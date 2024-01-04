Çin'in balonlu çay devlerinden ikisi halka arz için hazırlanıyor

Salı günü yapılan borsa başvurularına göre, çarkıfelek meyvesi posası veya üzüm ve peynir aromalı çaylar gibi benzersiz içecekleriyle kalabalıkları çekmesiyle tanınan Mixue Group ve Guming Holdings, Hong Kong'da ilk halka arzlar için başvuruda bulundu.

Her bir şirketin başvurusunda tekliflerin büyüklüğü redakte edildi. Ancak Çarşamba günü Reuters, kimliği açıklanmayan bir kaynağa dayanarak, kendisini Çin'in en büyük kabarcık çay zinciri olarak tanımlayan Mixue'nin 500 milyon ila 1 milyar dolar, Guming'in ise 300 milyon ila 500 milyon dolar toplamayı hedeflediğini bildirdi.

Mixue yorum yapmayı reddederken, Guming yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Çin yüksek ekonomik belirsizlik ve düşük tüketici güveniyle boğuşuyor olsa da, sinemaya gitmek ya da ucuz yiyecek ve içecekler gibi uygun fiyatlı ikramlar parlak noktalar olarak görülüyor.

Ülkenin kabarcık çay pazarı oldukça büyük. Bir endüstri grubu olan China Chain Store & Franchise Association tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2023 yılında sektörün 145 milyar yuan (20,4 milyar $) değerinde olacağı tahmin ediliyor.

Şirketin İngilizce'de "bal gibi tatlı kar" anlamına geldiğini söylediği Mixue, prospektüsüne göre Çin anakarasında 36.000'den fazla mağazaya ve Vietnam ve Malezya gibi 11 denizaşırı pazara sahip.

Şirket, 1997 yılında Çin'in orta kesimindeki Zhengzhou kentinde küçük bir dükkanda traşlanmış buz satarak başka bir isimle - "Coldsnap" - işe başladı. İki yıl sonra kurucusu Mixue markasını tanıttı.

2005 yılında şirket, 1 yuan (yaklaşık 15 ABD senti) gibi düşük bir fiyata yumuşak servis dondurma satmaya başladı ve bu kısa sürede bir satış başarısı ve ilk imza ürünü haline geldi.

Bugün, zincir düşük fiyatları tüm menüsüne yaymış durumda ve birçok ürünü 1 $ gibi düşük bir fiyata satıyor. En çok satanlar arasında dondurma külahları, limonata ve boba olarak da adlandırılan kabarcık çayı yer alıyor.

Bu durum, Çin genelinde neşeli kardan adam logosuyla tanınan Mixue'nin pazar lideri olmasına yardımcı oldu. Eylül 2023'te sona eren dokuz aylık dönem itibariyle şirket, pazarın %11,2'sini elinde bulundurarak ve bu dönemde 34,6 milyar yuan (4,9 milyar dolar) satış yaparak ülkenin taze içecek sektöründe lider konumda yer aldı.

Düşük fiyat vaadi ikna edici bir satış kancası görevi gördü. Perşembe günü Hong Kong'un Mongkok bölgesindeki bir şirket mağazasında uzun bir kuyrukta bekleyen birkaç müşteri CNN'e Mixue'nin fiyatlarının kaçırılmayacak kadar iyi olduğunu söyledi.

30 yaşındaki idari çalışan Emma So, daha önce içeceklerini biraz fazla tatlı bulduğunu söyledi. Ekstra tapyoka incili normal bir kabarcık çay alırken "Ama çok ucuz," dedi.

Guming, anakara Çin'de 200 şehirde 9.000 mağazasıyla kendisini Çin'in ikinci büyük balonlu çay zinciri olarak tanıtıyor. Şirketin adı İngilizce'de "antik çay" anlamına geliyor ve 2010 yılında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde kuruldu.

Guming'in stratejisi, çoğunlukla Çin'in metropolleri dışındaki tüketicilere hitap etmeye odaklanıyor ve izahnameye göre mağazalarının %79'u ikinci kademe veya daha düşük olarak kabul edilen şehirlerde bulunuyor.

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Kaynak: edition.cnn.com