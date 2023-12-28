Çinli satranç şampiyonu turnuvadan sonra 'kötü davranış' nedeniyle zaferini kaybetti ancak hile yaptığını reddetti

Çin'in merkezi Henan eyaletinden 48 yaşındaki amatör Yan Chenglong, 17 Aralık'ta Hainan ada eyaletinde düzenlenen Satranç Kralı turnuvasının finalinde galip gelerek 100.000 yuan (yaklaşık 13.988 $) kazandı .

Çin Xiangqi Derneği (CXA) tarafından turnuvadan sonra kaldığı otelde "kötü davranışları" nedeniyle açılan soruşturmanın ardından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Yan'ın zaferiyle birlikte para ödülünü de kaybetmek zorunda kaldığı belirtildi.

Dernek, Yan'ın birkaç kadeh içki içtikten sonra otelinin küvetine dışkıladığını ve odasındaki mobilyalara zarar verdiğini söyledi. Açıklamada Yan'ın "kamu düzenini ve iyi ahlakı ihlal ettiği" ve bir yıl boyunca tüm Xiangqi turnuvalarından uzaklaştırılacağı belirtildi.

Turnuvanın ardından Çin'in sıkı kontrol altındaki sosyal medyasında Yan'ın başkalarıyla iletişim kurmak için titreşimli bir seks oyuncağı kullanarak hile yapmış olabileceğine dair iddialar ortaya atıldı ve bu suçlama daha sonra birçok Çin devlet medya kuruluşu tarafından haberleştirildi.

Ancak Yan bu iddiaları şiddetle reddetti.

Devlet dergisi China Newsweek'e verdiği bir röportajda Yan, derneğin otel olayı nedeniyle kendisini cezalandırma kararını protesto ettiğini söyledi. Yan ayrıca internet blogcuları tarafından yapılan ve "iftira" olarak nitelendirdiği yorumlara karşı yasal yollara başvurma sözü verdi.

CXA, Yan'ın galibiyetinin elinden alındığını duyurduğu açıklamasında, Yan'ın "medya tarafından speküle edildiği gibi" hile yapmak için bir seks oyuncağı kullanıp kullanmadığı konusunda "eldeki bilgilerden bir sonuca varamadığını" söyledi.

China Newsweek'e verdiği röportajda Yan, turnuvadan sonra kendini "iyi hissetmediğini" ve küveti temizlemeye çalıştığını, ancak uçağa yetişmek için aceleyle ayrıldığını söyledi.

Telefon röportajında "Kötü davranışım için tüm toplumdan özür dilerim" dedi. CNN yorum için Yan'a ulaşamadı.

Global Times'a göre, Yan daha önce Çin'in 2021 Ulusal Oyunlarında açık bir turnuvada erkekler şampiyonluğunu kazandı ve onlarca yıldır oynuyor.

CXA'nın resmi WeChat hesabına göre, ülkenin dört bir yanından "tabandan gelen" yarışmacılar turnuvaya katılmak için bu ayın başlarında Hainan'da bir araya geldi. Xiangqi ülke genelinde ve Çin diasporası arasında oldukça popüler.

Rekabetçi masa oyunlarının yüksek bahisli dünyasında seks oyuncaklarıyla hile yapıldığı suçlamaları ilk kez ortaya atılmıyor.

Yan'ın görevden uzaklaştırıldığı haberi, beş kez dünya satranç şampiyonu olan Magnus Carlsen ve ABD'li büyük usta Hans Niemann'ın karıştığı bir başka hile skandalına ilişkin soruşturmanın sonuçlanmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Louis'de düzenlenen 2022 Sinquefield Kupasını kazanmasının ardından rakibi Niemann'ı hile yapmakla suçlamıştı.

Carlsen, Niemann'ın masa üstü maçları sırasında yaptığını iddia ettiği şey hakkında ayrıntı vermese de, sosyal medya Niemann'ın hangi hamleleri yapması gerektiğini bildirmek üzere sinyaller almak için titreşimli seks oyuncakları kullandığı suçlamalarıyla dolup taştı.

Niemann bu iddiaları "kategorik olarak" reddetti. Sporun dünya yönetim organı nihayet 15 Aralık'ta Niemann'ın Carlsen'e karşı masa üstü maçlarında hile yapmadığı, ancak 55 kadar çevrimiçi oyunda hile yaptığı sonucuna vardı.

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Kaynak: edition.cnn.com