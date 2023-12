CMS, FDA onaylı Alzheimer ilaçlarının bazı sınırlamalarla Medicare tarafından karşılanacağını söyledi

CMS, bilişsel gerilemenin ilerlemesini yavaşlatan Alzheimer ilaçlarının, FDA'dan geleneksel onay aldıkları ve klinik ekip ilaçların gerçek dünyada nasıl çalıştığına dair bir kayıt için veri topladığı sürece Medicare tarafından karşılanacağını söyledi.

CMS Yöneticisi Chiquita Brooks-LaSure yaptığı açıklamada, "FDA geleneksel onayı verirse CMS, kriterleri karşılayan Medicare Part B sahibi herkesin kapsama alınmasını sağlamaya hazırdır" dedi.

CMS, yeni onaylanan bir tedavi hakkında daha fazla bilgi toplamak için kayıtların kullanılmasına yönelik "güçlü emsaller" olduğunu söyledi.

Alzheimer Derneği ise yaptığı açıklamada kayıtların kullanılmasını eleştirerek bunun "gereksiz bir engel" oluşturduğunu ve "FDA onaylı bir tedavinin kapsamı için bir gereklilik olmaması gerektiğini" söyledi.

İlaç ticaret grubu PhRMA da aynı fikirde olduğunu ifade ederek "CMS hasta erişimini ciddi şekilde kısıtlama planını yeniden teyit ediyor" dedi.

"Bu önemli tedavi seçeneklerini almak için bir kayıt defterinin kullanılmasını zorunlu kılmak erişimi önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Öncelikle, tüm hastalar böyle bir kayıt defterine katılamayacak ya da katılmak istemeyecektir," diyor grup. "Ayrıca, bir kayıt defterine katılmaları gerekiyorsa, hastalar tedavilere herhangi bir sağlayıcı aracılığıyla erişemezler; bu da bu tedavilere erişmek isteyen yaşlıların tedavi olmak için potansiyel olarak yeni bir sağlayıcıya gitmeleri gerekeceği anlamına gelir."

FDA, Leqembi olarak pazarlanan Alzheimer ilaçları lecanemab ve Aduhelm'e hızlandırılmış onay verdi. Hızlandırılmış onay programı, ilaç üreticileri ilacın etkinliğini belirlemek için klinik araştırmalara devam ederken bile, "karşılanmamış bir tıbbi ihtiyacı karşılamak" için ilaçları hızlı bir şekilde takip etmeyi amaçlamaktadır. Her iki ilaç da geleneksel onay almamıştır.

Medicare, geçen yıl Aduhelm'in kapsamını, "ciddi bilinmeyen faktörlerin zararla sonuçlanabileceğini" söyleyerek, uygun klinik çalışmalara kayıtlı olanlarla sınırlandırdı.

Alzheimer hastalığı, hafıza ve zihinsel yeteneklerin kaybı için kullanılan genel bir terim olan demansın en yaygın şeklidir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yaklaşık 6 milyon kişinin bu hastalıkla yaşadığını tahmin etmektedir. Alzheimer hastalığı ölümcüldür ve tedavisi yoktur. Hafıza kaybıyla başlayan ve ciddi beyin hasarıyla sonlanan yavaş ilerleyen bir hastalıktır.

