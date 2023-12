Çıplaklar, namuslular ve eş değiştirenler. Hedonizm II pandemi çağına uyum sağlıyor

Kocam Javier'in işvereninin Hindistan cevizi palmiyeleriyle kaplı tatil cenneti Negril'de kendisi için kiraladığı konağın önünden geçerken, tatil köyünün önündeki Seven Mile Plajı'nda öğleden önce çıplak ayakla bocce topu oynarken ya da çıplak yüzmek için turkuaz suya girerken onları atlatırdık.

Bazen de plajdan bir şnorkel katamaranına adım attıklarında, üzerlerinde tek bir kıyafet bile olmadan onlarla karşılaşıyorduk.

Sonradan "araba yıkama" olarak adlandırıldığını öğrendiğim - insanların hem araba hem de yıkayıcı olduğu bir versiyonunu hayal edin, sadece sabun ekleyin - yıkama sırasında sahilde yanlarından geçerken bazen tesisin misafirlerinden duyduğum tezahürat, hayatımı kıyaslandığında oldukça çekingen gösterme etkisine sahipti.

Ve bir keresinde, bir kasırga korkusu sırasında kocamın şirketi tarafından daha güvenli binalara tahliye edildikten sonra geceyi Hedonism II'de geçirdiğimizde, hamile ve bilinçli ben, gecenin teması için seksi okul kızları ve yaramaz müdürler gibi giyinmiş olmama rağmen herkesin ne kadar "normal" göründüğüne şaşırdım. ("Hedo baby?" diye soran yaramaz bir liseli kız, yedi aylık bebeğimi işaret ederek buzları eritti ve beni gülmekten kırdı geçirdi).

Gerçekten de Hedonism II - mantrası "Be Wicked for a Week" - sıradan bir tatil köyü değil. Yargılamanın paketin bir parçası olmadığı rahat, tropik bir tatil arayan çıplaklar, eş değiştirenler ve güneş arayanlar için bir mıknatıs olan tesis, Jamaika'daki en eski ve en popüler her şey dahil tesislerden biri.

Sosyal mesafenin norm haline geldiği bir pandeminin ortasında 1 Temmuz'da yeniden açılacağını duyduğumda (Jamaika sınırlarını gelen yolculara kapattığı için tesis 21 Mart'ta kapandı), bunun nasıl olacağını bilmek zorundaydım.

Jamaika'dan 2016 yılında ayrıldım ve şu anda Florida'da yaşıyorum, bu yüzden öğrenmek için tesise uğrayamazdım. Otelin yeni "Party Safely" politikaları web sitesinde yayınlanıyor ve "tüm ortak alanlarda zorunlu sosyal mesafenin uygulanması", "kızılötesi sensörler kullanılarak sıcaklık ölçümü" ve "sürekli temizlik" gibi "önleyici tedbirleri" içeriyor.

Ama ben daha fazlasını öğrenmek istiyordum.

Bu yüzden Hedonism II'nin sahibi, tesisi 2013 yılında satın alan ve Negril'deki otelde bulunan Harry Lange ile telefon ve e-posta yoluyla konuştum ve insanların bir hafta boyunca kötü olabileceği bir yerin bu değişen zamanlarda nasıl yeniden açıldığını öğrendim.

Jamaika'nın orijinal her şey dahil tesislerinden birinde yeni protokoller

Tesisin aldığı yeni önlemlerin çoğu, dünya çapında pandemi dönemindeki yeni otel protokolleriyle uyumlu.

Michigan'da büyüyen ve tesisi satın almadan sekiz yıl önce ilk kez misafir olarak ziyaret eden eski bir yatırım fonu yöneticisi olan 68 yaşındaki Lange, "Herkese geldiklerinde Hedo markalı el dezenfektanı şişeleri ve odada bir maske veriyoruz" dedi. Lange ayrıca tüm çalışanların her gün, tüm misafirlerin ise tesise vardıklarında ateşlerinin ölçüldüğünü söyledi.

Eskiden self servis olarak hizmet veren ana restoranın açık büfe hattında, güvenli mesafeyi sağlamaya yardımcı olmak için artık zeminde sosyal mesafe işaretleri bulunduğunu ve tesisin personelinin misafirlerin yemeklerini onlar için tabağa koyduğunu açıkladı.

Tesisin kamusal alanlarının çoğunun açık hava olduğunu ve maskelerin yalnızca otel lobisinde ve çeşitli seks oyuncakları ve kostümlerinin satıldığı tesisin butiğinde gerekli olduğunu söyledi.

Lange'ye göre, Hedonism II'de şu ana kadar hiçbir misafirin test sonucu pozitif çıkmadı ya da karantinaya alınmaları gerekmedi.

"Konuştuğum herkes evinde negatif test yaptırmış ve bazıları da havaalanına vardıklarında test yaptırmış. Ben şahsen beş kez negatif test yaptırdım. Buradaki herkes sağlık konusunda bilinçli," dedi Lange.

Lange, tatil köyündeyken hastalanan ya da semptomlar gösteren birileri olması durumunda, tatil köyünün karantina amacıyla tesisin kenarında 20 oda ayırdığını söyledi.

Lange, "Haziran ayının ikinci yarısında iki kez hükümet müfettişleri geldi ve protokolleri belirledi," dedi. "Bu açıdan diğer tatil köylerinden farklı değiliz."

Ancak 1976 yılında Negril Beach Village (Lange'e göre sloganı "Bir hafta boyunca hedonist olun" idi) olarak adanın ilk her şey dahil tesislerinden biri olarak açılan Hedonism II, diğer standart Karayip tesislerinden bazı kayda değer yönlerden farklıdır.

Tropikal bir 'yaşam tarzı' tesisi

Özel "çıplak" ve "namuslu" tarafları olan (ikincisi aslında kıyafet isteğe bağlıdır) Hedonism II, Lange'ye göre dünyanın her yerinden misafir çeken 280 odalı, her şey dahil bir okyanus kıyısı otelidir; en çok Amerikalılar ve Kanadalılar, ardından da Avrupalılar gelmektedir.

"Burası bir yaşam tarzı tesisi" diyen Lange, eş değiştirme ya da "rızaya dayalı olarak tek eşli olmayan" anlamına gelen ve Psychology Today'in "polyamory, swinging ve diğer çeşitli etik olarak 'açık' ilişki biçimlerini kapsayan bir şemsiye terim" olarak tanımladığı terimi tercih ediyor.

Lange, "Konukların yaklaşık üçte birinin kendini eş değiştiren olarak tanımlayacağını, üçte birinin teşhirci veya röntgenci olabileceğini ve üçte birinin de olmadığını düşünüyoruz - bunlar daha çok bronzlaşmak isteyen çıplaklar" dedi.

Kendisini eş değiştiren olarak tanımlayan ve çıplak havuz alanı gibi yerlerde ve tesisin çevresinde PDA için onaylanmış birkaç başka noktada aleni seks yapıldığını kabul eden Lange, tesisin personelinin, yeni tanışmış olabilecek kişilerin sosyal mesafe çağında çok yakınlaşmadığından emin olmak için konuklar arasındaki ilişkileri doğrulamadığını söyledi.

"11 Temmuz'dan bu yana her gün havuzdayım ve hiçbir çiftin yeni tanıştıkları çiftlerle birlikte olduğuna şahit olmadım. Tabii ki birbirlerinin odalarına gidiyor olabilirler," diyor Lange.

Pandemiden önce çoğu misafir, organize gruplar halinde çiftler olarak geliyordu - genellikle daha önce tesiste birlikte tatil yaptıkları kişilerle. Lange, Covid-19 salgınından bu yana çoğu grubun iptal edildiğini ve insanların çoğunlukla tek bir çift veya birlikte iki çift olarak ziyaret ettiğini söyledi.

"Seksin çoğu insanların kendi partnerleriyle yapılıyor" dedi. "Bu konuda insanların birlikte dans etmesinden ya da birlikte havuz partisi vermesinden daha fazla endişe duymuyorum."

Artık köpük partileri, 'araba yıkamalar' yok

Ancak tatil köyü, koronavirüs salgını sırasında konukların ve personelin güvenliğini sağlamak için birçok yeni protokolü yürürlüğe koymuş ve etkinlikleri iptal etmiştir. Pandemi öncesinde tesisin alametifarikası olan bazı etkinlikler Covid-19 döneminde askıya alındı.

Lange'e göre, tesisin düzenli köpük partileri - yuvarlanan, köpüklü dans partileri - kalabalık ve yakınlık nedeniyle şimdilik gerçekleşmiyor. Benzer şekilde, "araba yıkama" da "sosyal mesafe için iyi bir etkinlik değil" dedi.

Lange, "İnsanların kendi tercihleri dışında birine yakın olmaya zorlanmasını istemiyoruz" dedi. "Yani aralarında bir metre mesafe olmasını istiyorlarsa, bunu yapmak çok kolay."

"Yaşam tarzındaki" insanlar cinsel eylemlerde bulunmayı sıklıkla "oyun" olarak adlandırıyor. Lange, Hedonism II'nin şilteler ve kanepeler, ortasında teşhirci tarzı bir cam duş, zindan adı verilen bir alanda ücretsiz prezervatiflerin bulunduğu bir dağıtıcı ve misafirlerin girdiklerinde kıyafetlerini saklayabilecekleri bölmelerle tamamlanan ana "oyun odası "nın şu anda kapalı olduğunu söyledi (içeride çıplaklık gereklidir ve bir güvenlik görevlisi yalnızca çiftlerin veya bir çiftin eşlik ettiği bekarların girmesine izin verilmesini sağlar).

Konukların "Happening Hut" olarak adlandırdıkları daha küçük, denetlenmeyen havuz kenarı oyun alanının açık hava olduğunu, sadece birkaç kişiyi barındırdığını ve açık kaldığını söyledi.

Kabareden fetiş şovlara kadar her şeyi sergileyen şirket içi eğlence grubunun hala bunu yaptığını, sadece burunlarını ve ağızlarını kapatan maskelerle yaptıklarını söyledi. Ve tesisin çıplak havuzu hâlâ misafirlerin oyunlar ya da havuz başı kokteylleri için toplandığı bir yer.

Lange, tesisteki işaretlerin ve protokollerin sosyal mesafeyi teşvik ettiğini, ancak mesafeyi korumanın büyük ölçüde misafirlere bağlı olduğunu söyledi.

Tatil köyünde yakın temasa izin vererek sorumsuz davranıp davranmadığı ve virüsü yayma potansiyeli olup olmadığı sorulduğunda Lange, Hedonism II'nin Jamaika'nın diğer tatil köyleri gibi hükümet müfettişlerinin gerektirdiği aynı güvenlik protokollerini izlediğini ve tüm denetimlerden geçtiğini söyledi. Tüm oturma alanlarının güvenli bir şekilde ayrıldığını, tüm odaların kapasite sınırı olduğunu ve "küçük alanlarda insan gruplarının bulunduğu hiçbir yer olmadığını" söyledi.

"9 Mayıs'tan 10 Temmuz'a kadar ABD'de seyahat ettiğim iki ay boyunca bulunduğum her yerden daha güvenli olduğumuzdan çok eminim" dedi.

Jamaika Covid-19 döneminde nasıl yeniden açıldı?

Jamaika, Mart ayında kapanan sınırlarını 15 Haziran'da yeniden açtı ve Jamaika hükümeti şu anda tüm potansiyel ziyaretçilerin zorunlu seyahat izni için Visit Jamaica web sitesine kaydolmasını gerektiriyor.

Ada kısa süre önce, yaygın enfeksiyonun görüldüğü yerlerden gelenler için Covid-19 testine ilişkin kurallarını güncelledi. 20 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika'dan gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin seyahat izni alabilmeleri için adaya varışlarından önceki 10 gün içinde akredite bir laboratuvardan negatif Covid-19 PCR testi yaptırdıklarına dair kanıt sunmaları ve varışlarında test belgelerini tekrar göstermeleri gerekmektedir.

Bu liste gözden geçirilebilir ve değiştirilebilir. Şu anda Arizona, Florida, New York ve Teksas'tan gelenlerin test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Jamaika'nın Montego Bay, Ocho Rios ve Kingston'daki üç uluslararası havalimanında, varışta yapılan sağlık taramaları, risk değerlendirmeleri ve ateş kontrolleri, ziyaretçilerin yerinde Covid-19 testine ihtiyaç duyup duymadıklarını veya doğrudan otellerine gidip gidemeyeceklerini belirler.

Jamaika'nın hükümet tarafından belirlenen iki "turizm koridoru" içindeki otel ve tatil köylerinde konaklayan ziyaretçilerin, kaldıkları süre boyunca otellerinde kalmaları gerekmektedir.

Jamaika Turizm Kurulu Turizm Direktörü Donovan White bir telefon görüşmesinde, "Turizm sektörümüzü yeniden açarken, bunu sadece gelen turistler için değil, her Jamaikalı ve özellikle de turizm sektörü çalışanları için güvenli ve emniyetli bir şekilde yaptığımızdan emin olmalıydık" dedi.

White, turizmin Jamaika'nın 1 numaralı sektörü olduğunu ve ülkenin doğrudan GSYH'sinin %9,5'ini, dolaylı olarak da %34'ünü sağladığını söyledi.

Hedonism II ile ilgili bir soru üzerine White, "Tüm turizm ürünlerimizin [oteller, restoranlar, ulaşım, turistik yerler vb.] yeniden açılmadan önce Covid protokollerine göre değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi ve sertifikalandırılması gerekiyordu" dedi. White, eş değiştirenleri cezbettiği bilinen bir tesiste yakın temasla ilgili sorulara doğrudan yanıt vermedi.

"Çok çeşitli bir turizm ürünümüz var, turizm alanımızdaki her işletmecinin turizm için ulusal protokollerimizi uygulaması gerekiyor" dedi. "Bu protokoller 20'den fazla ülke tarafından ölçüt olarak geliştirilmiştir. Sektördeki tüm çalışanlarımızın protokol konusunda uygun şekilde eğitilmesini sağlayabildik."

CNN ile paylaşılan turizm ölçümlerine göre Jamaika, ülkenin 15 Haziran'da yeniden açılmasından bu yana 56.000'den fazla uluslararası ziyaretçinin geldiğini gördü.

CNN'in enfeksiyonları takip etmek için kullandığı Johns Hopkins Üniversitesi rakamlarına göre, yaklaşık üç milyon nüfusa sahip olan adada, 16 Ağustos itibariyle 1.106 doğrulanmış pozitif vaka ile toplam 14 Covid ölümü bildirildi.

Hedonizm II'nin bazı tekrar misafirleri planlarını yeniden gözden geçiriyor

Devam eden pandemi sırasında tesisi ziyaret etmeyi düşünen konukların seçeneklerini nasıl değerlendirdiklerini daha iyi anlamak için, yaklaşık 15.000 üyesi olan kapalı bir Facebook grubuna katılarak, Hedonism II'yi yeniden açıldığından beri ziyaret etmiş veya yakında ziyaret etmeyi planlayan kişilerin görüşlerini sordum. Dördü 1 Temmuz'dan bu yana tesisi ziyaret etmiş olan 10 misafirle konuştum.

Yeniden açıldığından bu yana tesisi ziyaret etmiş olan kişilerle yaptığım görüşmelerden çıkan genel kanı, Covid dönemine uygun olarak bazı şeyler değişmiş olsa da, misafirlerin güvenli bir şekilde nasıl oynayacakları konusunda kendi kararlarını kendilerinin vermesi gerektiği yönündeydi.

Orlando, Florida'dan 44 yaşındaki Mickey Gordon, "Tesis Hedonizm markalı maskeler sağlıyor ... ve kesinlikle baktığınız her yerde birileri bir şeyleri sterilize ediyor" dedi. Takma ad kullanan Gordon (konuştuğum tüm konuklar takma ad ya da yalnızca ilk adlarını kullanmayı kabul etti) açılış günü tesisteydi ve Lange'in bir arkadaşı.

Gordon, 36 yaşındaki eşi Mallory (gerçek adı da değil) ile birlikte Casual Swinger adlı bir podcast yayınlıyor (ikili 10 yıl önce Hedonism II'de balayı yapmış ve "yaşam tarzının içinde").

"Artık daha az insan var, bu yüzden sosyal mesafeyi korumak daha kolay" diyen Gordon, Karayipler'de kasırga mevsimi olan yaz aylarının genellikle düşük sezon olduğunu da sözlerine ekledi.

"Tatil köyü dolduğunda, bazı benzersiz zorluklar ortaya çıkacaktır" dedi. "İnsanları birbirinden uzaklaştırmak gerçekten zor olacak."

Lange, Ağustos başında tesisteki doluluk oranının yaklaşık %30 olduğunu ancak Ekim ayına kadar %80'e yaklaşabileceğini söyledi.

Kuzeybatı Pasifik'ten bir masaj terapisti olan 59 yaşındaki Cheryl, Hedonism II'ye ilk ziyareti sırasında geçen yıl tatil yaparken tanıştığı bir adamla bu Aralık ayında tesisi tekrar ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Cheryl, tatil köyünde yaygın olan çıplaklık ve halka açık seks konusunda oldukça rahat olduğunu söylese de, "bir pandeminin ortasında tatil yapmanın sonuçları konusunda endişesiz olmadığını" söyledi.

"Maske takıyorum ve Mart başından beri sosyal izolasyon konusunda oldukça katıyım, bu yüzden uçağa atlayıp başka bir ülkeye gitmek şu anki konfor alanımın çok dışında" dedi. "En büyük endişem Jamaikalıların sağlığı ile ilgili. Hedo'da bir hafta geçirmek için potansiyel olarak Covid-19 ithal etmek istemiyorum."

Bazı ziyaretçiler 'başkalarıyla oynamadan' önce daha fazla güvence istiyor

Tatil köyünün tekrar tekrar görüştüğüm misafirlerinin çoğu - ister yaşam tarzında olsunlar, ister çıplaklar ya da sadece farklı türde bir tropik tatil arayanlar - bana yargılayıcı olmayan ortamın ve hayatın her kesiminden insanların çeşitliliğinin onları küresel bir pandemi sırasında bile Hedonism II'de tatil yapmayı düşünmeye ikna ettiğini söyledi.

Paylaştıkları en dönüştürücü anların nadiren seksle ilgili olduğu, ancak her şeyin insanların kendilerini ve başkalarını oldukları gibi kabul etmeleriyle ve belki de kendi kişisel sınırlarını biraz zorlamalarıyla ilgili olduğu ortaya çıktı.

Eski konuklar, tatilde edindikleri ve birçoğuyla yıllar sonra da görüşmeyi sürdürdükleri iyi arkadaşlardan söz ettiler.

"Öğrencilerle, hademelerle, teknoloji çalışanlarıyla, öğretmenlerle, büyük bir şirketten başkan yardımcısıyla tanıştım" diyor, 40'lı yaşlarının başında Ottawa'lı bir girişimci olan ve eşiyle birlikte tesisi dokuz kez ziyaret eden Brent.

Çiftin bir sonraki seyahatiyle ilgili olarak Brent, "Test, izleme ve uygulama protokolleri konusunda kendimizi rahat hissedene kadar rezervasyon yaptırmayı erteliyoruz" dedi.

"Bu üç parametre konusunda makul ölçüde rahat olabilirsek, muhtemelen rezervasyon yaparız ve başkalarıyla oynarken kendimizi güvende hissederiz" dedi. "Ancak (bunlar için) bir rahatlık seviyesi olmadan, bekleyeceğimize hemen hemen karar verdik."

Daha spesifik olarak, "Jamaika'ya varmak ve bir kez daha tatil köyüne girmek için" hemen sonuç veren testler veya virüs risklerini çok büyük ölçüde azaltan "uygulanabilir bir tedavi ve/veya aşı" görmek istiyor.

Bastırılmış parti havası

Kısa bir süre önce tatil köyünden ayrılan bir konuk için Hedo'nun meşhur eğlenceleri hâlâ devam ediyordu ama daha bastırılmış bir şekilde.

Pennsylvania'dan gelen ve 31 gün kalan Jim, "oyunların" çoğunun konuk odalarında ya da gece geç saatlerde çıplak jakuzide gerçekleştiğini söyledi.

"İnsanlar sağduyulu bir şekilde oyun oynuyorlar" dedi. "Daha az kalabalık. Tüm çalışanlar maske takıyor."

Lange ise, pandemi döneminde bile tam ücret ödeyen konuklarına "tam Hedo deneyimi" sunmaya kararlı olduğunu söyledi.

Ancak bazı konuklar, işler normale dönene kadar ziyaret etmek için bekleyecekler.

Wisconsin'de kendi işini yürüten 59 yaşındaki Kim, tesisi 26 kez ziyaret etmiş, ancak o ve kocası Ekim ayında planladıkları geziyi 2021'e erteliyor. Uçakta hastalanmak ya da Jamaika'ya vardıklarında geri çevrilmek istemiyor ve çiftin genellikle tesiste görüştüğü arkadaşlarının çoğu iptal etti.

Kim Hedonism II'yi ilk kez 2000 yılında, SuperClubs (bir zamanlar Hedonism II'de hissesi olan Karayipler'deki her şey dahil tatil köyleri koleksiyonu) aracılığıyla sürpriz bir seyahat kazandığında ziyaret etti.

Jamaika'ya inene kadar nerede kalacağının kendisine söylenmediğini belirtiyor.

Kendisini "çok güçlü, Katolik bir kız" olarak nitelendirerek, "Kocam tüm hikayeler nedeniyle heyecanlıydı ve ben evliliğimin bittiğini düşündüm" diye hatırlıyor.

Çiftin sonunda hayatlarının en güzel zamanını geçirdiklerini söyleyen Kim, Hedonizm II'nin iffetli tarafında kaldığını ve "oynamadığını", ancak her seferinde tonlarca yeni arkadaş edindiğini de sözlerine ekledi.

Kim'e göre geri dönmesini sağlayan şey "açıklaması zor" bir özgürlük.

"Sizden ne beklendiğine değil, ne istediğinize karar verme özgürlüğü."

Florida'da serbest yazarlık yapan Terry Ward bir keresinde kasırga sırasında Hedonism II'ye tahliye edilmişti. Daha fazla çalışması için terry-ward.com adresini ziyaret edin.

Kaynak: edition.cnn.com