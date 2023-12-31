Cinsiyet onaylayan bakım yasaklarından asgari ücret artışlarına, bu yeni yasalar 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Demokrat ve Cumhuriyetçi liderliğindeki birçok eyalet, 2024 seçimleri öncesinde ekonomi seçmenler için en önemli endişe kaynağı olmaya devam ederken enflasyonun etkilerini hafifletecek önlemleri kabul ederken, eyaletler kürtaj hakları ve reşit olmayanlar için cinsiyet onaylayıcı bakım gibi önemli konularda parti çizgileri boyunca bölündü.

İşte 1 Ocak'ta yürürlüğe giren eyalet ve federal önlemlerden bazıları.

Cinsiyet onaylayan bakım

2023'te eyalet yasama meclislerinde öne çıkan konulardan biri, Cumhuriyetçi liderliğindeki birkaç eyaletin kısıtlamalar getirmek için harekete geçmesiyle, reşit olmayanlar için cinsiyet onaylayıcı bakım oldu.

Cinsiyet onay layıcı bakım, transseksüel ve nonbinary bireylere fayda sağlayan bir dizi kanıta dayalı tedavi ve yaklaşımı kapsamaktadır. Bakım türleri, alıcının yaşına ve hedeflerine göre değişir ve birçok ana akım tıp derneği tarafından bakım standardı olarak kabul edilir.

Reşit olmayanlara yönelik bu tür tedavileri yasaklamak üzere harekete geçen eyaletler arasında Idaho ve Louisiana da bulunuyor ve yasaklar Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

Idaho yasası uyarınca, reşit olmayanlara ergenliği engelleyici ilaç, cinsiyet onaylayıcı ameliyatlar veya diğer tedavileri sağlayan doktorlar veya pratisyenler 5.000 dolar para cezası ve ağır suç isnadıyla karşı karşıya kalabilir.

Louisiana'da 18 yaşından küçüklerin cinsiyet onaylayıcı ameliyatlar, ergenliği engelleyici ilaçlar ve hormon tedavileri almaları yasaklanacak ve bunları sağlayan sağlık uzmanları en az iki yıl süreyle lisanslarının iptali ile cezalandırılabilecektir.

Öte yandan Maryland, Demokratların liderliğindeki birkaç eyaletten biri olarak, her yaş için cinsiyet onaylayıcı bakım için korumaları kabul etti. Pazartesi gününden itibaren eyalet, Medicaid'in bu tür bakım için kapsam sağlamasını zorunlu kılacak.

Kürtaj korumaları

Cumhuriyetçilerin yönetimindeki eyaletlerde 2023'te neredeyse tamamen yasaklanacak yasalar yürürlüğe girerken, aralarında Pazartesi günü yürürlüğe girecek iki yasanın da bulunduğu pek çok mavi eyalet kürtaj haklarını koruyan yasalar kabul etti.

Washington eyaletindeki bir yasa, sigorta kapsamındaki değişikliklerle kürtaj prosedürlerini daha erişilebilir hale getirmeye çalışıyor. Bu yasaya göre 1 Ocak'tan itibaren düzenlenen ya da yenilenen tüm sağlık sigortası planlarının, genellikle muafiyetler ve ek ödemeler gibi cepten yapılan masrafları içeren kürtajlar için maliyet paylaşımı gerektirmesi yasaklanacak.

Bu arada, Kaliforniya 'da Pazartesi günü yürürlüğe girecek olan bir kalkan yasası, yerel sağlık hizmeti sağlayıcılarını, kürtaj yasalarının kısıtlayıcı olduğu eyaletlerdeki hastalara kürtaj hizmeti vermeleri halinde eyalet dışı davalardan koruyacak. Bu koruma, eyalet dışındaki hastalara cinsiyet onaylayıcı bakım sağlayanları da kapsayacak.

Asgari ücrette artış

ABD eyaletlerinin neredeyse yarısı 2024 yılında asgari ücretlerini artıracak.

Zamlar 1 Ocak'ta şu eyaletlerde yürürlüğe girecek: Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Rhode Island, South Dakota, Vermont ve Washington, artı Washington DC.

Nevada ve Oregon gibi bazı eyaletlerde artışlar 1 Temmuz'da yapılacak. Florida'nın asgari ücreti 30 Eylül'de artacak.

Artışla birlikte Washington, 15.74 dolardan 16.28 dolara çıkarak tüm eyaletler arasında en yüksek asgari ücrete sahip olmaya devam edecek. Bu arada Hawaii, asgari ücretinde en büyük artışı görecek - 12 dolardan 14 dolara.

Ancak Washington DC, geçen yaz 17 dolara yükseltilen asgari ücrete kıyasla biraz artışla 17,05 dolarla ülkedeki en yüksek asgari ücrete sahip olmaya devam edecek. Washington DC'de bir başka ücret artışının Temmuz ayında yapılması planlanıyor.

Öğrenci kredileri, 401(k) ve mali yardım

Öğrenci kredisi ödemeleri insanların emeklilik için ne kadar tasarruf edebileceklerini etkileyebilir, ancak 1 Ocak'tan itibaren yeni bir emeklilik yasası, öğrenci kredisi ödemelerinin bazı çalışanlar için 401(k)'ları artırmasına izin verecek. Secure 2.0 adlı yeni yasa kapsamında işverenler, çalışanlarının uygun öğrenci kredisi ödemelerini, çalışanın işveren destekli emeklilik hesabına yapacakları bir katkı ile eşleştirebilecek.

Eğitim Bakanlığı da kısa bir süre önce FAFSA olarak bilinen Federal Öğrenci Yardımı için Ücretsiz Başvuru Formunu güncelledi. Form, 2024-2025 akademik yılı için mali yardım uygunluğunu belirlemek için kullanılıyor ve Pazar günü yayınlanması beklenen güncellenmiş versiyon daha kısa ve doldurması daha kolay. Ayrıca birçok düşük gelirli borçlunun daha fazla mali yardım almaya hak kazanması bekleniyor.

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Kaynak: edition.cnn.com