Çin'in en yeni mega havalimanı resmen açıldı

Sichuan Havayolları tarafından işletilen açılış uçuşu Pazar günü saat 11:10'da Pekin'e gitmek üzere havalandı.

Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu, Şanghay ve Pekin'in ardından ülkede iki uluslararası havalimanına sahip üçüncü şehir oldu.

Yaklaşık 70 milyar Çin yuanı (10.8 milyar dolar) maliyetle inşa edilen devasa havacılık merkezinin birinci aşaması yılda 60 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip ve ülkenin güneybatı bölgesini daha da açıyor.

Toplam 710.000 metrekarelik bir alanı kaplayan üç pist ve iki terminal faaliyette. Devlet medya kuruluşu Xinhua'nın bildirdiğine göre, havalimanı sonunda yılda 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek 1,4 milyon metrekarelik terminallere ev sahipliği yapacak.

Ünlü pandalarının yanı sıra baharatlı mutfağı ve güzel manzarasıyla da ünlü olan Sichuan, hem yerli hem de yabancı turistler arasında Çin'in en popüler turistik yerlerinden biri.

Ancak yeni havalimanı şimdilik sadece ilkine hizmet verecek. Çin, uluslararası yolcuların çoğuna kapalı kalmaya devam ediyor.

Havacılık analisti Brendan Sobie, "Chengdu'daki yeni havalimanına, devam eden hızlı büyümeyi karşılamak için ihtiyaç vardı" dedi. "Çin'in iç pazarı pandemiden sonra tamamen toparlandı ve hızla büyümeye devam edecek. Şehrin büyüklüğü ve Çin'deki merkezi konumu göz önüne alındığında, Chengdu bundan faydalanmak için çok iyi bir konuma sahip."

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) son rakamlarına göre, Çin'in iç hat trafiği Nisan 2019'a kıyasla Nisan 2021'de %6,8 artış gösterdi. Güney metropolü Guangzhou'daki Baiyun Uluslararası Havalimanı, Atlanta'daki Hartsfield-Jackson' ı geride bırakarak 2020 yılında dünyanın en işlek havalimanı oldu.

Pandemi öncesinde, eski Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı yolcu hacmine göre ülkenin dördüncü en büyük havalimanıydı. Sobie, "2020 yılında, iç pazara olan yüksek bağımlılığı nedeniyle pandemiden diğer büyük havalimanlarına göre daha az etkilendiği için aslında en büyük ikinci havalimanı oldu" diye ekliyor.

Çin'in havalimanı hedefleri

Yeni Chengdu Tianfu Uluslararası Havaalanı, Çin Güneybatı Mimari Tasarım ve Araştırma Enstitüsü, Çin Havaalanı İnşaat Grubu Şirketi ve Fransız mimarlık firması ADP Ingenierie'den oluşan bir konsorsiyum tarafından tasarlandı.

Birinci aşamanın tamamlanması beş yıl sürmüştür ve yüz tanıma yazılımı, kendi kendine check-in kioskları, akıllı güvenlik sistemleri, kendi kendine biniş kapıları ve yapay zekalı robot konsiyerjler de dahil olmak üzere bir dizi son teknoloji içermektedir.

Bir metro hattı havalimanını şehir merkezine bağlamaktadır. Saatte 140 kilometre hıza ulaşan tren yolculuğu 37 ila 44 dakika arasında sürüyor. Yeni tesisi Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı'na bağlayacak bir metro hattının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.

Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı, Çin'in önümüzdeki yıllarda açmayı planladığı çok sayıda havalimanından sadece biri.

Hükümet tarafından 2021 yılı başında yayınlanan Ulaşım Ağı Planlama Taslağına göre, ülke 2035 yılına kadar mevcut 241 havaalanından büyük bir sıçrama yaparak 400 havaalanının kullanımda olmasını hedefliyor.

Çin'de son yıllarda açılan en önemli tesis, 2019 yılında faaliyete geçen Pekin'in devasa Daxing Uluslararası Havalimanı. Merhum mimar Zaha Hadid ve Çinli ortakları tarafından tasarlanan havalimanı, 97 futbol sahası büyüklüğünde bir terminale sahip.

Açılışından önce kentin ikinci bir küresel geçide ihtiyacı vardı. Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı (PEK) dünyanın en yoğun ikinci havacılık merkeziydi ve tam kapasiteye ulaştığından havayolu şirketlerinin istenilen zamanlarda uçuş eklemesi neredeyse imkansızdı.

CNN'den Maggie Hiufu Wong ve Shawn Deng bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com