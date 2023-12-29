Cleveland Browns oyuncusu Malik McDowell bir memura saldırmak ve alenen teşhir suçlarından tutuklandı

Rapora göre, bir Broward County şerif yardımcısı Deerfield Beach'te bir okulun yakınında yürüyen çıplak bir adam ihbarına yanıt verdi. Raporda, McDowell'ın şerif yardımcısına bakıp küfürlü bir şekilde bağırmasının ardından, "sanık daha sonra kapalı yumrukla son sürat üzerime saldırdı" denildi.

Memur, yakınlık nedeniyle saldırıdan kaçınamadığını ya da gerilimi azaltma taktikleri veya ölümcül olmayan bir silah kullanamadığını söyledi.

Rapora göre memur, "Sanık kasıtlı olarak vücudunu bana çarptı ve bana kapalı yumruklar savurmaya başladı" dedi. "Yumruklar aşırı saldırganlıkla savruldu ve en az bir tanesi sağ gözüme/gözümün şakak bölgesine isabet etti."

Memur sersemlediğini ve vurulduğu yerde aşırı acı hissettiğini ve NFL oyuncusunun başının üst kısmına vurarak "şiddetli saldırıya" devam ettiğini söyledi.

McDowell daha sonra kaçtı ve bir yaya takibinin ardından şok tabancası kullanıldı. Rapora göre McDowell kelepçelendi ve gözaltına alındı.

McDowell, kolluk kuvvetlerine karşı ağırlaştırılmış darp ve şiddet kullanarak adaleti engelleme suçlamalarına ek olarak, "sanığın sokakta çıplak dolaşarak cinsel organlarını - çocukların bulunduğu bir okul da dahil olmak üzere - halkın gözü önünde teşhir etmesi nedeniyle" teşhirle de suçlanıyor.

McDowell'ın Fort Lauderdale'deki avukatı Adam Swickle CNN'e telefonla konuştu: "Ne olduğunu görmek için soruşturma yürütüyoruz. Şu anda yapabileceğim tek yorum bu."

Mahkeme belgelerine göre, her üç suçlama için de 31.000 dolar kefalet belirlendi.

25 yaşındaki McDowell geçtiğimiz sezon Browns formasıyla 15 maçta oynadı ve üç sack ve 16 solo tackle kaydetti.

Browns sözcüsü, takımın "çok endişe verici olaydan" haberdar olduğunu ve daha fazla bilgi topladığını söyledi.

Sözcü CNN'e e-posta yoluyla gönderdiği açıklamada, "Bu konunun ciddiyetini anlıyoruz ve düşüncelerimiz olaya karışan herkesin iyiliği için" dedi. "Şu anda başka bir yorum yapmayacağız."

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Kaynak: edition.cnn.com