Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri Tayvan'ın başına geleceklerin habercisi mi?

2016 yılında Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, söz konusu sığlığın Filipinler'e ait olduğunu ve Çin'in Güney Çin Denizi'nin büyük bir kısmı üzerinde tarihi hak iddia etmek için hiçbir yasal dayanağı olmadığını ilan etti.

Bunun üzerine Pekin, mahkemenin kararını alenen reddettiğinin altını çizmek için agresif bir şekilde harekete geçti ve Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamı üzerindeki kontrol iddiasını desteklemek için askeri tesisler içeren çok sayıda insan yapımı adanın inşasını hızlandırdı.

Çin'in tüm bu süreçteki en önemli aracı, dünyanın en büyük gücü olan devasa sahil güvenliği oldu.

Çin Sahil Güvenlik gemileri Sierra Madre'yi ikmal etmek ya da onarmak isteyen Filipin gemilerineçarptı, tazyikli suyla saldırdı ya da başka bir şekilde zorla karşı koydu ve böylece ağır hava ve dalgalı denizlerde parçalanmasını önledi - Manila'nın İkinci Thomas Sığlığı'nda devam eden hakimiyetini ciddi şekilde zayıflatacak bir gelişme.

Filipinlilerin zamana karşı bu umutsuz yarışı, Filipinler'in Amerikan yanlısı yeni lideri Ferdinand Marcos Jr. ile giderek daha yakın ilişkiler kuran ve Filipin anakarasındaki askeri üslere Amerikan erişimini genişletme planları yapan ABD'nin de dikkatini çekti.

Başkan Biden'ın 26 Ekim'de açıkladığı gibi, "ABD'nin Filipinler'e yönelik savunma taahhüdü sağlamdır. Filipin uçaklarına, gemilerine ya da silahlı kuvvetlerine yönelik herhangi bir saldırı" Washington'un Manila ile olan karşılıklı savunma anlaşmasını otomatik olarak tetikleyecektir.

Ancak Çin'in davranışları daha derin bir tehdit içeriyor.

Filipin örneğinin de gösterdiği gibi, Pekin uzun zamandır devasa sahil güvenliğini sadece Güney Çin Denizi'nde değil, başka yerlerde de güç yansıtmak için bir güç olarak kullanıyor, uluslararası normları görmezden geliyor, sahada (ya da denizde) gerçekler yaratıyor ve diğerlerini geri adım atmaya cesaretlendirirken sınırları zorluyor.

Ve bazı analistler Çin'in yakında, Pekin'in mümkünse ikna yoluyla, gerekirse güç kullanarak kontrol altına almaya yemin ettiği demokratik ada Tayvan üzerindeki baskıyı arttırmak için sahil güvenliği konuşlandırmaya başlayabileceğine inanıyor.

Bu durum özellikle Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılacak başkanlık ve parlamento seçimleri için geçerli.

Tayvan'ı Çin'in bir parçası değil, fiilen egemen bir ulus olarak gören adanın iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi, adadaki başkanlık seçimini üst üste üçüncü kez kazanırsa -kamuoyu araştırmalarında küçük bir üstünlüğü var- Çin'in sert bir karşılık verme ihtimali önemli ölçüde artacaktır.

Daha Çin dostu olan Kuomintang (KMT) 13 Ocak'ta sandıktan galip çıksa bile, Çin'in anakara ile nihai birleşme yönünde hızlı hareket etme beklentilerini karşılaması pek olası değil - bu da Çin'in daha fazla kaslarını esnetme ihtimalini arttırıyor.

Bu tür bir baskı Tayvan ve ABD Donanması için olağanüstü zor bir mücadele yaratacaktır, özellikle de sahil güvenlik artık Çin'in hak iddia ettiği sularda ölümcül güç kullanmasına izin veren bir Çin yasasının desteğine sahip olduğu için.

Eski Tayvan Savunma Bakanı Andrew Yang, "Eğer bir gün Çin sahil güvenlik gemileri Tayvan'ın etrafında belirirse - ki bu gemiler 10.000 tona kadar çıkabiliyor - ABD ya da Tayvan ne yapar?" diye soruyor. "Onlar sahil güvenlik, donanma değil. Ateş etmiyorlar. Önce ABD mi yoksa Tayvan mı ateş edecek?"

Sahil güvenlik ayrıca Çin Komünist Partisi'nin, Tayvan'da iş yapan yabancı şirketleri doğrudan tehdit edebilecek hamleler de dahil olmak üzere, şimdiye kadar kullanmayı tercih etmediği diğer baskı araçlarını kullanmasını da kolaylaştırıyor.

Bu tür adımlar arasında adaya sefer yapan yabancı gemilerin önce yakındaki Çin limanlarında gümrük denetimine tabi tutulması ya da Tayvan havaalanlarına hizmet veren yabancı hava yolu şirketlerinin uçuş planlarını önce Çinli yetkililere sunmalarının talep edilmesi sayılabilir.

Çin gemilerinin bir noktada Tayvan'a yönelik iddialarının altını çizmek için açık denizlerdeki yabancı ticari gemileri denetleme ihtimali, uluslararası sigortacıların denizcilik sigortası oranlarını Çin'in gelişen gerekliliklerine uyuma bağlamasına yol açabilir ve Tayvan'da iş yapan yabancı şirketler üzerinde ek yasal, siyasi ve mali baskılar yaratabilir - tüm bunlar Tayvan'ın Çin'den siyasi olarak ayrılma çabasını sürekli olarak zayıflatırken.

Pekin, Tayvan'ın kendi ilan ettiği Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde halihazırda neredeyse her gün hava ve deniz operasyonları düzenliyor. Eylül ayında tek bir günde 103 sorti yapılarak rekor kırıldı.

Daha yakın tarihli saldırılar arasında Çin uçaklarının Tayvan'ın etrafını dolaşması ve iki tarafı birbirinden ayrı tutmak ve böylece kazara bir çatışma tehlikesini azaltmak için tasarlanan gayri resmi Tayvan Boğazı "orta çizgisini" giderek daha fazla geçmesi yer alıyor.

Pekin ayrıca, Haziran ayında bir Halk Kurtuluş Ordusu savaş gemisinin bir Kanada fırkateyniyle birlikte boğazdan geçmekte olan bir ABD güdümlü füze destroyerinin pruvasını keserek 150 metre yakınına kadar geldiği bir olay da dahil olmak üzere, boğazda ABD gemilerine meydan okudu. Eylül ayında Çin'in ilk yerli yapım uçak gemisi Shandong, Tayvan'ın güneyinde ve ardından kuzeyinde operasyonlar gerçekleştirdi.

"Gri bölge faaliyetleri" olarak adlandırılan bu faaliyetler şimdiye kadar Çin'e Güney Çin Denizi'nde üstünlük sağlamayı başardı. Durum yakında öyle bir noktaya gelebilir ki Tayvan'ın dost ve müttefikleri, demokratik ada ve çevresinde aynı derecede etkili olup olamayacakları sorunuyla yüzleşmek zorunda kalabilirler.

Peter Enav ,Taiwan Strait Risk Report'uneditörü ve Associated Press Taipei eski büro şefidir. Mike Chinoy, Taiwan Strait Risk Report'un danışman editörü ve CNN'in eski kıdemli Asya muhabiridir.

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Kaynak: edition.cnn.com