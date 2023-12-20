Çin'in Zhangjiajie Büyük Kanyonu üzerinde en yüksek ve en uzun cam köprü açıldı

Evet - ve dünyanın en yüksek ve en uzun cam tabanlı köprüsü.

Binlerce ziyaretçi, Hunan Eyaleti'ndeki Zhangjiajie Büyük Kanyonu'nu kapsayan ve yeni açılan yapıda yürümek için kendilerini zorluyor.

Altı metre genişliğindeki köprü, bilimkurgu filmi "Avatar "ın sahnesine ilham verdiği söylenen güzel Zhangjiajie Parkı'ndaki iki uçurum arasında 300 metre derinliğindeki bir vadide 430 metre boyunca uzanıyor.

Dünyanın en uzun ve en yüksek cam köprüsü

İsrailli mimar Haim Dotan tarafından tasarlanan cam tabanlı köprü aynı zamanda dünyanın en yüksek bungee jumping'ine ev sahipliği yapacak ve moda gösterileri için bir podyum görevi görecek.

Ziyaretçilerin köprüden geçmek için saatlerce kuyrukta beklediği bildiriliyor, ancak bir seferde 800 kişi alabilmesine rağmen, erişim günde en fazla 8.000 kişi ile sınırlandırılıyor.

Köprünün güvenli olduğunu vurgulamak için yoğun çaba sarf eden yetkililer, gazetecileri köprünün kalın camlarını kırmaya davet etti.

Bir başka gösteride ise bir araba yapının üzerinden geçirildi.

Bu köprüler bu dünyanın dışında

Korkunç olay

İnsanların temkinli olmasının bir nedeni var.

Geçen yıl Ekim ayında yaşanan bir olayda, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Yuntaishan Manzara Parkı'nda, açılıştan sadece iki hafta sonra dağ kenarındaki bir cam yürüme yolunda çatlaklar meydana geldi.

Park yetkilileri hasarın yüzeysel olduğunu ve herhangi bir tehlike arz etmediğini söylese de, görgü tanıklarına göre ziyaretçiler panik içinde çığlık atarak koşmaya başladı.

Zhangjiajie köprüsü, Çin'de ve dünyanın dört bir yanında kalabalıkları çeken birçok yeni cam tabanlı turistik mekandan biri.

Yine Zhangjiajie'de, parkın Tianmen Dağı'ndaki bir uçurumun etrafında uzanan 100 metre uzunluğundaki camdan bir gökyüzü geçidi Ağustos ayında açıldı.

Daha fazla korkutucu ama harika görüntüleme platformu için aşağıdaki galeriye göz atın.

Korkunç görüntüleme platformları

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Kaynak: edition.cnn.com