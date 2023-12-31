Çin'in 'gökdelen başkenti'nde inşaat yavaşlama belirtisi göstermiyor

Çin'deki diğer pek çok şehir gibi Shenzhen de gökdelenler için çıldırıyor.

Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi'ne (CTBUH) göre, geçen yıl dünyada tamamlanan 200 metrenin üzerindeki 128 binanın %70'i Çin'deydi.

Shenzhen bunların 11'inden sorumluydu - tüm Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla ve diğer Çin şehirlerinin neredeyse iki katı (Chongqing ve Guangzhou, her biri altı gökdelenle Güney Kore'deki Goyang ile birlikte ikinci sırayı paylaştı).

Tasarım gereği uzun

Kentin yüksek binalarla olan ilişkisi, Çin'in reformist lideri Deng Xiaoping'in Hong Kong sınırı boyunca uzanan bir tarım arazisinin Özel Ekonomik Bölge olarak adlandırılacağını ilan ettiği 1980 yılına kadar uzanıyor.

Bu karar, şirketlerin planlı bir ekonominin kısıtlamalarından daha azıyla faaliyet gösterebilecekleri anlamına geliyordu - Çin'in 1949 Komünist devriminden bu yana serbest piyasalarla ilgili ilk büyük denemesi. Hong Kong'dan - ve ötesinden - yatırımcılar fabrikalar ve diğer işletmeler kurmak için sınırın ötesine akın etti.

Şehir planlamacıları en başından itibaren buranın bir gökdelenler şehri olmasına karar verdi. Hong Kong Üniversitesi mimarlık profesörü Juan Du'ya göre, Shenzhen'in büyüyen silueti, onun DNA'sının bir parçası: Çin'in Anlık Şehrinde Bin Yıl" adlı kitabı gelecek yıl yayınlanacak olan Hong Kong Üniversitesi mimarlık profesörü Juan Du'ya göre Shenzhen'in DNA'sının bir parçası.

Dünyanın en yüksek binaları

"Shenzhen'de (gökdelenler) şehrin imajıyla gerçekten bağlantılı," dedi telefonda. "1980'lerin başı ile 90'ların başı arasında, herhangi bir Çin şehrinden daha fazla yüksek binaya sahipti.

"Shenzhen hızı" terimi, kentin ilk gökdelenlerinin inşa edildiği (dönemde) ortaya çıkmıştır. Deng Xiaoping Shenzhen'e ilk ziyaretini yaptığında, yüksek binaların inşa edilme hızı onu gerçekten heyecanlandırmıştı."

Bugün Shenzhen, üretim köklerinin ötesine geçerek hizmet sektörleri, özellikle de teknoloji ve tasarım için bir merkez haline gelmiştir. Genellikle "Çin'in Silikon Vadisi" olarak tanımlanan şehir, Tencent (kendisi de iki gökdelen inşa etti) gibi dev şirketlere ve binlerce küçük firmadan oluşan bir ağa ev sahipliği yapıyor.

Ancak Shenzhen'in coğrafyası da bunda rol oynuyor: şehir merkezi dağlar ve Hong Kong sınırı arasındaki dar bir şeritte yer alıyor. Büyüyen metro hatları ağı ve Hong Kong'a yeni bir yüksek hızlı tren bağlantısı bu şeridi daha da cazip hale getirmiş ve gelişmeyi dışarıdan ziyade yukarıya doğru itmiştir.

Yavaşlama sürecindeki şehirler

Shenzhen hiçbir yavaşlama belirtisi göstermiyor gibi görünüyor. CTBUH verilerine göre, 200 metreden uzun 49 binaya ek olarak 48 gökdelen daha yapım aşamasında.

Ancak Shenzhen gökyüzüne doğru büyürken, diğer büyük şehirlerdeki boş ofis alanları, piyasa analistlerinin Çin'in bir aşırı inşaat sarmalına yakalandığı yönünde spekülasyon yapmasına neden oldu. Emlak firması Colliers International tarafından hazırlanan bir rapora göre, Pekin'de 2016 yılı sonunda %8 olan ofis boşluğu oranının 2019 yılı sonunda %13'e yükseleceği tahmin ediliyor. Raporda "artan ofis arzının talepteki büyümeyi geride bırakmaya devam edeceği" belirtildi.

Şanghay'da, ülkenin en yüksek binası olan 632 metrelik Şanghay Kulesi, 2015'teki açılışından bu yana büyük ölçüde boş kaldı ve projenin baş geliştiricilerinden Gu Jianping, geçen yıl bir ödül töreninde "Çin'in karşı karşıya olduğu en büyük zorluğun daha az gökdelen inşa etmek olduğunu" itiraf etti.

Çin genelinde, yukarıya doğru yarış, inşaatı haklı çıkarmak için yeterli talebin olmadığı bölgelerde (Nanjing'in bir sonraki en yüksek binasının neredeyse iki katı yüksekliğindeki Zifeng Kulesi gibi) aşırı büyük simge yapılar üretti. Gobi Çölü'nde tozlu bir ileri karakol olan Ordos gibi yerlerde yıllarca boş kalan yeni şehirler inşa edildi. Tianjin'de gökdelenlerle dolu en az üç merkezi iş bölgesi inşa edildi - bunlardan biri utanmadan Manhattan'ı model aldı.

Medyada çıkan bazı haberler, ilk kez 1999 yılında ekonomist Andrew Lawrence tarafından ortaya atılan ve gökdelenlere yapılan yatırımlardaki artışın durgunluğun habercisi olduğunu öne süren "Gökdelen Endeksi" adlı fikre işaret ediyor.

Trendin tersine

Ancak Shenzhen'deki yeni gökdelenler bir gerilemeye işaret etmekten ziyade gelişen ekonomisini yansıtıyor olabilir. Çin'deki büyük şehirler arasında kişi başına düşen en yüksek GSYH'ye sahip olan Shenzhen'de arazi fiyatları da yükseliyor.

Çin'in 100 kentindeki konut fiyatlarını takip eden SouFun'a göre, geçen yıl kentin emlak piyasası metrekare başına ortalama 6.500 dolara satılan evlerle anakaranın en pahalısı seçildi. Emlak danışmanlık şirketi Knight Frank'ın Büyük Çin Araştırma Müdürü David Ji'ye göre ofis piyasasında da benzer bir eğilim söz konusu.

Telefonda konuşan Ji, "Shenzhen, birbirleriyle rekabet etmek için sadece yüksekliğe yönelen diğer bazı anakara şehirlerinin aksine, A sınıfı ofis alanı için çok fazla talebe sahip" dedi.

Ji, geçen yıl açıldığında dünyanın en yüksek dördüncü binası olan 600 metrelik Ping An Finans Merkezi'ni bir kenara bırakırsak, "Shenzhen'de inşa edilen binalar Şangay ya da diğer şehirlere kıyasla çok yüksek değil" dedi.

Başka bir deyişle, Shenzhen çok sayıda gökdelen inşa ediyor olabilir, ancak bunların çoğu gösterişli değil.

Hong Konglu mimar Stefan Krummeck'e göre şehir planlamacıları gösterişli projelere müsamaha göstermek yerine çevresindeki şehirle uyumlu projeleri teşvik ediyor. Firması TFP Farrells, şu anda Shenzhen'in en yüksek ikinci kulesi olan 442 metrelik KK100'ü tasarladı. Gökdelen, izole bir simge yapıdan ziyade, KK100 ile birlikte yeniden geliştirilen eski bir köyün parçası.

"Süper yüksek binalarda her zaman biraz ego gezisi vardır, ancak Shenzhen'de bu daha sürdürülebilir - kuleler oldukça mütevazı," dedi telefonda. "Sadece birkaç tane süper yüksek kule var ve bunlar kent dokusuna oldukça iyi entegre edilmiş durumda.

"Bildiğim kadarıyla kuleler dolu ve sokaklar cıvıl cıvıl. Oldukça iyi işliyor."



Yükseklik: 492m (1614.17ft)

Katlar: 101

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Kaynak: edition.cnn.com