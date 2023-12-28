Cliff dalıcısı Eleanor Smart, sporunu Olimpiyat Oyunlarına taşırken dünya sahillerini temizlemek istiyor

Red Bull'un uçurum dalışı serisinin yeni sezonunda yer alan Amerikalı, o zamandan beri zamanını her seferinde bir plaj olmak üzere dünya okyanuslarını temizlemeye adadı.

Smart, partneri ve dalgıç arkadaşı Owen Weymouth ile birlikte, plastik kirliliğini önlemeye ve insanları doğal çevremizi korumanın yolları konusunda eğitmeye çalışan bir girişim olan 'Temiz Kayalıklar Projesi 'ni kurdu.

Şimdi, sporuyla dünyayı dolaşırken, daldığı için ayrıcalıklı hissettiği muhteşem yerlere geri vermek için zaman buluyor.

CNN Sport'a verdiği demeçte, Yunanistan'da bir şeyler yapılması gerektiğini fark ettiği zamanı anımsayarak, "Bu sadece 'ne?' anlarından biriydi" diyor.

"Yukarı çıktım ve bu beni gerçekten çok etkiledi çünkü bence bunların çoğu göremediğiniz şeyler.

"Eğer kendiniz görmüyorsanız, dahil olmak ya da önemsemek çok zor olabilir ama bence bu sorun gerçekten her yerde var.

"Bu, ülkelerin umursamadığı ya da bir fark yaratmaya çalışmadığı anlamına gelmiyor; ancak bu, her bireyin kendisinden bir parça katarak bu soruna yardım etmesini gerektiren bir süreç."

Girişim basit bir sahil temizleme faaliyeti olarak başladı ancak olumlu tepkiler üzerine Smart konsepti geliştirmeye karar verdi.

Projenin şu anda, dalış yapmak için kullandıkları sahilleri temizlemek ortak amacıyla keşif gezileri düzenlemeye yardımcı olan küresel elçileri var.

Girişim aynı zamanda dünya çapında plastik kirliliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir eğitim programına da sahip.

Smart, "Eğer bir konuda eğitimli değilseniz, o konuda hiçbir şey yapamazsınız," diye ekliyor.

"Çok fazla geri bildirim ya da eleştiri alıyoruz, bilirsiniz, 'Plaj temizlikleri hiçbir işe yaramıyor, çöpler geri geliyor' ve evet, bu doğru, ama asıl önemli olan onları toplama eylemi.

"İnsanlar buna dahil olduktan sonra 'Günlük hayatımda daha iyi olabilirim' gibi bilinçli bir farkındalık yaratmaya başlıyorlar.

"Tamamen çevreci olmanıza da gerek yok. Böyle insanlar var ve bu onların işi ve mesajı, ancak bir fark yaratmak için yaşam tarzınızın %100'ünü değiştirmeniz gerekmiyor.

"Sadece %10, sonra 12, sonra 15 ve belki de 20'sini değiştirmek bile hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir."

Olimpiyat hedefleri

Smart, 4 Haziran'da ABD'nin Boston kentinde başlayacak olan uçurum dalışı serisinin beşinci sezonunda yarışan sporcular arasında bir kez daha yer alacağı için "heyecanlı" olduğunu söylüyor.

Tur, dünyanın en güzel sahil şeritlerinden bazılarına seyahat ediyor, ancak bu spor başlangıçta Smart'ı heyecanlandırmamıştı.

Beş yaşında düzenli olarak dalmaya başlayan Amerikalı sporcu, moda stajı için Barselona'ya taşınmadan önce üniversitesi için yarışmaya devam etti.

Bir arkadaşı onu uçurumdan atlamaya davet edene kadar bu sporun cazibesini gerçekten fark etmemiş.

"Yapmak istediğim son şey çamurlanmak ve kirlenmekti ama nedense şöyle düşündüm: 'Tamam, iyi, seninle geleceğim, beni sabah alırsın' dedim.

"Onunla gittim ve hayatımda ilk kez bir uçurumdan atladım ve şöyle dedim: 'Aman Tanrım, bu çok havalı' dedim."

Bu noktadan sonra Smart arkasına bakmadı ve hatta ABD'deki ilk uzman yüksek dalış eğitim tesisinin kurulmasına yardımcı oldu.

Şimdi bu sporun bir gün Olimpiyat Oyunlarında yer almasını istiyor ve Los Angeles 2028'de yer alması için yeterli desteğin olmasını umuyor.

"Bence sporcular olarak hepimizin nihai hedefi bu sporun Olimpik bir spor haline geldiğini görmek çünkü diğer Olimpik sporlar gibi bunun için de antrenman yapıyoruz. Bunun için canla başla çalışıyoruz" diyor ve ilgili yönetim organlarıyla temas halinde olduğunu ekliyor.

"Gerçekten de bu yönde ilerliyor ve daha fazla kadın ve erkeğin bu spora katıldığını ve daha fazla ülkenin temsil edildiğini görmeye başlıyoruz ki bu da Olimpiyat Oyunlarına katılmanın anahtarı."

Olumlu bir etki yaratmak

Ancak o zamana kadar, sosyal medyada varlık gösteren sporcular arasında giderek artan bir eğilim olan platformunu iyilik için kullanmakla ilgileniyor.

"Ben de dalış antrenörüyüm ve çok sayıda genç sporcum var ve onların kimliğinizin kazanmanız ya da kaybetmeniz etrafında dönmediğini bilmelerini istiyorum" dedi.

"Kazanmak harika bir şey ama bence profesyonel sporcular olarak genç nesiller ve hatta kendi akranlarımız üzerinde gerçekten bir etkimiz var.

"Kazanmaktan daha fazlası olduğunu ve hayatta gerçekten önemli olan başka şeyler de olduğunu göstermek bence son derece önemli.

"Kazanmaktan ziyade bir fark yaratarak hatırlanmayı tercih ederim."

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Kaynak: edition.cnn.com