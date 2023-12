Çirkin Noel kazağının sıcacık tarihi

Bilirsiniz. Genellikle kırmızı, beyaz ve yeşilin farklı tonlarında, genellikle şüpheli kumaştan ve üzerinde Noel'den ilham alan en az bir motif - bir kardan adam, cicili bicili, ren geyiği veya şeker kamışı - bulunan yünlü bir kazak. Üzerinde 3D ponpon ya da çan varsa ekstra puan.

Giysi, Noel ışıkları ve ambalaj kağıtları gibi her yerde bulunan, tatillerin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İğrenç ve yapışkan, ama aynı zamanda bulanık ve bir tür sağlıklı - Hallmark Noel filminin moda eşdeğeri (sağlıklı bir dozda dil-yanak ile).

Ancak UCS'nin Noel temelleri panteonundaki yerini bulması biraz zaman aldı.

Noel temalı kazaklar 1950'lerde ortaya çıkmaya başladı, bu belki de tatilin giderek ticarileşmesine bir selamdı. Başlangıçta "Jingle Bell Kazakları" olarak anılan bu kazaklar, günümüzdekiler kadar cafcaflı değildi ve başta Val Doonican ve Andy Williams olmak üzere bazı TV kişilikleri bayramlıkların çirkin tarafını gerçekten benimsemiş olsa da piyasada çok az popülerlik buldu.

Bu ürün 1980'lere kadar ana akım haline gelmedi. Bu değişim popüler kültür ve komediler sayesinde gerçekleşmiş, "National Lampoon's Christmas Vacation" filminde Chevy Chase'in Clark Griswold'u gibi şapşal baba karakterleri bayram kazağını çirkin ama sevimli bir neşe ifadesine dönüştürmüştür. Kar tanesi amblemli kazaklar havalı olarak görülmüyordu, ancak yılbaşı neşesi yayıyorlardı ve ofis partilerinde ve Noel Günü'nde giyiliyorlardı.

Yeniden canlanma uzun sürmedi. 1990'larda Noel süveterinin popülaritesi azaldı; sadece modası geçmiş yaşlı akrabalarınızın giymeyi veya hediye etmeyi düşüneceği bir şeydi. Yeni milenyumun başında, bu ürün yaygın olarak kaşları kaldıran bir kıyafet talihsizliği olarak görülüyordu.

2001 yapımı "Bridget Jones'un Günlüğü" filmini düşünün: Colin Firth'ün canlandırdığı Mark Darcy, bir aile partisinde Bridget'i (Renée Zellweger) karşılamaya üzerinde dev bir kırmızı burunlu ren geyiği bulunan, çirkin bir örme giysiyle gelir. Bridget dehşete düşer. Eğer filmi sinemada izlediyseniz muhtemelen siz de dehşete düştünüz. Ama muhtemelen gülümsemişsinizdir de. UCS'nin iç açıcı gücü işte böyle bir şey.

2000'li yılların başlarında da bu tatil zımbasına yeni bir soluk geldi. "Ugly Christmas Sweater Party Book "a göre: The Definitive Guide to Getting Your Ugly On" adlı kitaba göre, Noel kazağı partileri Bridget'in Darcy'nin kıyafetinden tiksindiği sıralarda başladı.

Kitabın yazarlarından ve UglyChristmasSweaterParty.com adlı online mağazanın kurucusu Brian Miller bir telefon röportajında, bu temalı ilk buluşmanın 2002 yılında Vancouver, British Columbia'da gerçekleştiğini söyledi. Miller, "Bakış açısındaki değişimi neyin tetiklediğini söylemek zor, ancak sanırım birisi bu giysiyi esprili bir şekilde giydiği anda, insanlar işin komik tarafını görmeye başladı ve 'dolabın arkasındaki bu şey, kimsenin istemediği korkunç bir şey yerine eğlenceli olabilir' diye düşündü" dedi.

Çirkin süveterin popülaritesi bu noktadan sonra çığ gibi büyüdü.

Takip eden on yıl içinde bu bayramlık örgü, Miller'ın deyimiyle "yeni bir tatil geleneğine" dönüştü. "Bizim neslimizin ökseotu oldu" diye ekledi. "Düşündüğünüzde bu oldukça dikkat çekici."

Topshop gibi hızlı moda devleri ve Nordstrom gibi üst düzey perakendeciler her tatil sezonunda raflarını ve sitelerini şatafatlı tasarımlarla doldurmaya başladı. Vintage mağazaları ve Kurtuluş Ordusu, tüylü kardan adam ve dans eden Noel Baba kazakları stoklarını artırarak bu trendden yararlandı. Moda dünyası bile bu akıma uydu. Stella McCartney 2007 yılında kutup ayısı temalı bir alp kazağı piyasaya sürdü. Bunu 2010 yılında Givenchy ve ertesi yıl Dolce & Gabbana takip etti.

2012 yılı çirkin kazak çılgınlığı için bir dönüm noktası oldu. İngiliz yardım kuruluşu Save the Children, insanları en çirkin kazaklarını giymeye teşvik eden bir bağış toplama etkinliği olan Christmas Jumper Day'i başlattı. İngiliz The Telegraph gazetesi bu ürünü "bu sezonun olmazsa olmazı" olarak tanımlarken, New York Times çirkin Noel kazağı temalı koşuların, bar gezintilerinin ve özel e-perakendecilerin ABD genelinde patlama yaptığını bildirdi. Eşzamanlı olarak, örgüler daha fazla cicili bicili, çanlı ve tuhaf detaylar göstermeye başladı ve kitsch'in zirvesine ulaştı.

Taylor Swift'ten Kanye West'e kadar ünlüler de bu trendi benimsedi. Hatta gece talk show sunucusu Jimmy Fallon, bugün hala yayınlanmakta olan "Noel Kazaklarının 12 Günü" adlı düzenli bir bölüm yayınlamaya başladı.

Sosyal medyanın yükselişi ise çirkin kazağın "o" statüsünü daha da arttırdı. Bugün, Instagram'da Noel kazağı sevgimizi göstermek için yarışırken, kitlesel perakendeci Target'tan fast food zinciri Red Lobster'a (UCS'si yiyecekleri sıcak tutmak için bir cebe sahip) ve daha fazla moda evi giysinin kendi versiyonlarını sunuyor.

Miller, "2000'li yılların başında ilk Çirkin Kazak Partime katıldığımda, bu giysinin bu kadar popüler olacağını asla tahmin edemezdim," dedi. "Gerçi bunun nedenini anlamak çok kolay: çirkin örgüler, okulunun çirkin kazak yarışmasına katılan kızımdan yıl sonu partisinde ofis çalışanlarına kadar herkes tarafından giyilebilir. Demokratiktirler. Ve çok eğlenceliler. Noel oldukça stresli olabilir - gülünç bir şeyler giymek baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir."

Bu makale ilk olarak Aralık 2019'da yayınlanmıştır.

