışlar, Ozempic ve Wegovy (semaglutide) ile Mounjaro ve Zepbound'un (tirzepatide) jenerik isimleri olan semaglutide ve tirzepatide içindir. Ancak eski ilaçların reçetelenme oranlarında da önemli artışlar olmuştur.

Epic'in verilerine göre, bupropion için reçete oranı 2017 ve 2023 yılları arasında %29 artarken, FDA tarafından 1959 yılında onaylanan fentermin için bu oran %34 artmıştır. Analiz, belirli bir yıl içinde herhangi bir ilaç için reçetesi olan aşırı kilolu olarak tanımlanan yetişkinlere ve kilo verme ilacı reçete edilen oranlara baktı.

Yeni ilaçlar için rakamlar daha büyüktür: Semaglutide'in reçetelenme oranı sadece geçtiğimiz yıl neredeyse iki katına çıkarken, tirzepatide'in reçetelenme oranı %141 artmıştır. Semaglutide, 2017 yılında tip 2 diyabet için Ozempic olarak onaylandı ve 2021 yılında Wegovy olarak kronik kilo yönetimi için ruhsat aldı. Tirzepatid, tip 2 diyabet için Mounjaro olarak Mayıs 2022'de ve kilo kaybı için geçen ay Zepbound olarak onaylandı.

Weill Cornell Medicine Kapsamlı Kilo Kontrol Merkezi Direktörü Dr. Louis Aronne, "Herkesin yeni ilaçlar için sigorta kapsamı yok," diyor ve eski ilaçların yanı sıra yeni ilaçları da muayenehanesinde yaygın olarak kullanıyor. "Yani kilo vermek için ellerinden geleni yapıyorlar."

Eski ilaçların çok etkili olabileceğini, ancak her ilaç sınıfında olduğu gibi, her kişi için doğru olanı bulma meselesi olduğunu söyledi. Örneğin, Phentermine kalp atış hızını ve kan basıncını artırabilir, bu nedenle kardiyovasküler hastalığı olan biri için bu ilaca ulaşmayacağını söyledi.

Fentermin, bazı hastalarda ciddi kalp kapakçığı sorunlarına yol açan kötü şöhretli fen-phen kombinasyonunun bir parçasıydı; kombinasyondaki diğer ilaç olan fenfluramin 1997'de piyasadan çekildi . FDA fenterminin kaldırılmasını talep etmemiştir.

İlaç ayrıca 2012 yılında kilo verme ilacı Qsymia olarak başka bir ilaç olan topiramat ile kombinasyonun bir parçası olarak onaylanmıştır.

Qsymia ve Contrave'nin klinik deneyleri GLP-1 sınıfı kadar kilo kaybı sağlamadı ve ilaçlar hiçbir zaman ticari başarı elde edemedi.

Bazı insanlar için yeni ilaçlar tam da yeni oldukları için daha az cazip. Altmış iki yaşındaki Henry Benson, Dushay ile birlikte bir yaşam tarzı programı uygulayarak dört yılda yaklaşık 70 kilo verdiğini ve 20 kilo daha vermeyi umduğunu söyledi. O ve Dushay Wegovy ve diğer benzer ilaçları tartıştılar ve Benson bunların kendisine göre olmadığına karar verdi.

GLP-1'lerle ilişkili potansiyel yan etkilerin "özellikle rahatsız edici" olduğunu söyledi; özellikle hastalar ilaçlara ilk başladıklarında bulantı, kusma ve kabızlığı içerebilirler.

Ayrıca, "ilaç nispeten yeni, bu nedenle uzun vadeli yan etkilerin ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz. ... Tüm bunlara baktım ve 'Biliyor musunuz, bunun benim için doğru olduğunu düşünmüyorum' dedim."

O ve Dushay, 1994 yılında tip 2 diyabet için onaylanmış jenerik bir ilaç olan metforminde karar kıldılar. Yaklaşık beş kilo daha verdi ve hedefi yaklaşık 15 kilo daha verdikten sonra ilacı kesmek ve ardından ilaçsız kilo kaybını sürdürmek. Statinler gibi diğer ilaçları zaten bırakabildiğini, çünkü yediği yiyecek türlerinde yaptığı değişikliklerle kolesterol seviyelerinin düştüğünü belirtti.

Los Angeles'taki California Üniversitesi'nde tıp profesörü ve Klinik Beslenme Bölümü şefi olan Dr. Zhaoping Li, doktorlar GLP-1'ler gibi yeni araçlara sahip oldukları için mutlu olsalar da, artan kullanımlarının dezavantajları olabileceğini söyledi.

Li, "İnsanlar kilo kaybediyor, tamam, ama aynı zamanda çok fazla kas kaybediyorlar," dedi ve bunun özellikle geriatrik hastalar için endişe verici olabileceğini söyledi. "Bir başka önemli sorun da, insanların çok az yemek yemesi, yetersiz beslenme ve vitamin eksiklikleri yaşamaya başlamaları. Yani herkes için daha iyi bir yere gitmek bedava bir yolculuk değil."

Doktorlar, bu risklerin yeni ilaçların dramatik faydalarıyla dengelenmesi gerektiğini söyledi; Dushay ve Aronne, Wegovy'nin kilo kaybına ek olarak kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde kalp krizi, felç veya kalbe bağlı ölüm riskini %20 oranında azaltabileceğini gösteren bu yılki deneme sonuçlarına atıfta bulundu.

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Eli Lilly'den yeni temin edilen Zepbound ile Nguyen gibi hastalar ilaca erişim konusunda daha şanslı olmayı umuyor. Dushay, Wegovy'ye göre indirimli fiyatlandırılan ancak yine de aylık 1.000 dolardan fazla olan ilacın sigorta kapsamına alınması için yaptığı taleplerin yaklaşık %75'inin reddedildiğini söyledi. Dushay, Wegovy'nin piyasada daha uzun süre kaldıktan sonra kapsamının arttığını, ancak özellikle düşük dozlarda eksik olduğunu söyledi.

Lilly, Mounjaro için yaptığı gibi, bazı hastaların cepten ödeme maliyetlerini düşürmek için bir kupon sunuyor. Nguyen, sigortasının kapsamı reddettiğini, ancak tasarruf kartının ayda 550 dolar ödemesine izin verdiğini söyledi. Daha düşük dozlarda Zepbound kullanmaya başladığında bunu kullanmayı ve daha yüksek bir doza ulaştığında, potansiyel olarak kapsam dahilinde olan Wegovy'ye geçmeyi planlıyor.

Zepbound'un ilk enjeksiyonunu geçen hafta yaptı.

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Kaynak: edition.cnn.com