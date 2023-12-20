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Çin'in Zhangjiajie Büyük Kanyonu üzerinde en yüksek ve en uzun cam köprü açıldı

Binlerce ziyaretçi dünyanın en yüksek ve en uzun köprüsü olduğu söylenen 430 metrelik köprüyü geçmek için Zhangjiajie Büyük Kanyonu'nda sıraya giriyor

 and  Max Becker
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Çin'in Zhangjiajie Büyük Kanyonu üzerinde en yüksek ve en uzun cam köprü açıldı

Evet - ve dünyanın en yüksek ve en uzun cam tabanlı köprüsü.

Binlerce ziyaretçi, Hunan Eyaleti'ndeki Zhangjiajie Büyük Kanyonu'nu kapsayan ve yeni açılan yapıda yürümek için kendilerini zorluyor.

Altı metre genişliğindeki köprü, bilimkurgu filmi "Avatar "ın sahnesine ilham verdiği söylenen güzel Zhangjiajie Parkı'ndaki iki uçurum arasında 300 metre derinliğindeki bir vadide 430 metre boyunca uzanıyor.

20 Ağustos'ta Çin'in Hunan Eyaletindeki Zhangjiajie'de dünyanın en yüksek ve en uzun cam tabanlı köprüsü açıldı. Köprü 13 gün sonra
Bakma. Tamam, aşağıya bakın. 430 metre uzunluğundaki köprü, mide bulandıran 300 metrelik bir düşüşe bakmaktadır.
Köprünün yapımcıları, sertleştirilmiş cam panellerinin bir seferde yüzlerce insanı - günde 8.000 ziyaretçiyi - destekleyebileceğini söylüyor. İnsanları camı kırmaya davet eden güvenlik gösterileri düzenlediler.
Açılış sırasında, camı korumak amacıyla yüksek topuklu stiletto tarzı ayakkabıların yapı üzerinde yasaklandığı söyleniyordu.
Köprüde selfie çubuklarının da yasaklandığı belirtildi.
Köprü, bilimkurgu filmi
Köprü İsrailli mimarlık firması Haim Dotan tarafından tasarlanmıştır.
Bir Zhangjiajie Grand Canyon sözcüsü, ziyaretçi talebinin köprünün günlük 8.000 olan kapasitesinin yaklaşık on katı kadar olduğunu tahmin ediyor.
Sözcü CNN'e verdiği demeçte,
Zhangjiajie, zirveler ve vadilerden oluşan dramatik manzarası sayesinde ziyaretçiler arasında halihazırda popüler bir yerdir.
Dünyanın en uzun ve en yüksek cam köprüsü

İsrailli mimar Haim Dotan tarafından tasarlanan cam tabanlı köprü aynı zamanda dünyanın en yüksek bungee jumping'ine ev sahipliği yapacak ve moda gösterileri için bir podyum görevi görecek.

Ziyaretçilerin köprüden geçmek için saatlerce kuyrukta beklediği bildiriliyor, ancak bir seferde 800 kişi alabilmesine rağmen, erişim günde en fazla 8.000 kişi ile sınırlandırılıyor.

Köprünün güvenli olduğunu vurgulamak için yoğun çaba sarf eden yetkililer, gazetecileri köprünün kalın camlarını kırmaya davet etti.

Bir başka gösteride ise bir araba yapının üzerinden geçirildi.

Köprünün ilham kaynağı da çift sarmal ve bölgenin dağlık arazisi. Yandan bakıldığında üç kemer dağlara benziyor -- 'San Shan' İngilizce'de üç dağ anlamına geliyor.
Penda ve mühendislik firması Arup'un ortak projesi olan köprüde birden fazla kemer bulunuyor ve kısmen Olimpiyat Oyunlarının ünlü beş halkalı sembolünden esinlenildi.
Mimarlık firması Penda'nın konsept köprüsü olan bu kıvrımlı yapı, Pekin'in kuzeyini komşu Zhangjiakou bölgesindeki 2022 Kış Olimpiyat oyunları mekanlarına bağlamak üzere tasarlandı.
Baş mimarlardan Chris Precht,
Cam tabanlı köprü iki tepe boyunca uzanıyor ve yerden 300 metre yükseklikte.
Bu köprüler bu dünyanın dışında

Korkunç olay

İnsanların temkinli olmasının bir nedeni var.

Geçen yıl Ekim ayında yaşanan bir olayda, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Yuntaishan Manzara Parkı'nda, açılıştan sadece iki hafta sonra dağ kenarındaki bir cam yürüme yolunda çatlaklar meydana geldi.

Park yetkilileri hasarın yüzeysel olduğunu ve herhangi bir tehlike arz etmediğini söylese de, görgü tanıklarına göre ziyaretçiler panik içinde çığlık atarak koşmaya başladı.

Zhangjiajie köprüsü, Çin'de ve dünyanın dört bir yanında kalabalıkları çeken birçok yeni cam tabanlı turistik mekandan biri.

Yine Zhangjiajie'de, parkın Tianmen Dağı'ndaki bir uçurumun etrafında uzanan 100 metre uzunluğundaki camdan bir gökyüzü geçidi Ağustos ayında açıldı.

Daha fazla korkutucu ama harika görüntüleme platformu için aşağıdaki galeriye göz atın.

Chicago'daki Willis Kulesi'nde bulunan Ledge kutularından birine adım atan ziyaretçiler dört eyaletin 50 mil ötesini görebiliyor. Cam üzerindeki koruyucu kaplama 28 Mayıs Çarşamba günü çatladı, ancak yetkililer ziyaretçilerin hiçbir zaman tehlikede olmadığını söyledi. Dünyanın dört bir yanındaki daha cesur görüntüleme platformlarını görmek için bu galeriye tıklayın:
Dachstein Hiçlik Merdiveni'ni ziyaret edenler önce 328 feet (100 metre) uzunluğunda ve 1.300 feet (396 metre) yükseklikteki Avusturya'nın en yüksek köprüsünü geçmek zorundadır. Ardından cam duvarlarla çevrili uçurum yüzünden inen 14 basamakla karşılaşıyorlar.
Alpspix Görüntüleme Platformu, her ikisi de 79 feet (24 metre) uzunluğunda olan iki çelik kirişe sahiptir. Cam duvarlı platformların sonuna kadar yürüyecek kadar cesur olan ziyaretçiler vadinin 3.281 feet (1.000 metre) aşağısına bakabilirler.
Skywalk, Kinzua Boğazı'nın içine doğru 624 feet (190 metre) uzanmaktadır. Cam paneller ziyaretçilerin aşağıdaki vadiye bakmasına olanak tanır.
CN Tower'ın 1.168 feet (356 metre) yüksekliğindeki restoranının çatısında yer alan Toronto'daki EdgeWalk, ziyaretçilerin tırmanma kayışlarını takıp Kanada'nın en yüksek yapısının kenarında yürümelerine olanak tanıyor. Ayrıca yer seviyesinden 1,122 feet (342 metre) yükseklikte bir cam zemin de bulunmaktadır.
Cliffwalk, British Columbia'daki Capilano Nehri'nin üzerinde granit bir uçurum yüzüne bağlı 700 fitlik (213 metre) bir yürüyüş yoludur. En yüksek noktası nehrin 300 feet (90 metre) üzerindedir.
Londra'daki The Shard, Batı Avrupa'nın en yüksek binasıdır. The View From the Shard 68, 69 ve 72. katlarda yer almaktadır. En iyi manzaralar 800 feet (244 metre) yükseklikteki 72. kattan izlenebilmektedir. Bu açık hava gözlem güvertesi şehrin 360 derecelik manzarasını sunmaktadır.
Norveç Karayolları Dairesi tarafından ülkenin turistik yollarının görünümünü iyileştirme projesinin bir parçası olarak yaptırılan gözetleme noktası, ziyaretçilerin 2,000 feet (609 metre) aşağıdaki Aurlandsfjord'a doğrudan bakabilmelerini sağlıyor.
Tokyo Skytree, 2.080 feet (634 metre) yüksekliğiyle dünyanın en yüksek üçüncü yapısıdır ve Japonya'nın en yüksek iki gözlem güvertesine sahiptir.
Top of Tyrol görüntüleme platformu, Avusturya'nın Stubai Buzulu'na bakmakta ve ziyaretçilere 103 zirvenin muhteşem manzarasını sunmaktadır.
Dachstein Buzulu aslında sekiz buzuldan oluşmaktadır ve bu yüksek rakımlı, cam tabanlı yürüyüş yolunu ziyaret etmek hepsini görmek için harika bir yoldur.
İtalya'nın Merano kentinin en iyi manzaraları, büyük bir meşe ormanının ve Trauttmansdorff Kalesi'nin bahçelerinin üzerindeki bu dürbün şeklindeki izleme platformundan görülebilir. İzleme platformu bahçelerdeki birkaç platformdan sadece biridir.
Çelik ve camdan yapılmış, at nalı şeklindeki bu yürüyüş yolu Büyük Kanyon'un ağzından 70 feet (21 metre), vadi tabanından ise neredeyse bir mil yukarıya uzanmaktadır. Apollo astronotu Buzz Aldrin, 30 milyon dolara mal olan Skywalk'a adım atan ilk kişi olmuştur.
Korkunç görüntüleme platformları

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

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